Top of Travel mise sur São Vicente. Le tour-opérateur spécialiste des groupes lance un challenge de ventes, baptisé « Top fait le plein ». Il est ouvert à toutes ses agences partenaires du 10 novembre au 10 décembre 2026.



Chaque dossier São Vicente vendu pendant cette période rapporte à l'agence une carte essence de 35 euros.



Le challenge fait suite à un webinaire consacré à la destination, organisé le 10 novembre. Plus de 400 agences s'y sont connectées. Une gagnante tirée au sort participera à l'éductour organisé sur l'île.



L'opération porte sur São Vicente et sur l'île voisine de Santo Antão, ainsi que sur le Top Clubs Émotion que le tour-opérateur exploite sur place.