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Baromètre EDV - Orchestra : coup de frein sur les réservations en octobre (Infographie)

observatoire EdV-Orchestra d’octobre 2026, avec le bilan juin-octobre et les premières tendances de Noël


Les réservations des agences de voyages ont reculé de 9,6 % en nombre de dossiers en octobre 2026, selon l’Observatoire Les Entreprises du Voyage (EdV)-Orchestra publié le 3 novembre. De juin à octobre, les départs baissent de 5,8 %. À fin octobre, les réservations pour Noël accusent un retard de 4,9 % sur 2025. [Infographie]


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 17:20

Baromètre EDV - Orchestra : coup de frein sur les réservations en octobre (Infographie) - Image générée par IA Chat GPT
Baromètre EDV - Orchestra : coup de frein sur les réservations en octobre (Infographie) - Image générée par IA Chat GPT
Attitude Hotels
Le coup de frein est net.

Selon l’Observatoire EdV-Orchestra publié le 3 novembre, les réservations enregistrées en octobre 2026 dans les agences de voyages reculent de 9,6 % en nombre de dossiers sur un an, après une légère hausse en août (+2,9 %) et et une baisse modérée en septembre (-1,7 %).

La hausse du panier moyen (+3,4 %, à 1 973 euros) limite la baisse du volume d’affaires à 6,5 %. Le long-courrier (-15 % en nombre de dossiers) et la France (-11,1 %) sont plus touchés que le moyen-courrier (-6,2 %).

Le Maroc (+32,3 %) et le Japon (+107,7 %) progressent, alors que l’Espagne (-23,3 %) et la Turquie (-41,1 %) chutent.

Les réservations à plus de 90 jours représentent 36,9 % des ventes, contre 33,7 % en 2025. « Ces résultats traduisent une demande globalement en retrait et pourraient refléter une plus grande prudence des voyageurs dans leurs décisions d’achat, notamment face à la hausse des prix. » précise les Entreprises du Voyage.

Observatoire EdV-Orchestra

Agences de voyages : octobre 2026

Réservations et départs d’octobre, bilan été-Toussaint et premières tendances pour Noël. Évolutions par rapport à la même période de 2025.

Réservations enregistrées en octobre 2026

Période de réservations : du 1er au 31 octobre 2026, évolution par rapport à octobre 2025

−6,5 %Volume d’affaires
−9,6 %Nombre de dossiers
+3,4 %Panier moyen1 973 €

Évolution par zone géographique

Volume d’affaires
France−1,3 %
Moyen-courrier−4,8 %
Long-courrier−11,3 %
Nombre de dossiers
France−11,1 %
Moyen-courrier−6,2 %
Long-courrier−15,0 %
Panier moyen
France+11,0 %
Moyen-courrier+1,5 %
Long-courrier+4,4 %

Répartition des dossiers par zone

202645,5%40,8%13,7%
202546,1%39,3%14,6%
FranceMoyen-courrierLong-courrier

Top 20 des destinations

Évolution en nombre de dossiers. Échelle plafonnée à 50 % (barre hachurée au-delà).

  1. 1France−11,1 %
  2. 2Espagne−23,3 %
  3. 3Tunisie+0,6 %
  4. 4Maroc+32,3 %
  5. 5Égypte−1,5 %
  6. 6Italie−9,2 %
  7. 7Grèce−14,1 %
  8. 8Rép. dominicaine+1,3 %
  9. 9Thaïlande−16,1 %
  10. 10Portugal−2,9 %
  11. 11Mexique−17,1 %
  12. 12Cap-Vert−23,8 %
  13. 13Royaume-Uni+24,0 %
  14. 14États-Unis−6,0 %
  15. 15Vietnam−6,3 %
  16. 16Finlande+10,3 %
  17. 17Japon+107,7 %
  18. 18Maurice−23,5 %
  19. 19Pays-Bas−36,3 %
  20. 20Turquie−41,1 %

Anticipation des réservations

36,9 %Part de l’early booking (plus de 90 jours)contre 33,7 % en 2025
+11 %Délai moyen entre réservation et départpar rapport à octobre 2025

Départs d’octobre 2026

Période de départs : du 1er au 31 octobre 2026, évolution par rapport à octobre 2025

−0,5 %Volume d’affaires
−0,6 %Nombre de dossiers
+0,1 %Panier moyen1 924 €

Évolution par zone géographique

Volume d’affaires
France+5,7 %
Moyen-courrier+3,2 %
Long-courrier−13,4 %
Nombre de dossiers
France−1,8 %
Moyen-courrier+2,0 %
Long-courrier−13,2 %
Panier moyen
France+7,6 %
Moyen-courrier+1,1 %
Long-courrier−0,2 %

Répartition des dossiers par zone

202635,1%57,3%7,7%
202535,5%55,7%8,8%
FranceMoyen-courrierLong-courrier

Top 20 des destinations

Évolution en nombre de dossiers. Échelle plafonnée à 50 % (barre hachurée au-delà).

