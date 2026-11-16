Convention EDV Ile-de-France : à l’ère de l’IA, quelle place pour les agences de voyages ?

Vos équipes ont du talent. Elles attendent "le climat" (propice, ndlr). Trois choses dépendent de vous, les managers : le temps, la permission, la reconnaissance

à inciter leurs équipes à prendre des risques, à avoir des idées

Sinon, on reste dans ses certitudes et on risque de connaître le sort de Kodak…

la créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse. L’IA, elle, ne ressent rien. C’est à vous de jouer pour qu’elle soit à votre service

», a poursuivi Rémi Sabouraud, les invitant «» et ensuite seulement - et seulement ensuite - à demander à l’IA de les challenger.».Et de conclure : «».