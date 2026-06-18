Cruisepro ajoute Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises à son portefeuille

Cruisepro représentera désormais Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises auprès des agences de voyages françaises - Photo : Oceania Cruises
Cruisepro renforce son activité en France avec l'arrivée de deux nouvelles compagnies à son portefeuille.
L'entreprise assurera désormais la représentation d'Oceania Cruises et de Regent Seven Seas Cruises en tant que Preferred Sales Agent sur le marché français.
Spécialisé dans la distribution de produits croisières auprès des agences de voyages, Cruisepro exerce déjà depuis cinq ans le rôle d'agent général pour plusieurs compagnies internationales.
Cette nouvelle collaboration lui permet d'étendre son offre sur les segments luxe et ultra-luxe.
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L'entreprise assurera désormais la représentation d'Oceania Cruises et de Regent Seven Seas Cruises en tant que Preferred Sales Agent sur le marché français.
Spécialisé dans la distribution de produits croisières auprès des agences de voyages, Cruisepro exerce déjà depuis cinq ans le rôle d'agent général pour plusieurs compagnies internationales.
Cette nouvelle collaboration lui permet d'étendre son offre sur les segments luxe et ultra-luxe.
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Une offre renforcée sur le segment haut de gamme
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Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises figurent parmi les compagnies positionnées sur le marché des croisières premium, luxe et ultra-luxe.
Avec cette représentation, Cruisepro entend accompagner leur développement commercial auprès des agences de voyages françaises.
Selon Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro, cette évolution répond à une demande croissante pour les produits de croisières haut de gamme et les expériences exclusives.
A lire aussi : Croisière : comment vaincre les réticences des vendeurs ?
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