  1. 1France−1,8 %
  2. 2Espagne−0,3 %
  3. 3Tunisie+4,1 %
  4. 4Grèce−5,3 %
  5. 5Maroc−1,9 %
  6. 6Italie+8,8 %
  7. 7Égypte+11,3 %
  8. 8Portugal−6,2 %
  9. 9Albanie+292,2 %
  10. 10Turquie−15,7 %
  11. 11Maurice+1,2 %
  12. 12Rép. dominicaine+2,1 %
  13. 13États-Unis−26,3 %
  14. 14Royaume-Uni+23,6 %
  15. 15Croatie+7,7 %
  16. 16Monténégro+119,5 %
  17. 17Thaïlande+6,6 %
  18. 18Tanzanie−0,6 %
  19. 19Mexique−22,6 %
  20. 20Japon+22,9 %

Bilan été-Toussaint 2026

Période de départs : du 1er juin au 31 octobre 2026, évolution par rapport à la même période de 2025

−4,7 %Volume d’affaires
−5,8 %Nombre de dossiers
+1,1 %Panier moyen1 938 €

Évolution par zone géographique

Volume d’affaires
France−4,7 %
Moyen-courrier−2,4 %
Long-courrier−14,6 %
Nombre de dossiers
France−8,6 %
Moyen-courrier−2,7 %
Long-courrier−14,7 %
Panier moyen
France+4,3 %
Moyen-courrier+0,3 %
Long-courrier+0,1 %

Répartition des dossiers par zone

202641,3%53,4%5,3%
202542,5%51,7%5,9%
FranceMoyen-courrierLong-courrier

Top 20 des destinations

Évolution en nombre de dossiers. Échelle plafonnée à 50 % (barre hachurée au-delà).

  1. 1France−8,6 %
  2. 2Espagne+1,6 %
  3. 3Tunisie−2,4 %
  4. 4Grèce−8,7 %
  5. 5Italie−6,3 %
  6. 6Maroc−0,8 %
  7. 7Égypte−5,5 %
  8. 8Portugal−15,0 %
  9. 9Turquie−28,5 %
  10. 10Albanie+283,8 %
  11. 11Croatie−8,6 %
  12. 12Maurice−4,7 %
  13. 13Canada+10,2 %
  14. 14États-Unis−34,2 %
  15. 15Monténégro+59,3 %
  16. 16Royaume-Uni+4,7 %
  17. 17Rép. dominicaine−1,7 %
  18. 18Indonésie−4,8 %
  19. 19Tanzanie−8,3 %
  20. 20Malte−6,0 %

Réservations pour les vacances de Noël 2026

Départs du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027, comparés à ceux du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 (réservations à fin octobre)

−3,7 %Volume d’affaires
−4,9 %Nombre de dossiers
+1,3 %Panier moyen2 645 €

Évolution par zone géographique

Volume d’affaires
France+2,0 %
Moyen-courrier+2,3 %
Long-courrier−16,1 %
Nombre de dossiers
France−4,9 %
Moyen-courrier+0,6 %
Long-courrier−21,0 %
Panier moyen
France+7,3 %
Moyen-courrier+1,7 %
Long-courrier+6,2 %

Répartition des dossiers par zone

202650,5%38,8%10,8%
202550,4%36,6%13,0%
FranceMoyen-courrierLong-courrier

Top 20 des destinations

Évolution en nombre de dossiers. Échelle plafonnée à 50 % (barre hachurée au-delà).

