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Top of travel lance le Cap-Vert et les Açores

le tour-opérateur a sorti sa brochure été 2027


Topo of Travel anticipe le lancement de sa programmation estivale, avec 13 destinations, 31 villes de départ en région et 12 Top Clubs francophones. Le Cap-Vert et les Açores font leur entrée dans l'offre.


Rédigé par le Lundi 12 Octobre 2026 à 11:41

Top of travel lance le Cap-Vert et les Açores - Photo Sao Miguel Açores CE
Top of travel lance le Cap-Vert et les Açores - Photo Sao Miguel Açores CE
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Top of Travel lance sa brochure Été 2027 plus tôt que les années précédentes. Le tour-opérateur souhaite ainsi permettre aux agences de voyages d'anticiper la commercialisation de la saison et de prendre leurs réservations dès à présent.

La programmation estivale compte 13 destinations et s'appuie sur un réseau de 31 villes de départ depuis les aéroports régionaux français.

Elle comprend également 12 Top Clubs francophones. Pour la saison estivale 2027, Top of Travel enrichit sa programmation avec deux nouvelles destinations : le Cap-Vert et les Açores. Elles viennent compléter une offre qui comprend notamment l'Albanie, la Croatie, Malte, Madère, l'Algarve et l'Italie.

Le voyagiste conserve ainsi son positionnement autour des départs depuis les régions françaises.

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En parallèle du lancement de sa brochure, Top of Travel prévoit plusieurs actions destinées aux professionnels du voyage. Le tour-opérateur annonce notamment des opérations de communication, la mise en avant des nouveautés et des formations consacrées aux produits de la saison.

Les équipes commerciales vont également partir en tournée dans toute la France pour rencontrer les agences et leur présenter la programmation Été 2027.

Un jeu Kahoot!, assorti de récompenses, sera par ailleurs proposé prochainement aux professionnels. Cette initiative doit leur permettre de se familiariser avec l'ensemble de l'offre du voyagiste.

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Tags : acores, cap vert, top of travel
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