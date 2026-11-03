Baromètre EDV - Orchestra : coup de frein sur les réservations en octobre (Infographie)

Selon l’Observatoire EdV-Orchestra publié le 3 novembre, les réservations enregistrées en octobre 2026 dans les agences de voyages reculent de 9,6 % en nombre de dossiers sur un an, après une légère hausse en août (+2,9 %) et et une baisse modérée en septembre (-1,7 %).
La hausse du panier moyen (+3,4 %, à 1 973 euros) limite la baisse du volume d’affaires à 6,5 %. Le long-courrier (-15 % en nombre de dossiers) et la France (-11,1 %) sont plus touchés que le moyen-courrier (-6,2 %).
Le Maroc (+32,3 %) et le Japon (+107,7 %) progressent, alors que l’Espagne (-23,3 %) et la Turquie (-41,1 %) chutent.
Les réservations à plus de 90 jours représentent 36,9 % des ventes, contre 33,7 % en 2025. « Ces résultats traduisent une demande globalement en retrait et pourraient refléter une plus grande prudence des voyageurs dans leurs décisions d’achat, notamment face à la hausse des prix. » précise les Entreprises du Voyage.
Observatoire EdV-Orchestra
Agences de voyages : octobre 2026
Réservations et départs d’octobre, bilan été-Toussaint et premières tendances pour Noël. Évolutions par rapport à la même période de 2025.
Réservations enregistrées en octobre 2026
Période de réservations : du 1er au 31 octobre 2026, évolution par rapport à octobre 2025
Évolution par zone géographique
Répartition des dossiers par zone
Top 20 des destinations
Évolution en nombre de dossiers. Échelle plafonnée à 50 % (barre hachurée au-delà).
- 1France−11,1 %
- 2Espagne−23,3 %
- 3Tunisie+0,6 %
- 4Maroc+32,3 %
- 5Égypte−1,5 %
- 6Italie−9,2 %
- 7Grèce−14,1 %
- 8Rép. dominicaine+1,3 %
- 9Thaïlande−16,1 %
- 10Portugal−2,9 %
- 11Mexique−17,1 %
- 12Cap-Vert−23,8 %
- 13Royaume-Uni+24,0 %
- 14États-Unis−6,0 %
- 15Vietnam−6,3 %
- 16Finlande+10,3 %
- 17Japon+107,7 %
- 18Maurice−23,5 %
- 19Pays-Bas−36,3 %
- 20Turquie−41,1 %
Anticipation des réservations
Départs d’octobre 2026
Période de départs : du 1er au 31 octobre 2026, évolution par rapport à octobre 2025
Évolution par zone géographique
Répartition des dossiers par zone
Top 20 des destinations
Évolution en nombre de dossiers. Échelle plafonnée à 50 % (barre hachurée au-delà).
- 1France−1,8 %
- 2Espagne−0,3 %
- 3Tunisie+4,1 %
- 4Grèce−5,3 %
- 5Maroc−1,9 %
- 6Italie+8,8 %
- 7Égypte+11,3 %
- 8Portugal−6,2 %
- 9Albanie+292,2 %
- 10Turquie−15,7 %
- 11Maurice+1,2 %
- 12Rép. dominicaine+2,1 %
- 13États-Unis−26,3 %
- 14Royaume-Uni+23,6 %
- 15Croatie+7,7 %
- 16Monténégro+119,5 %
- 17Thaïlande+6,6 %
- 18Tanzanie−0,6 %
- 19Mexique−22,6 %
- 20Japon+22,9 %
Bilan été-Toussaint 2026
Période de départs : du 1er juin au 31 octobre 2026, évolution par rapport à la même période de 2025
Évolution par zone géographique
Répartition des dossiers par zone
Top 20 des destinations
Évolution en nombre de dossiers. Échelle plafonnée à 50 % (barre hachurée au-delà).
- 1France−8,6 %
- 2Espagne+1,6 %
- 3Tunisie−2,4 %
- 4Grèce−8,7 %
- 5Italie−6,3 %
- 6Maroc−0,8 %
- 7Égypte−5,5 %
- 8Portugal−15,0 %
- 9Turquie−28,5 %
- 10Albanie+283,8 %
- 11Croatie−8,6 %
- 12Maurice−4,7 %
- 13Canada+10,2 %
- 14États-Unis−34,2 %
- 15Monténégro+59,3 %
- 16Royaume-Uni+4,7 %
- 17Rép. dominicaine−1,7 %
- 18Indonésie−4,8 %
- 19Tanzanie−8,3 %
- 20Malte−6,0 %
Réservations pour les vacances de Noël 2026
Départs du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027, comparés à ceux du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 (réservations à fin octobre)
Évolution par zone géographique
Répartition des dossiers par zone
Top 20 des destinations
Évolution en nombre de dossiers. Échelle plafonnée à 50 % (barre hachurée au-delà).
