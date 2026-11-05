A la Réunion, Aéro Run Training ouvre la voie à la formation de pilotes de ligne

Lucie Virapin : "faire en sorte que les jeunes de la région puissent aussi ne pas s’expatrier pour commencer une formation de pilote de ligne."Photo : C.Hardin
À quelques mètres des pistes de l’aéroport de Roland-Garros à Saint-Denis de La Réunion, là où décollent les avions vers le monde entier, décolleront aussi prochainement les projets de ceux qui se rêvent aux commandes de ces appareils.
Le centre de formation Aéro Run Training va en effet permettre aux jeunes de La Réunion et de la zone océan Indien de pouvoir accéder à la formation théorique de pilote de ligne sans être obligés, pour cela, de faire le voyage jusqu’en métropole.
Une très bonne nouvelle qui devrait se concrétiser au début de l’année prochaine. Pour cela, le centre a passé un contrat avec une école de pilotage reconnue, Aéropyrénées, forte de 50 ans d’expérience.
Le centre de formation Aéro Run Training va en effet permettre aux jeunes de La Réunion et de la zone océan Indien de pouvoir accéder à la formation théorique de pilote de ligne sans être obligés, pour cela, de faire le voyage jusqu’en métropole.
Une très bonne nouvelle qui devrait se concrétiser au début de l’année prochaine. Pour cela, le centre a passé un contrat avec une école de pilotage reconnue, Aéropyrénées, forte de 50 ans d’expérience.
Une formation théorique « à domicile »
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TourMaG - Comment est né ce projet de proposer une formation de pilote de ligne ?
Lucie Virapin : Notre centre de formation proposait déjà la formation de Personnel Navigant Commercial ici à La Réunion et nous avons voulu faire en sorte que les jeunes de la région puissent aussi ne pas s’expatrier pour commencer une formation de pilote de ligne.
Pouvoir faire cette formation de 9 mois « chez soi » sans le stress de l’éloignement. Nous attendons donc maintenant l’audit qui doit être fait par Aéropyrénées, l'école de pilotage partenaire, pour pouvoir commencer la formation dès le mois de janvier prochain.
C’est important, c’est un véritable événement pour les Réunionnais et, en ce moment, nous organisons des réunions d’informations avec des cours témoins effectués par un instructeur. Nous faisons également venir des pilotes de la compagnie Air Austral qui viennent expliquer leur métier et leur parcours.
TourMaG - En quoi va consister l’audit d’Aéropyrénées ?
Alexandre Clain : Ils vont regarder les conditions d’enseignement. Nous venons de nous doter d’une toute nouvelle salle de formation. Ils vont regarder le matériel pédagogique, le mobilier, les équipements.
Ils vont également étudier les dossiers des personnes qui constituent le groupe d'instructeurs qui doit être prêt et déjà recruté pour la prochaine formation. C’est le principal. Nous avons fait une campagne de recrutement ici à La Réunion avec plusieurs profils qui viennent du monde de l’aéronautique, mais aussi de l’Éducation nationale concernant des matières comme les mathématiques.
Nous cherchons d’abord à recruter à La Réunion. Ensuite, nous proposons aussi le poste à des personnes prêtes à venir enseigner sur l’île. Mais ça, c'est un peu plus complexe, parce qu'il faut se déplacer, il y a toute une logistique aussi de leur côté à mettre en place, mais nous essayons de concevoir une équipe directement à La Réunion.
TourMaG - Sous réserve donc de l’audit, vous commencerez ces formations théoriques en janvier. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur le contenu ?
Alexandre Clain : C'est effectivement la partie théorique, ce que nous appelons la formation ATPL (Airline Transport Pilot Licence, soit en français Licence de Pilote de Ligne ndlr) théorique, qui se fera ici, à La Réunion, et qui durera 9 mois.
9 mois pour que le stagiaire valide 13 modules auprès de la DGAC. Sans la validation de ces modules, on ne peut pas passer à la suite, c'est-à-dire la formation pratique qui, elle, se déroulera en métropole.
Durant cette formation théorique, il y a, par exemple, des modules au sujet de la météorologie, la mécanique de vol, comment fonctionne un avion à turbine, un avion à hélice, quelles sont les spécificités de chaque avion.
Nous aborderons aussi la performance humaine, comment réagir face à certaines situations. L’obtention de ces modules se fait en passant des examens organisés par la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) qui nous a précisé qu'ils pourront se passer sous leur supervision, ici à La Réunion.
Ça, c’est très intéressant de ne pas avoir à aller en métropole pour passer ces examens. C’est un gros avantage.
