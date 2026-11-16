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Convention EDV Ile-de-France : à l’ère de l’IA, quelle place pour les agences de voyages ?

La convention 2027 des EDV Île-de-France se tiendra en Islande


Des visites passionnantes d’une destination peu connue jusqu’ici - le Bénin -, de la bonne humeur mais tout de même beaucoup de questions sur l’avenir ont occupé la convention des EDV d’Ile-de-France qui s’est achevée hier à Cotonou. Avec, en « guest star », cette IA qui interviendra de plus en plus dans le monde du voyage. Et une certitude : bien des défis devront être relevés rapidement.


Rédigé par le Lundi 16 Novembre 2026 à 07:39

Trois des principaux spots touristiques du Bénin. Photos PB, composition générée par IA.
Trois des principaux spots touristiques du Bénin. Photos PB, composition générée par IA.
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La convention des Entreprises du voyage (EDV) d’Ile-de-France, que préside Lionel Rabiet, s’est terminée le 15 novembre 2026 à Cotonou au Bénin sur le plaisir de la découverte de ce pays-hôte (article détaillé à venir dans TourMaG), jusque là inconnu de la plupart des quelque 75 participants. Et, aussi, dans la bonne humeur.

Ce plaisir de la découverte et cette bonne humeur ont été décuplés par l’accueil chaleureux des Béninois et par les contacts informels entre les entreprises du voyage et leurs « partenaires » : Corsair, Eurostar, Avis, l’APST, la plateforme de paiement en ligne Pliant, la plateforme de réservation B2B Rate Hawk, le courtier spécialisé en assurance voyage Xplorassur, la plateforme SaaS Cocohop et aussi l’EPT, l’Ecole des Professionnels du Tourisme.

Et évidemment Bénin Tourisme qui s’est employé à séduire les agences de voyages (article à venir sur TourMaG).

Tout cela n’a cependant pas réussi à occulter les interrogations pressantes devant l’ampleur des défis qui attendent la profession. Car si l’activité souffre de la conjoncture géopolitique, économique et politique, les perspectives d’avenir sont également bousculées par l’arrivée, massive, de l’IA.

Pour essayer d’éclairer cet avenir incertain, deux experts - Rémi Sabouraud et Nicolas François - ont partagé leurs analyses. Tout en essayant de rassurer leur interlocuteurs, ils les ont incités à s’organiser pour s’adapter au plus vite à la nouvelle donne.

D’emblée, Rémi Sabouraud, poète et expert en créativité, a souligné : « ce qui va distinguer le savoir-faire des agents de voyages de l’IA, c’est leur capacité à créer des émotions ».

Ce sont ces émotions qui permettront de passer, par exemple, du « luxe prévisible » (trouver des vols, de beaux hôtels, etc.) au « luxe du sens ».

Si l’IA peut être interrogée, si elle peut faire la veille, « l’agent de voyages doit garder le plaisir d’inventer », a insisté Rémi Sabouraud tout en convenant que la « créativité, c’est une prise de risques ».

Aux managers d’inciter leurs équipes à la créativité

Rémi Sabouraud aux chefs d’entreprise :&nbsp;»Trois choses dépendent de vous : le temps, la permission et la reconnaissance »
Rémi Sabouraud aux chefs d’entreprise : »Trois choses dépendent de vous : le temps, la permission et la reconnaissance »
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« Vos équipes ont du talent. Elles attendent "le climat" (propice, ndlr). Trois choses dépendent de vous, les managers : le temps, la permission, la reconnaissance », a poursuivi Rémi Sabouraud, les invitant « à inciter leurs équipes à prendre des risques, à avoir des idées » et ensuite seulement - et seulement ensuite - à demander à l’IA de les challenger.

« Sinon, on reste dans ses certitudes et on risque de connaître le sort de Kodak… ».

Et de conclure : « la créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse. L’IA, elle, ne ressent rien. C’est à vous de jouer pour qu’elle soit à votre service ».

A lire aussi : Bénin : la convention des EDV d'Ile de France veut "se projeter sur le long terme"

« Attention, les choses évoluent très vite »

Après cet appel à la créativité, Nicolas François, auteur de la Newsletter "IA, Tech and Travel Cafe" a - en visio, car retenu à Paris - incité les Entreprises du Voyage à s’adapter sans tarder à la nouvelle donne. Car « les choses évoluent très vite ! ».

