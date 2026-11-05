Reykjavík, Sal, São Luís, Caracas : de nouvelles liaisons internationales pour TAP Air Portugal

La nouvelle liaison entredébutera leet sera opérée trois fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis au départ du Portugal. Elle sera proposéeet permettra notamment aux voyageurs français de rejoindre l'Islande via le hub de Lisbonne.Au, TAP a inauguré une desserte de São Luís, capitale de l'État du Maranhão, à raison de. La liaison est assurée ende, avec une escale àau retour. Elle porte àle nombre de villes brésiliennes desservies par la compagnie. Les billets aller-retour entre Paris et São Luís via Lisbonne sont annoncés, taxes comprises.La compagnie a également repris ses vols directs entredepuis le. Deux rotations hebdomadaires sont programmées, les mardis et dimanches. Cette reprise rétablit une liaison importante pour les communautés portugaise et d'origine portugaise installées au Venezuela. Les billets aller-retour sont proposés à partir deTAP Air Portugal a aussi inauguré, début novembre, sa liaison entre. Le nouveau service direct est assuré trois fois par semaine en Airbus A330, les lundis, jeudis et samedis. Les passagers peuvent choisir entre 34 sièges en classe Affaires, 12 sièges en Economy Prime ou 240 sièges en classe Économique.Enfin, au départ de, TAP dessert désormais l'île de Sal, au Cap-Vert, avec deux vols hebdomadaires. La liaison est assurée en. Les voyageurs au départ de Paris peuvent rejoindre l'île via Porto à partir de, taxes comprises.La compagnie indique par ailleurs avoir été distinguée auxcomme meilleure compagnie aérienne européenne vers l'Afrique et vers l'Amérique du Sud. Elle propose actuellement plus dedirects par semaine au départ de Porto.