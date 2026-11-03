Baromètre EDV - Orchestra : coup de frein sur les réservations en octobre (Infographie)

L'Observatoire EdV–Orchestra propose ce mois-ci un bilan des départs de juin à octobre 2026. Ces derniers baissent de 5,8 % en dossiers et de 4,7 % en volume d’affaires.



Le long-courrier perd 14,7 % en nombre de dossiers, la France 8,6 % et le moyen-courrier 2,7 %. L’Albanie (+283,8 %) et le Monténégro (+59,3 %) progressent fortement, tandis que les États-Unis reculent sensiblement de 34,2 %.



À l’inverse, la Turquie (-29%) et le Portugal (-15%) enregistrent des baisses marquées. En hausse également le Canada (+10 %), le Royaume-Uni (+ 4,7 %) et l'Espagne (+ 1,6 %).



Pour Noël (départs du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027), les réservations accusent à fin octobre un retard de 4,9 %. Le long-courrier recule de 21 %, et le moyen-courrier se maintient (+0,6 %). Les circuits progressent de 1 %, alors que les hébergements seuls chutent de 18,6 %.



Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage, estime dans le communiqué que les mouvements sociaux et les événements de la seconde partie d’octobre pèsent sur le moral des Français et des entreprises. « Gageons que l’envie de se retrouver en famille, de partager des moments privilégiés et de changer d’air incitera les Français à réserver des voyages pour les vacances de Noël et les mois à venir. »