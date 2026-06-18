Cruisepro ajoute Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises à son portefeuille

Cruisepro renforce son activité en France avec l'arrivée de deux nouvelles compagnies à son portefeuille.L'entreprise assurera désormais la représentation d'et deen tant quesur le marché français.Spécialisé dans la distribution de produits croisières auprès des agences de voyages,exerce déjà depuisle rôle d'agent général pour plusieurs compagnies internationales.Cette nouvelle collaboration lui permet d'étendre son offre sur les segments l