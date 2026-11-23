Top of Travel lance « Top fait le plein », un challenge de ventes sur São Vicente - Depositphotos.com
Top of Travel mise sur São Vicente. Le tour-opérateur spécialiste des groupes lance un challenge de ventes, baptisé « Top fait le plein ». Il est ouvert à toutes ses agences partenaires du 10 novembre au 10 décembre 2026.
Chaque dossier São Vicente vendu pendant cette période rapporte à l'agence une carte essence de 35 euros.
Le challenge fait suite à un webinaire consacré à la destination, organisé le 10 novembre. Plus de 400 agences s'y sont connectées. Une gagnante tirée au sort participera à l'éductour organisé sur l'île.
L'opération porte sur São Vicente et sur l'île voisine de Santo Antão, ainsi que sur le Top Clubs Émotion que le tour-opérateur exploite sur place.
Chaque dossier São Vicente vendu pendant cette période rapporte à l'agence une carte essence de 35 euros.
Le challenge fait suite à un webinaire consacré à la destination, organisé le 10 novembre. Plus de 400 agences s'y sont connectées. Une gagnante tirée au sort participera à l'éductour organisé sur l'île.
L'opération porte sur São Vicente et sur l'île voisine de Santo Antão, ainsi que sur le Top Clubs Émotion que le tour-opérateur exploite sur place.
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Top of Travel organise un éductour du 5 au 8 décembre 2026 pour 20 participants, dont une sélection d'agences.
Le groupe séjournera au Top Clubs Émotion Foya Branca, à São Vicente.
L'établissement est situé en bord de plage, dans la baie de São Pedro, à une dizaine de kilomètres de Mindelo. Il propose des chambres et des villas et dispose d'une piscine extérieure.
Le groupe séjournera au Top Clubs Émotion Foya Branca, à São Vicente.
L'établissement est situé en bord de plage, dans la baie de São Pedro, à une dizaine de kilomètres de Mindelo. Il propose des chambres et des villas et dispose d'une piscine extérieure.