NCL, Oceania, Regent : trois marques, trois expériences, un même réflexe pour les agences de voyages

Pour une agence de voyages, vendre une croisière ne consiste pas seulement à trouver une cabine disponible. Il s’agit surtout de comprendre le projet du client, son budget, ses envies de découverte et le niveau d’expérience qu’il recherche… puis au travers d’une recommandation experte, de lui proposer la bonne marque, le bon navire et le bon itinéraire.
C’est précisément la force du portefeuille Cruisepro, Agent Général en France de Norwegian Cruise Line (NCL), Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises : trois univers distincts et complémentaires pour élargir votre potentiel de vente et répondre à une clientèle toujours plus diverse, à la recherche de vacances inoubliables.
C’est précisément la force du portefeuille Cruisepro, Agent Général en France de Norwegian Cruise Line (NCL), Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises : trois univers distincts et complémentaires pour élargir votre potentiel de vente et répondre à une clientèle toujours plus diverse, à la recherche de vacances inoubliables.
NCL : donner envie de partir… et de profiter en toute liberté
Avec Norwegian Cruise Line, place à la liberté.
NCL s’adresse aux voyageurs qui veulent vivre la croisière à leur manière, avec une grande flexibilité dans l’organisation de leurs vacances. Pas de rigidité inutile : les clients peuvent profiter d’une large variété de restaurants, de spectacles, d’activités et d’expériences à bord, tout en découvrant des destinations emblématiques.
Pour l’agence de voyages, NCL est une marque particulièrement intéressante pour séduire les primo-croisiéristes, les familles, les couples et les groupes d’amis, mais aussi les voyageurs qui souhaitent retrouver à bord l’esprit et la flexibilité d’un resort international.
Votre réflexe commercial : ne présentez pas NCL uniquement comme une croisière. Vendez une façon libre et décontractée de voyager, où chacun peut composer ses vacances selon ses envies.
NCL s’adresse aux voyageurs qui veulent vivre la croisière à leur manière, avec une grande flexibilité dans l’organisation de leurs vacances. Pas de rigidité inutile : les clients peuvent profiter d’une large variété de restaurants, de spectacles, d’activités et d’expériences à bord, tout en découvrant des destinations emblématiques.
Pour l’agence de voyages, NCL est une marque particulièrement intéressante pour séduire les primo-croisiéristes, les familles, les couples et les groupes d’amis, mais aussi les voyageurs qui souhaitent retrouver à bord l’esprit et la flexibilité d’un resort international.
Votre réflexe commercial : ne présentez pas NCL uniquement comme une croisière. Vendez une façon libre et décontractée de voyager, où chacun peut composer ses vacances selon ses envies.
Oceania Cruises : quand la gastronomie devient une destination
Avec Oceania Cruises, le voyage monte en gamme et prend une autre dimension.
Désormais 100% pour les adultes, la marque est particulièrement reconnue pour son approche de la gastronomie, son service attentif et ses itinéraires conçus pour les voyageurs qui privilégient la découverte, la qualité et l’art de vivre. Oceania c’est avant tout « the finest cuisine at sea », pas besoin de traduction pour ce concept qui fait de plus en plus d’adeptes chez les croisiéristes français.
Oceania permet de proposer une expérience raffinée sans entrer dans les codes parfois très formels du luxe traditionnel. Ses navires à taille plus intimiste et son positionnement premium en font une réponse particulièrement pertinente pour une clientèle de couples, de voyageurs expérimentés et de clients recherchant davantage de personnalisation.
Votre réflexe commercial : lorsque votre client vous dit « je veux une belle croisière, mais surtout bien manger, découvrir les destinations et profiter d’une atmosphère élégante », pensez Oceania, vous allez créer des fans de croisière… et de votre agence.
Désormais 100% pour les adultes, la marque est particulièrement reconnue pour son approche de la gastronomie, son service attentif et ses itinéraires conçus pour les voyageurs qui privilégient la découverte, la qualité et l’art de vivre. Oceania c’est avant tout « the finest cuisine at sea », pas besoin de traduction pour ce concept qui fait de plus en plus d’adeptes chez les croisiéristes français.
Oceania permet de proposer une expérience raffinée sans entrer dans les codes parfois très formels du luxe traditionnel. Ses navires à taille plus intimiste et son positionnement premium en font une réponse particulièrement pertinente pour une clientèle de couples, de voyageurs expérimentés et de clients recherchant davantage de personnalisation.
Votre réflexe commercial : lorsque votre client vous dit « je veux une belle croisière, mais surtout bien manger, découvrir les destinations et profiter d’une atmosphère élégante », pensez Oceania, vous allez créer des fans de croisière… et de votre agence.
Regent : l’ultra-luxe, sans compromis, le véritable tout-inclus
Et lorsque votre client recherche l’exceptionnel, Regent Seven Seas Cruises ouvre une tout autre porte.
Ici, l’expérience est pensée dans les moindres détails avec une approche du luxe où la simplicité devient justement un luxe : moins de contraintes, davantage de services, des espaces raffinés, une gastronomie de très haut niveau et une expérience conçue pour que le voyageur puisse véritablement profiter de chaque instant, et avec 100% de suites à bord. Avec la facilité du véritable tout-inclus de luxe, depuis les excursions à terre illimitées et pour chaque escale, en passant par tous les restaurants, aussi ceux de spécialité, toutes les boissons, sans oublier les pourboires, le room-service et le wifi illimité. Car le vrai luxe c’est aussi la simplicité de ne penser à rien pendant ses vacances.