- 1France−4,9 %
- 2Tunisie+1,7 %
- 3Espagne−14,0 %
- 4Maroc+23,4 %
- 5Égypte−7,7 %
- 6Finlande+27,7 %
- 7Rép. dominicaine−19,5 %
- 8Italie−5,3 %
- 9Royaume-Uni+12,4 %
- 10Cap-Vert−27,9 %
- 11États-Unis−22,0 %
- 12Thaïlande−14,7 %
- 13Autriche−13,0 %
- 14Allemagne+157,4 %
- 15Mexique+2,4 %
- 16Portugal−10,8 %
- 17Guadeloupe−12,8 %
- 18Sénégal−1,0 %
- 19Martinique−30,6 %
- 20Pays-Bas−10,6 %
Typologies de voyageurs
|Typologie
|Part des dossiers
|Dossiers
|Panier moyen
|Évol. panier
|Solos
|5,7 %
|−5,6 %
|1 229 €
|+6,3 %
|Duos
|42,8 %
|−6,1 %
|2 131 €
|−5,8 %
|Familles
|34,3 %
|−4,3 %
|2 736 €
|+6,4 %
|Groupes d’amis
|17,2 %
|−3,5 %
|4 068 €
|+1,5 %
Catégories de séjours
|Catégorie
|Dossiers
|Panier moyen
|Évol. panier
|Forfaits (hors circuits)
|−2,5 %
|2 565 €
|−1,8 %
|Hébergements seuls
|−18,6 %
|1 602 €
|+7,1 %
|Circuits
|+1,0 %
|5 624 €
|+6,8 %
Top 10 des villes de destination
- 1Paris France−10,1 %
- 2Djerba Tunisie+7,2 %
- 3Marrakech Maroc+24,0 %
- 4Tunis Tunisie−5,1 %
- 5Tenerife Espagne−3,4 %
- 6Rovaniemi Finlande−1,2 %
- 7Lanzarote Espagne−13,0 %
- 8Agadir Maroc+25,9 %
- 9Louxor Égypte+3,8 %
- 10Punta Cana Rép. dominicaine−7,6 %
Source : Observatoire Les Entreprises du Voyage (EdV)-Orchestra, octobre 2026. Périmètre : agences de voyages physiques et en ligne utilisant la plateforme Orchestra, voyages à forfait comprenant au moins une nuitée. Panier moyen : volume d’affaires divisé par le nombre de dossiers.
Départs d'octobre quasi stables
Sur la période d’octobre 2026, la France et le moyen-courrier soutiennent l’activité, avec des volumes d’affaires affichant une hausse respective de +6% et +3%. La France se distingue par la plus forte progression du panier moyen (+8%), qui compense le léger recul du nombre de dossiers (-2%).
Le moyen-courrier est, quant à lui, la seule zone à enregistrer une hausse du nombre de dossiers (+2%), accompagnée d’une légère progression du panier moyen (+1,1%). À l’inverse, le long-courrier reste en difficulté : -13% en nombre de dossiers, et de volume d'affaires.
Bilan des départs de juin à octobre 2026 : baisse des départs de 5,8 %
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Valérie Boned précise ses priorités pour les Entreprises du Voyage en 2027
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Baromètre EDV - Orchestra : les vacances de la Toussaint en retard fin septembre
Le long-courrier perd 14,7 % en nombre de dossiers, la France 8,6 % et le moyen-courrier 2,7 %. L’Albanie (+283,8 %) et le Monténégro (+59,3 %) progressent fortement, tandis que les États-Unis reculent sensiblement de 34,2 %.
À l’inverse, la Turquie (-29%) et le Portugal (-15%) enregistrent des baisses marquées. En hausse également le Canada (+10 %), le Royaume-Uni (+ 4,7 %) et l'Espagne (+ 1,6 %).
Pour Noël (départs du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027), les réservations accusent à fin octobre un retard de 4,9 %. Le long-courrier recule de 21 %, et le moyen-courrier se maintient (+0,6 %). Les circuits progressent de 1 %, alors que les hébergements seuls chutent de 18,6 %.
Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage, estime dans le communiqué que les mouvements sociaux et les événements de la seconde partie d’octobre pèsent sur le moral des Français et des entreprises. « Gageons que l’envie de se retrouver en famille, de partager des moments privilégiés et de changer d’air incitera les Français à réserver des voyages pour les vacances de Noël et les mois à venir. »