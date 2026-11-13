Les EdV Centre Est organisent leur 40e convention en Colombie

Du 8 au 13 janvier 2027

Les Entreprises du Voyage Centre Est tiendront leur 40e convention régionale en Colombie, du 8 au 13 janvier 2027. Le programme prévoit une étape à Bogotá et trois nuits à Carthagène. Les participants pourront également prolonger leur séjour avec deux post-conventions, consacrées à la route du café ou à la découverte de Medellín.



Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 13 Novembre 2026 à 11:31

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