Pour l’agence, Regent représente une formidable opportunité de développer la vente de croisières auprès d’une clientèle à fort pouvoir d’achat, mais aussi de transformer une demande de voyage haut de gamme habituée aux luxes terrestres, en une expérience encore plus complète à bord d’un navire de croisière.
Votre réflexe commercial : ne vous arrêtez pas au prix. Avec Regent, c’est la valeur globale de l’expérience qu’il faut avancer au client, et c’est là où la croisière est généralement imbattable.
Ici, l’expérience est pensée dans les moindres détails avec une approche du luxe où la simplicité devient justement un luxe : moins de contraintes, davantage de services, des espaces raffinés, une gastronomie de très haut niveau et une expérience conçue pour que le voyageur puisse véritablement profiter de chaque instant, et avec 100% de suites à bord. Avec la facilité du véritable tout-inclus de luxe, depuis les excursions à terre illimitées et pour chaque escale, en passant par tous les restaurants, aussi ceux de spécialité, toutes les boissons, sans oublier les pourboires, le room-service et le wifi illimité. Car le vrai luxe c’est aussi la simplicité de ne penser à rien pendant ses vacances.
Pour l’agence, Regent représente une formidable opportunité de développer la vente de croisières auprès d’une clientèle à fort pouvoir d’achat, mais aussi de transformer une demande de voyage haut de gamme habituée aux luxes terrestres, en une expérience encore plus complète à bord d’un navire de croisière.
Votre réflexe commercial : ne vous arrêtez pas au prix. Avec Regent, c’est la valeur globale de l’expérience qu’il faut avancer au client, et c’est là où la croisière est généralement imbattable.
Trois marques pour trois profils… mais surtout trois opportunités de vente
NCL, Oceania et Regent font partie du même groupe (NCLH) mais elles ne se concurrencent pas : elles se complètent.
Un même client peut d’ailleurs entrer par une marque et, au fil de ses voyages, évoluer vers une autre. On peut commencer en famille avec NCL, rechercher ensuite une expérience plus gastronomique et 100% adultes avec Oceania et, quelques années plus tard, choisir Regent pour célébrer une occasion exceptionnelle avec le vrai luxe tout-inclus.
C’est pourquoi mon message est simple : connaître les trois marques, c’est se donner davantage de chances de conclure une vente.
Et bien sûr, c’est pouvoir répondre avec précision à la question essentielle :
« Qu’est-ce que vous voulez vraiment vivre pendant votre croisière ? »
La réponse permet ensuite d’orienter naturellement le client vers la marque qui lui correspond.
Un même client peut d’ailleurs entrer par une marque et, au fil de ses voyages, évoluer vers une autre. On peut commencer en famille avec NCL, rechercher ensuite une expérience plus gastronomique et 100% adultes avec Oceania et, quelques années plus tard, choisir Regent pour célébrer une occasion exceptionnelle avec le vrai luxe tout-inclus.
C’est pourquoi mon message est simple : connaître les trois marques, c’est se donner davantage de chances de conclure une vente.
Et bien sûr, c’est pouvoir répondre avec précision à la question essentielle :
« Qu’est-ce que vous voulez vraiment vivre pendant votre croisière ? »
La réponse permet ensuite d’orienter naturellement le client vers la marque qui lui correspond.
Cruisepro : votre partenaire pour passer de l’envie à la vente
Pour les agences de voyages françaises, Cruisepro ne se limite pas à représenter ces trois grandes marques internationales du groupe NCLH. En tant qu’Agent Général des trois marques sur la France, l’objectif est de vous permettre de mieux les connaître, de mieux les différencier et surtout de mieux les vendre.
Parce qu’un bon produit ne suffit pas : il faut savoir à quel client le proposer, quels arguments mettre en avant et comment transformer une demande de voyage en véritable projet de croisière.
Trois marques. Trois expériences. Un seul objectif : vous aider à vendre plus de croisières, et à vendre mieux :
NCL pour la liberté. Oceania pour l’art de vivre. Regent pour l’exception.
À vous maintenant de jouer votre rôle de conseiller : posez les bonnes questions, identifiez le profil du voyageur et laissez Cruisepro vous aider à trouver la marque qui fera la différence. N’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale, les agences de voyages et les croisières sont nos seules raisons d’être.
Parce qu’un bon produit ne suffit pas : il faut savoir à quel client le proposer, quels arguments mettre en avant et comment transformer une demande de voyage en véritable projet de croisière.
Trois marques. Trois expériences. Un seul objectif : vous aider à vendre plus de croisières, et à vendre mieux :
NCL pour la liberté. Oceania pour l’art de vivre. Regent pour l’exception.
À vous maintenant de jouer votre rôle de conseiller : posez les bonnes questions, identifiez le profil du voyageur et laissez Cruisepro vous aider à trouver la marque qui fera la différence. N’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale, les agences de voyages et les croisières sont nos seules raisons d’être.
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