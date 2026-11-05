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Reykjavík, Sal, São Luís, Caracas : de nouvelles liaisons internationales pour TAP Air Portugal

L'Islande, le Brésil, le Venezuela et le Cap-Vert au programme


TAP Air Portugal étoffe son réseau avec plusieurs nouveautés en Europe, en Amérique latine et en Afrique. La compagnie annonce une liaison saisonnière entre Lisbonne et Reykjavík pour l'été 2027, inaugure une desserte de São Luís au Brésil, reprend ses vols directs vers Caracas et ouvre une nouvelle ligne entre Porto et l'île de Sal, au Cap-Vert.


Rédigé par le Jeudi 5 Novembre 2026 à 09:15

TAP a inauguré sa nouvelle liaison entre Lisbonne et São Luís, au Brésil - DepositPhotos.com, T.Schneider
TAP a inauguré sa nouvelle liaison entre Lisbonne et São Luís, au Brésil - DepositPhotos.com, T.Schneider
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TAP Air Portugal poursuit le développement de son réseau international.

La compagnie portugaise multiplie les ouvertures et reprises de lignes au départ de Lisbonne et de Porto.

À partir du 1er avril 2027, elle reliera Lisbonne à Reykjavík trois fois par semaine.

Elle vient également d'inaugurer une liaison vers São Luís, au nord-est du Brésil, et a repris ses vols directs vers Caracas le 27 octobre.

Au départ de Porto, une nouvelle desserte de l'île de Sal, au Cap-Vert, est désormais proposée deux fois par semaine. Ces évolutions renforcent les connexions de TAP vers plusieurs marchés touristiques et économiques.

Quatre liaisons pour renforcer le réseau de TAP

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La nouvelle liaison entre Lisbonne et Reykjavík débutera le 1er avril 2027 et sera opérée trois fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis au départ du Portugal. Elle sera proposée jusqu'en octobre et permettra notamment aux voyageurs français de rejoindre l'Islande via le hub de Lisbonne.

Au Brésil, TAP a inauguré une desserte de São Luís, capitale de l'État du Maranhão, à raison de deux vols hebdomadaires. La liaison est assurée en Airbus A321LR de 171 sièges, avec une escale à Fortaleza au retour. Elle porte à 15 le nombre de villes brésiliennes desservies par la compagnie. Les billets aller-retour entre Paris et São Luís via Lisbonne sont annoncés à partir de 901,69 euros, taxes comprises.

La compagnie a également repris ses vols directs entre Lisbonne et Caracas depuis le 27 octobre. Deux rotations hebdomadaires sont programmées, les mardis et dimanches. Cette reprise rétablit une liaison importante pour les communautés portugaise et d'origine portugaise installées au Venezuela. Les billets aller-retour sont proposés à partir de 669 euros.

TAP Air Portugal a aussi inauguré, début novembre, sa liaison entre Lisbonne et Orlando, en Floride. Le nouveau service direct est assuré trois fois par semaine en Airbus A330, les lundis, jeudis et samedis. Les passagers peuvent choisir entre 34 sièges en classe Affaires, 12 sièges en Economy Prime ou 240 sièges en classe Économique.

Enfin, au départ de Porto, TAP dessert désormais l'île de Sal, au Cap-Vert, avec deux vols hebdomadaires. La liaison est assurée en Airbus A320neo. Les voyageurs au départ de Paris peuvent rejoindre l'île via Porto à partir de 235 euros l'aller-retour, taxes comprises.

La compagnie indique par ailleurs avoir été distinguée aux World Travel Awards 2026 comme meilleure compagnie aérienne européenne vers l'Afrique et vers l'Amérique du Sud. Elle propose actuellement plus de 130 vols directs par semaine au départ de Porto.

A lire aussi : TAP Air Portugal : Lufthansa et Lisbonne officialisent l’accord à 1,025 milliard d’euros

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Tags : bresil, cap vert, caracas, islande, lisbonne, orlando, porto, sal, tap air portugal
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