Lucie Virapin : Notre centre de formation proposait déjà la formation de Personnel Navigant Commercial ici à La Réunion et nous avons voulu faire en sorte que les jeunes de la région puissent aussi ne pas s’expatrier pour commencer une formation de pilote de ligne.
Pouvoir faire cette formation de 9 mois « chez soi » sans le stress de l’éloignement. Nous attendons donc maintenant l’audit qui doit être fait par Aéropyrénées, l'école de pilotage partenaire, pour pouvoir commencer la formation dès le mois de janvier prochain.
C’est important, c’est un véritable événement pour les Réunionnais et, en ce moment, nous organisons des réunions d’informations avec des cours témoins effectués par un instructeur. Nous faisons également venir des pilotes de la compagnie Air Austral qui viennent expliquer leur métier et leur parcours.
TourMaG - En quoi va consister l’audit d’Aéropyrénées ?
Alexandre Clain : Ils vont regarder les conditions d’enseignement. Nous venons de nous doter d’une toute nouvelle salle de formation. Ils vont regarder le matériel pédagogique, le mobilier, les équipements.
Ils vont également étudier les dossiers des personnes qui constituent le groupe d'instructeurs qui doit être prêt et déjà recruté pour la prochaine formation. C’est le principal. Nous avons fait une campagne de recrutement ici à La Réunion avec plusieurs profils qui viennent du monde de l’aéronautique, mais aussi de l’Éducation nationale concernant des matières comme les mathématiques.
Nous cherchons d’abord à recruter à La Réunion. Ensuite, nous proposons aussi le poste à des personnes prêtes à venir enseigner sur l’île. Mais ça, c'est un peu plus complexe, parce qu'il faut se déplacer, il y a toute une logistique aussi de leur côté à mettre en place, mais nous essayons de concevoir une équipe directement à La Réunion.
TourMaG - Sous réserve donc de l’audit, vous commencerez ces formations théoriques en janvier. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur le contenu ?
Alexandre Clain : C'est effectivement la partie théorique, ce que nous appelons la formation ATPL (Airline Transport Pilot Licence, soit en français Licence de Pilote de Ligne ndlr) théorique, qui se fera ici, à La Réunion, et qui durera 9 mois.
9 mois pour que le stagiaire valide 13 modules auprès de la DGAC. Sans la validation de ces modules, on ne peut pas passer à la suite, c'est-à-dire la formation pratique qui, elle, se déroulera en métropole.
Durant cette formation théorique, il y a, par exemple, des modules au sujet de la météorologie, la mécanique de vol, comment fonctionne un avion à turbine, un avion à hélice, quelles sont les spécificités de chaque avion.
Nous aborderons aussi la performance humaine, comment réagir face à certaines situations. L’obtention de ces modules se fait en passant des examens organisés par la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) qui nous a précisé qu'ils pourront se passer sous leur supervision, ici à La Réunion.
Ça, c’est très intéressant de ne pas avoir à aller en métropole pour passer ces examens. C’est un gros avantage.
Rayonner dans tout l’Océan Indien
TourMaG - Y a-t-il une véritable demande ici pour ces formations ?
Alexandre Clain : Quand nous avons organisé nos réunions d’information, nous nous sommes rendu compte qu'il y a énormément de passionnés à La Réunion, mais qui se limitent uniquement au loisir.
Nous pensons qu’avec un centre ici associé à une école de pilotage réputée et reconnue de par les élèves qui en sont déjà sortis, cela va débloquer les projets professionnels.
Au cours des réunions d’information, nous avons vu beaucoup de parents très intéressés de pouvoir envoyer leurs enfants directement en formation pilote de ligne ici dans la région.
TourMaG - Vous allez capter d’autres demandes dans l’océan Indien ?
Alexandre Clain : Nous nous sommes déplacés sur l’Île Maurice également et ils étaient très contents d’apprendre la création de ce centre. Pour ceux qui sont intéressés par la formation pilote, ils sont obligés d’aller en Afrique du Sud ou au Moyen-Orient. Ils sont donc intéressés par un centre de formation plus proche d’eux.
TourMaG - Après avoir passé et réussi la partie théorique de la formation, il faudra cependant aller en métropole.
Alexandre Clain : Oui. S’ils ont réussi la théorie, ils partent en métropole sur une des trois bases d’Aéropyrénées à Paris, Valence ou Perpignan, pour valider la partie pratique.
Ils vont apprendre à voler avec un instructeur, apprendre à voler à vue ou aux instruments, apprendre à voler seuls. La durée dépend de leur progression, mais aussi de la météo, car certaines conditions ne permettent pas de voler. Nous estimons la formation complète entre 18 et 21 mois.
Alexandre Clain : Quand nous avons organisé nos réunions d’information, nous nous sommes rendu compte qu'il y a énormément de passionnés à La Réunion, mais qui se limitent uniquement au loisir.
