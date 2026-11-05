Normandie : j'ai testé pour vous « Les Manoirs des Portes de Deauville » [ABO]

Pour séjourner aux « Manoirs des Portes de Deauville », pas besoin de voiture ! Depuis la gare de Deauville, un taxi nous y a conduit en dix minutes.



Une fois arrivé, direction le salon Corneille - juste en face de la réception - pour faire une pause et siroter une boisson. Un grand canapé moelleux, des fauteuils, des tables, une bibliothèque, des livres vous tendent les bras et le bar propose, entre autres, du cidre de chez Michel Bréavoine et du calvados de chez Drouin, producteurs dans le coin. Il n'y a qu'à se servir et à l'inscrire sur un cahier. Aux « Manoirs », on fait confiance aux clients.



Rendez-vous ensuite dans sa chambre ou son cottage. Dans le manoir principal, quatre chambres sont aménagées dans les étages (il n’y a pas d’ascenseur).



Les cottages, numérotés et dotés, chacun, d’un nom différent, sont, soit entièrement privés (comme deux d'entre eux), soit partagés entre deux hébergements.



Ainsi, le numéro 6, baptisé « L’étang », abrite une chambre au premier étage et, au rez-de-chaussée, l’élégante suite « 601 » avec salon, chambre et salle d’eau.



Pittoresque, à l’extérieur, avec ses murs à pans de bois, ce cottage affiche, à l’intérieur, un style contemporain sobre, rehaussé de couleurs tendres et de petites attentions comme le flacon de brume de lit à la fleur de coton placé à côté de l’oreiller et le petit carré de savon artisanal bio posé sur le lavabo.



Cette ambiance se retrouve, avec des nuances bien sûr, dans chacune des 25 chambres et suites. Compter en moyenne 250€ par chambre/nuit en basse saison, 500€ en haute saison. S’y ajoute 28€ par personne pour le petit-déjeuner.