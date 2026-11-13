Les EdV Centre Est organisent leur 40e convention en Colombie

Carthagène, en Colombie, figure au programme de la 40e convention régionale des EdV Centre Est, prévue en janvier 2027 - DepositPhotos.com, jkraft5
Les adhérents des Entreprises du Voyage Centre Est sont attendus en Colombie du 8 au 13 janvier 2027, pour leur 40e convention régionale.
Le programme prévoit une étape à Bogotá et trois nuits à Carthagène, avec plusieurs possibilités de prolonger le séjour pour découvrir d’autres régions du pays.
Deux formules de post-convention sont proposées aux participants pour prolonger leur découverte du pays.
Elles permettront de partir à la découverte de la route du café ou de Medellín.
Le programme prévoit une étape à Bogotá et trois nuits à Carthagène, avec plusieurs possibilités de prolonger le séjour pour découvrir d’autres régions du pays.
Deux formules de post-convention sont proposées aux participants pour prolonger leur découverte du pays.
Elles permettront de partir à la découverte de la route du café ou de Medellín.
Des extensions à Bogotá, sur la route du café ou à Medellín
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Une pré-convention est également possible à Bogotá et dans sa région.
Les renseignements et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site dédié des EdV Centre Est : edvcentreest.fr.
A lire aussi : Valérie Boned précise ses priorités pour les Entreprises du Voyage en 2027
Les renseignements et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site dédié des EdV Centre Est : edvcentreest.fr.
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