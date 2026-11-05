A la Réunion, Aéro Run Training ouvre la voie à la formation de pilotes de ligne

TourMaG - Comment est né ce projet de proposer une formation de pilote de ligne ?



Lucie Virapin : Notre centre de formation proposait déjà la formation de Personnel Navigant Commercial ici à La Réunion et nous avons voulu faire en sorte que les jeunes de la région puissent aussi ne pas s’expatrier pour commencer une formation de pilote de ligne.



Pouvoir faire cette formation de 9 mois « chez soi » sans le stress de l’éloignement. Nous attendons donc maintenant l’audit qui doit être fait par Aéropyrénées, l'école de pilotage partenaire, pour pouvoir commencer la formation dès le mois de janvier prochain.



C’est important, c’est un véritable événement pour les Réunionnais et, en ce moment, nous organisons des réunions d’informations avec des cours témoins effectués par un instructeur. Nous faisons également venir des pilotes de la compagnie Air Austral qui viennent expliquer leur métier et leur parcours.



TourMaG - En quoi va consister l’audit d’Aéropyrénées ?



Alexandre Clain : Ils vont regarder les conditions d’enseignement. Nous venons de nous doter d’une toute nouvelle salle de formation. Ils vont regarder le matériel pédagogique, le mobilier, les équipements.



Ils vont également étudier les dossiers des personnes qui constituent le groupe d'instructeurs qui doit être prêt et déjà recruté pour la prochaine formation. C’est le principal. Nous avons fait une campagne de recrutement ici à La Réunion avec plusieurs profils qui viennent du monde de l’aéronautique, mais aussi de l’Éducation nationale concernant des matières comme les mathématiques.



Nous cherchons d’abord à recruter à La Réunion. Ensuite, nous proposons aussi le poste à des personnes prêtes à venir enseigner sur l’île. Mais ça, c'est un peu plus complexe, parce qu'il faut se déplacer, il y a toute une logistique aussi de leur côté à mettre en place, mais nous essayons de concevoir une équipe directement à La Réunion.



TourMaG - Sous réserve donc de l’audit, vous commencerez ces formations théoriques en janvier. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur le contenu ?



Alexandre Clain : C'est effectivement la partie théorique, ce que nous appelons la formation ATPL (Airline Transport Pilot Licence, soit en français Licence de Pilote de Ligne ndlr) théorique, qui se fera ici, à La Réunion, et qui durera 9 mois.



9 mois pour que le stagiaire valide 13 modules auprès de la DGAC. Sans la validation de ces modules, on ne peut pas passer à la suite, c'est-à-dire la formation pratique qui, elle, se déroulera en métropole.



Durant cette formation théorique, il y a, par exemple, des modules au sujet de la météorologie, la mécanique de vol, comment fonctionne un avion à turbine, un avion à hélice, quelles sont les spécificités de chaque avion.



Nous aborderons aussi la performance humaine, comment réagir face à certaines situations. L’obtention de ces modules se fait en passant des examens organisés par la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) qui nous a précisé qu'ils pourront se passer sous leur supervision, ici à La Réunion.



Ça, c’est très intéressant de ne pas avoir à aller en métropole pour passer ces examens. C’est un gros avantage.