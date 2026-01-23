TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Normandie Tourisme modernise son site professionnel

Un site plus lisible et éco-conçu


Plus lisible, plus fonctionnel et éco-conçu, le nouveau site professionnel de Normandie Tourisme centralise désormais l’ensemble des ressources stratégiques dédiées aux acteurs du tourisme normand. Pensée pour accompagner le développement des territoires, la plateforme propose un accès simplifié aux données, outils et événements clés de la filière.


Rédigé par le Lundi 26 Janvier 2026

Normandie Tourisme modernise son site professionnel - Capture d'écran du site
Normandie Tourisme franchit une nouvelle étape dans l’accompagnement des professionnels du secteur avec le lancement de son nouveau site professionnel.

Entièrement repensée, cette plateforme vise à offrir un accès simplifié et structuré à l’ensemble des données, outils et ressources nécessaires au développement touristique régional. Études, agenda, observatoire, boîte à outils : tout est désormais regroupé en un point d’entrée unique.

Conçu pour répondre aux besoins des acteurs du tourisme normand, le nouveau site professionnel permet un accès direct aux données stratégiques, aux outils de pilotage et aux actions menées à l’échelle régionale.

Une expérience modernisée et éco-responsable

Engagé dans une démarche de durabilité, Normandie Tourisme a développé ce nouveau site selon les principes de l’éco-conception, à l’image de son site grand public.

L'objectif est de réduire l’empreinte numérique tout en améliorant les performances techniques.

Pensé en « mobile first », le site propose une navigation plus fluide grâce à des pages allégées, des visuels optimisés et une structure de contenus clarifiée.

Le moteur de recherche interne a également été revu en profondeur, avec des suggestions instantanées dès la saisie d’un mot-clé, facilitant l’accès rapide à l’information.

Trois fonctionnalités clés pour les professionnels

Parmi les principales nouveautés du site professionnel de Normandie Tourisme, trois outils viennent enrichir l’expérience utilisateur et faciliter le pilotage de l’activité touristique.

Les tableaux de bord interactifs de l’Observatoire régional permettent de suivre les grandes tendances de fréquentation en Normandie, qu’il s’agisse des nuitées touristiques, des excursions à la journée ou de la répartition des clientèles françaises et étrangères par territoire. Actualisées tous les deux mois à partir des données Flux Vision Tourisme, ces visualisations constituent un véritable outil d’aide à la décision.

Le site intègre également un agenda unique recensant l’ensemble des événements professionnels, webinaires, salons, formations ou rencontres, afin de permettre aux acteurs du tourisme d’identifier rapidement les prochains rendez-vous et de s’y inscrire.

Enfin, la Boîte à outils centralise les ressources opérationnelles essentielles, du plan d’actions à la médiathèque en ligne, en passant par la base de données touristique normande, les replays de webinaires et le centre de ressources dédié au tourisme responsable.

Une structuration adaptée à chaque profil d’utilisateur

Afin de simplifier l’accès à l’information, le site professionnel propose dès la page d’accueil une entrée par profil.

Les élus et collectivités peuvent ainsi consulter les contenus liés aux politiques publiques, à la stratégie régionale et aux dispositifs de soutien, tandis que les offices de tourisme et agences départementales de tourisme disposent d’un accès dédié aux outils partagés, études de marché et données de fréquentation.

Les socio-professionnels retrouvent pour leur part des informations sur les tendances du marché et les dispositifs de communication, tandis que les porteurs de projet sont orientés vers les démarches administratives, les aides financières et les ressources de développement.

Avec cette nouvelle plateforme, Normandie Tourisme entend proposer un outil structurant et évolutif au service de l’ensemble de l’écosystème touristique régional.


