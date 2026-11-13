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Les EdV Centre Est organisent leur 40e convention en Colombie

Du 8 au 13 janvier 2027


Les Entreprises du Voyage Centre Est tiendront leur 40e convention régionale en Colombie, du 8 au 13 janvier 2027. Le programme prévoit une étape à Bogotá et trois nuits à Carthagène. Les participants pourront également prolonger leur séjour avec deux post-conventions, consacrées à la route du café ou à la découverte de Medellín.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 11:31

Carthagène, en Colombie, figure au programme de la 40e convention régionale des EdV Centre Est, prévue en janvier 2027 - DepositPhotos.com, jkraft5
Carthagène, en Colombie, figure au programme de la 40e convention régionale des EdV Centre Est, prévue en janvier 2027 - DepositPhotos.com, jkraft5
Marriott Mauritius
Les adhérents des Entreprises du Voyage Centre Est sont attendus en Colombie du 8 au 13 janvier 2027, pour leur 40e convention régionale.

Le programme prévoit une étape à Bogotá et trois nuits à Carthagène, avec plusieurs possibilités de prolonger le séjour pour découvrir d’autres régions du pays.

Deux formules de post-convention sont proposées aux participants pour prolonger leur découverte du pays.

Elles permettront de partir à la découverte de la route du café ou de Medellín.

Des extensions à Bogotá, sur la route du café ou à Medellín


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Tags : edv
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