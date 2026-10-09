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Les EDV proposent des webinaires dédiés à la découverte des destinations

Un premier rendez-vous consacré à la Catalogne prévu le 12 octobre


Les Entreprises du Voyage (EDV) lancent une série de webinaires consacrés aux destinations, en partenariat avec l’ADONET. Le premier rendez-vous se tiendra le 12 octobre 2026 et sera consacré à la Catalogne.


Rédigé par le Vendredi 9 Octobre 2026 à 18:37

Les EDV et l’ADONET lancent le premier webinaire qui sera consacré a la Catalogne - DepositPhotos.com, alexsalcedo
Les EDV et l’ADONET lancent le premier webinaire qui sera consacré a la Catalogne - DepositPhotos.com, alexsalcedo
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Les EDV et l’ADONET, l’Association des Offices Nationaux Étrangers de Tourisme présents sur le marché français, mettent en place un cycle de rencontres en ligne pour permettre aux professionnels de mieux connaître les destinations.

Chaque session sera animée par un office national de tourisme, qui présentera les atouts et nouveautés touristiques, les produits proposés aux clients et les possibilités de développement pour les agences.

Un temps d’échange en direct avec les représentants est également prévu.

La Catalogne au programme du premier webinaire

Autres articles
Le premier rendez-vous se tiendra le lundi 12 octobre 2026, de 15h à 16h, avec l’Office national du tourisme de Catalogne.

La session sera animée par Karin Mallet Gautier, présidente de l’ADONET, et Cécile Lacroute, responsable de la promotion touristique B2B de l’office.

Ce nouveau cycle complète les rendez-vous déjà proposés par les EDV, notamment « Les Mardis du Digital » et « Les rendez-vous d’experts ».

A lire aussi : Valérie Boned précise ses priorités pour les Entreprises du Voyage en 2027

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Tags : edv
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