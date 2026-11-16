Voyage et handicap : le tourisme a-t-il oublié une partie des voyageurs ? [ABO]

L'édito de Caroline Lelievre

Le tourisme vend la liberté, l'évasion, la découverte et l'ouverture au monde. Il promet de faire tomber les frontières et de permettre à chacun de vivre de nouvelles expériences. Mais cette promesse vaut-elle vraiment pour tout le monde ? Pour les personnes en situation de handicap, partir en vacances reste souvent un parcours semé d'obstacles. Le secteur a encore beaucoup à faire pour transformer ses discours sur l'inclusion en réalité. Et les professionnels ont un rôle essentiel à jouer.

Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 16 Novembre 2026 à 07:38

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