Nous pensons qu’avec un centre ici associé à une école de pilotage réputée et reconnue de par les élèves qui en sont déjà sortis, cela va débloquer les projets professionnels.
Au cours des réunions d’information, nous avons vu beaucoup de parents très intéressés de pouvoir envoyer leurs enfants directement en formation pilote de ligne ici dans la région.
TourMaG - Vous allez capter d’autres demandes dans l’océan Indien ?
Alexandre Clain : Nous nous sommes déplacés sur l’Île Maurice également et ils étaient très contents d’apprendre la création de ce centre. Pour ceux qui sont intéressés par la formation pilote, ils sont obligés d’aller en Afrique du Sud ou au Moyen-Orient. Ils sont donc intéressés par un centre de formation plus proche d’eux.
TourMaG - Après avoir passé et réussi la partie théorique de la formation, il faudra cependant aller en métropole.
Alexandre Clain : Oui. S’ils ont réussi la théorie, ils partent en métropole sur une des trois bases d’Aéropyrénées à Paris, Valence ou Perpignan, pour valider la partie pratique.
Ils vont apprendre à voler avec un instructeur, apprendre à voler à vue ou aux instruments, apprendre à voler seuls. La durée dépend de leur progression, mais aussi de la météo, car certaines conditions ne permettent pas de voler. Nous estimons la formation complète entre 18 et 21 mois.
Informer les potentiels employeurs
TourMaG : Vous assurez une bonne formation, mais sans garantie d’embauche. Avez-vous des liens avec des compagnies aériennes ?
Lucie Virapin : Notre objectif, effectivement, est de fournir une bonne formation. Aéropyrénées a un contrat avec EasyJet qui pourrait faciliter l’accès aux recrutements.
En ce moment, c’est vrai que la situation est un peu compliquée, mais, de notre côté, oui, nous aimerions inviter des directeurs de compagnies aériennes pour qu’ils puissent déceler des compétences, avoir des entretiens avec nos élèves.
TourMaG - Ici, sur l’aéroport, vos locaux jouxtent ceux d’Air Austral.
Lucie Virapin : Air Austral, pour l’instant, ne prévoit pas d’embauches pour le moment, mais notre objectif est d’informer et de communiquer vers les compagnies sur nos formations.
TourMaG - Celles qui se posent à La Réunion ?
Lucie Virapin : Nous inviterons bien sûr Corsair et French bee pour étudier avec eux les opportunités, mais aussi d’autres compagnies, comme Ewa Air à Mayotte.
TourMaG - Cette formation coûte 100 000 euros. C’est une somme…
Lucie Virapin : Oui. Nous sommes dans la fourchette des prix pratiqués. La formation est longue, elle dure 21 mois environ. Le prix comprend donc aussi toute la formation pratique en vol.
TourMaG - Dans la mesure où cette formation unique sur l’île pourrait permettre à des jeunes d’accéder à ce métier, envisagez-vous des aides qui pourraient venir de la Région ?
Lucie Virapin : Oui, nous l'espérons. Ce sont des démarches que nous allons entreprendre.
Lucie Virapin : Notre objectif, effectivement, est de fournir une bonne formation. Aéropyrénées a un contrat avec EasyJet qui pourrait faciliter l’accès aux recrutements.
En ce moment, c’est vrai que la situation est un peu compliquée, mais, de notre côté, oui, nous aimerions inviter des directeurs de compagnies aériennes pour qu’ils puissent déceler des compétences, avoir des entretiens avec nos élèves.
TourMaG - Ici, sur l’aéroport, vos locaux jouxtent ceux d’Air Austral.
Lucie Virapin : Air Austral, pour l’instant, ne prévoit pas d’embauches pour le moment, mais notre objectif est d’informer et de communiquer vers les compagnies sur nos formations.
TourMaG - Celles qui se posent à La Réunion ?
Lucie Virapin : Nous inviterons bien sûr Corsair et French bee pour étudier avec eux les opportunités, mais aussi d’autres compagnies, comme Ewa Air à Mayotte.
TourMaG - Cette formation coûte 100 000 euros. C’est une somme…
Lucie Virapin : Oui. Nous sommes dans la fourchette des prix pratiqués. La formation est longue, elle dure 21 mois environ. Le prix comprend donc aussi toute la formation pratique en vol.
TourMaG - Dans la mesure où cette formation unique sur l’île pourrait permettre à des jeunes d’accéder à ce métier, envisagez-vous des aides qui pourraient venir de la Région ?
Lucie Virapin : Oui, nous l'espérons. Ce sont des démarches que nous allons entreprendre.
Publié par Christophe Hardin Rédacteur AirMaG - TourMaG.com
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