  1. 1France−4,9 %
  2. 2Tunisie+1,7 %
  3. 3Espagne−14,0 %
  4. 4Maroc+23,4 %
  5. 5Égypte−7,7 %
  6. 6Finlande+27,7 %
  7. 7Rép. dominicaine−19,5 %
  8. 8Italie−5,3 %
  9. 9Royaume-Uni+12,4 %
  10. 10Cap-Vert−27,9 %
  11. 11États-Unis−22,0 %
  12. 12Thaïlande−14,7 %
  13. 13Autriche−13,0 %
  14. 14Allemagne+157,4 %
  15. 15Mexique+2,4 %
  16. 16Portugal−10,8 %
  17. 17Guadeloupe−12,8 %
  18. 18Sénégal−1,0 %
  19. 19Martinique−30,6 %
  20. 20Pays-Bas−10,6 %

Typologies de voyageurs

TypologiePart des dossiersDossiersPanier moyenÉvol. panier
Solos5,7 %−5,6 %1 229 €+6,3 %
Duos42,8 %−6,1 %2 131 €−5,8 %
Familles34,3 %−4,3 %2 736 €+6,4 %
Groupes d’amis17,2 %−3,5 %4 068 €+1,5 %

Catégories de séjours

CatégorieDossiersPanier moyenÉvol. panier
Forfaits (hors circuits)−2,5 %2 565 €−1,8 %
Hébergements seuls−18,6 %1 602 €+7,1 %
Circuits+1,0 %5 624 €+6,8 %

Top 10 des villes de destination

  1. 1Paris France−10,1 %
  2. 2Djerba Tunisie+7,2 %
  3. 3Marrakech Maroc+24,0 %
  4. 4Tunis Tunisie−5,1 %
  5. 5Tenerife Espagne−3,4 %
  6. 6Rovaniemi Finlande−1,2 %
  7. 7Lanzarote Espagne−13,0 %
  8. 8Agadir Maroc+25,9 %
  9. 9Louxor Égypte+3,8 %
  10. 10Punta Cana Rép. dominicaine−7,6 %

Source : Observatoire Les Entreprises du Voyage (EdV)-Orchestra, octobre 2026. Périmètre : agences de voyages physiques et en ligne utilisant la plateforme Orchestra, voyages à forfait comprenant au moins une nuitée. Panier moyen : volume d’affaires divisé par le nombre de dossiers.


Départs d'octobre quasi stables

Les départs d’octobre sont quasi stables (-0,6 % en dossiers). Le volume d’affaires enregistre aussi une baisse limitée de -0,5%.

Sur la période d’octobre 2026, la France et le moyen-courrier soutiennent l’activité, avec des volumes d’affaires affichant une hausse respective de +6% et +3%. La France se distingue par la plus forte progression du panier moyen (+8%), qui compense le léger recul du nombre de dossiers (-2%).

Le moyen-courrier est, quant à lui, la seule zone à enregistrer une hausse du nombre de dossiers (+2%), accompagnée d’une légère progression du panier moyen (+1,1%). À l’inverse, le long-courrier reste en difficulté : -13% en nombre de dossiers, et de volume d'affaires.

Bilan des départs de juin à octobre 2026 : baisse des départs de 5,8 %

Autres articles
L'Observatoire EdV–Orchestra propose ce mois-ci un bilan des départs de juin à octobre 2026. Ces derniers baissent de 5,8 % en dossiers et de 4,7 % en volume d’affaires.

Le long-courrier perd 14,7 % en nombre de dossiers, la France 8,6 % et le moyen-courrier 2,7 %. L’Albanie (+283,8 %) et le Monténégro (+59,3 %) progressent fortement, tandis que les États-Unis reculent sensiblement de 34,2 %.

À l’inverse, la Turquie (-29%) et le Portugal (-15%) enregistrent des baisses marquées. En hausse également le Canada (+10 %), le Royaume-Uni (+ 4,7 %) et l'Espagne (+ 1,6 %).

Pour Noël (départs du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027), les réservations accusent à fin octobre un retard de 4,9 %. Le long-courrier recule de 21 %, et le moyen-courrier se maintient (+0,6 %). Les circuits progressent de 1 %, alors que les hébergements seuls chutent de 18,6 %.

Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage, estime dans le communiqué que les mouvements sociaux et les événements de la seconde partie d’octobre pèsent sur le moral des Français et des entreprises. « Gageons que l’envie de se retrouver en famille, de partager des moments privilégiés et de changer d’air incitera les Français à réserver des voyages pour les vacances de Noël et les mois à venir. »

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Tags : edv
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