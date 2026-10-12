NCL, Oceania, Regent : trois marques, trois expériences, un même réflexe pour les agences de voyages

Et lorsque votre client recherche l’exceptionnel, Regent Seven Seas Cruises ouvre une tout autre porte.



Ici, l’expérience est pensée dans les moindres détails avec une approche du luxe où la simplicité devient justement un luxe : moins de contraintes, davantage de services, des espaces raffinés, une gastronomie de très haut niveau et une expérience conçue pour que le voyageur puisse véritablement profiter de chaque instant, et avec 100% de suites à bord. Avec la facilité du véritable tout-inclus de luxe, depuis les excursions à terre illimitées et pour chaque escale, en passant par tous les restaurants, aussi ceux de spécialité, toutes les boissons, sans oublier les pourboires, le room-service et le wifi illimité. Car le vrai luxe c’est aussi la simplicité de ne penser à rien pendant ses vacances.



Pour l’agence, Regent représente une formidable opportunité de développer la vente de croisières auprès d’une clientèle à fort pouvoir d’achat, mais aussi de transformer une demande de voyage haut de gamme habituée aux luxes terrestres, en une expérience encore plus complète à bord d’un navire de croisière.



Votre réflexe commercial : ne vous arrêtez pas au prix. Avec Regent, c’est la valeur globale de l’expérience qu’il faut avancer au client, et c’est là où la croisière est généralement imbattable.