Pour commencer, quelques constats : selon une étude Yougov réalisée en mars 2026 pour Evaneos, 24% des Français ont déjà utilisé l’IA pour préparer un voyage et même 37% des 18-34 ans.

Si les gens utilisent l’IA pour s’inspirer, pour dégrossir, pour l’instant, les voyageurs, au moment de réserver, font encore davantage confiance à une agence de voyages qu’à l’IA.

Toujours selon la même étude, 8% seulement des voyageurs se disent à l’aise avec l’IA quand il s’agit de réserver. Mais, « ce pourcentage va augmenter ». Déjà, Booking déclare que 1% de ses ventes viennent de l’IA.

« L’IA vendra des voyages »

Rémi Sabouraud Photo PB
Rémi Sabouraud Photo PB
Point d’illusion cependant. Pour l’heure, Google reste la porte d’entrée dans le monde de l’IA avec 86,6 milliards de recherches quand CharGPT, le numéro 2, n’en aligne que 5,6 milliards.

Entre les deux, « le gap est monstrueux ». Et « comme le temps d’attention de ceux qui scrollent est de plus en plus court, Google prend tout notre temps », a pronostiqué Nicolas François.

Bien pis, à la question, « faut-il passer par une agence de voyages pour organiser un voyage (au Japon par exemple) ? », l’aperçu d’IA de Google répond : « non, ce n’est pas nécessaire ».

Cette anecdote en dit long. Aujourd’hui, l’IA prend en main l’inspiration et la recherche préalable à l’organisation d’un voyage, mais « la technologie est prête pour la suite », a insisté Nicolas François.

Certes, aujourd’hui Chat GPT et consorts font encore beaucoup d’erreurs, mais ils apprennent, enregistrent de nouvelles références et vont s’améliorer. La suite logique, a poursuivi Nicolas François, c’est que « l’IA vendra du voyage ».

Mais quid de sa responsabilité si elle fait une erreur ou s’il y a un problème, car elle ne remboursera pas ?

C’est justement pour cela que les agences de voyages ont toutes leurs chances de continuer à trouver leur place. Pour faire simple : « à l’IA , ce qui est simple ; à l’humain, ce qui est complexe et aussi la gestion en cas d’imprévu. » Un constat qui entre en résonnance avec l’appel à la créativité de Rémi Sabouraud.

Ce que les agences doivent faire

Les suggestions pressantes de Nicolas François (photoPB)
Les suggestions pressantes de Nicolas François (photoPB)
Encore faut-il que les clients sachent que les agences existent. Pour cela, il revient à celles-ci de faire connaître leurs spécificités et leurs différences en réalisant des choses en apparence simple mais essentielle :

1- Compléter leurs fiches Google, et veiller à ce qu’elles soient à jour, avec photo ;

2- Y mettre des avis qui décrivent voyage, destination, conseiller ;

3- Veiller à être cité là où l’IA lit, c’est-à-dire dans la presse, les blogs de voyage, les forums, les guides en ligne ;

4- Faire l’inventaire de leurs données ;

5- Interroger leurs outils (feuille de route IA, outil de réservation ou GDS).

« L’IA va potentiellement citer ce que vous, agences de voyages, écrivez sur votre site », a souligné Nicolas François.

En clair, si les agences de voyages veulent garder leur « business », elles doivent se donner les moyens « d'être trouvées », repenser leur organisation, probablement aussi repenser les missions de leurs collaborateurs en fonction du temps que permet de gagner l’IA et se donner toujours davantage les moyens « d’être là en cas d’imprévus ».

Valerie Boned photo PB
Valerie Boned photo PB
Après une intervention de Jacques Masson, secrétaire général de Ôvoyages, sur la « nécessité pour les dirigeants d’entreprise de se repenser pour continuer à avancer », une table ronde regroupant Claire Martin (Showroomprive), Vincent Paulin (Cocohop) et Cyril Guiraud (CEO de Travel Tech Factory) a de nouveau souligné l’urgence d’avancer rapidement dans l’utilisation de l’IA.

En conclusion, Valérie Boned, présidente nationale des EDV, a rappelé l’existence de la Charte IA.

Puis, elle a incité les entreprises à se faire accompagner pour déployer l’IA - en respectant les obligations légales - et à opter pour des formations structurantes. « Il ne faut pas attendre et nous avons des gens prêts à vous accompagner », a-t-elle conclu.

Point d’orgue, Lionel Rabiet a annoncé que la Convention 2027 des EDV d’Ile de France se tiendrait en Islande.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Rédactrice LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : edv
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