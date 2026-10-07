Les agences de voyages du Grand Est résistent face à une conjoncture chahutée

Sur le terrain, Fatima Faivre, directrice du réseau Prêt-à-Partir, constate que la classe moyenne n’est plus là : « Les familles nous ont manqué cet été et ont été compensées par des personnes qui ont davantage de temps et d’argent, notamment des actifs et des retraités.



On perd des passagers, cela m'inquiète et m'interroge, mais c’est compensé par un prix moyen très important.



Nous avons aussi réalisé cet été des dossiers d’un montant que nous n’avions pas l’habitude de faire auparavant. Je reste cependant très optimiste. Cette année a quand même été positive. »



Pour Fabrice Poulain, les opérateurs du Grand Est sont plus résistants à la crise actuelle : « Notre positionnement géographique nous permet de bénéficier d'un grand nombre de possibilités, au départ de Strasbourg, de Bâle-Mulhouse mais aussi du Luxembourg.



Nous pouvons profiter des prix très compétitifs des tour-opérateurs allemands, et bénéficier aussi de la qualité des produits Luxair et LuxairTours, qui est le premier le tour-opérateur dans le Grand Est. »