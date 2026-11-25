Cruisepro annonce représenter en France la compagnie Dahabeya by Circuits du Monde.
Cette nouvelle offre propose des croisières sur le Nil à bord de dahabeyas, des bateaux à voile en bois de petite capacité.
La flotte compte huit unités, comprenant jusqu’à 20 cabines selon les navires.
Positionnées sur une catégorie 3 à 4 étoiles, les dahabeyas disposent notamment de cabines climatisées avec salle de bains privative.
Cette nouvelle offre propose des croisières sur le Nil à bord de dahabeyas, des bateaux à voile en bois de petite capacité.
La flotte compte huit unités, comprenant jusqu’à 20 cabines selon les navires.
Positionnées sur une catégorie 3 à 4 étoiles, les dahabeyas disposent notamment de cabines climatisées avec salle de bains privative.
Des croisières accompagnées par un guide francophone
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Les prestations comprennent l’hébergement, les repas prévus au programme, les transferts, ainsi que les excursions et les droits d’entrée des monuments visités.
Un guide égyptologue francophone accompagne les passagers pendant la croisière et les visites.
L’offre s’adresse également aux groupes, avec la possibilité de privatiser un bateau pour des voyages en famille, entre amis ou des événements professionnels.
A lire aussi : Cruisepro armé pour élargir le marché français de la croisière
Un guide égyptologue francophone accompagne les passagers pendant la croisière et les visites.
L’offre s’adresse également aux groupes, avec la possibilité de privatiser un bateau pour des voyages en famille, entre amis ou des événements professionnels.
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