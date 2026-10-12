Top of travel lance le Cap-Vert et les Açores

En parallèle du lancement de sa brochure, Top of Travel prévoit plusieurs actions destinées aux professionnels du voyage. Le tour-opérateur annonce notamment des opérations de communication, la mise en avant des nouveautés et des formations consacrées aux produits de la saison.



Les équipes commerciales vont également partir en tournée dans toute la France pour rencontrer les agences et leur présenter la programmation Été 2027.



Un jeu Kahoot!, assorti de récompenses, sera par ailleurs proposé prochainement aux professionnels. Cette initiative doit leur permettre de se familiariser avec l'ensemble de l'offre du voyagiste.