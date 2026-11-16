L'accessibilité ne peut pas reposer uniquement sur quelques agences spécialisées ou sur la bonne volonté de professionnels convaincus. @depositphotos/Wavebreakmedia
En France, selon une étude publiée en février 2023 par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), 7,6 millions de personnes de 15 ans ou plus vivant à domicile étaient concernées en 2021 par un handicap au titre d’une limitation sensorielle, physique ou cognitive sévère, ou d’une forte restriction dans les activités de la vie quotidienne.
7,6 millions de personnes.
Un chiffre qui devrait suffire à convaincre le secteur touristique qu'il ne s'agit ni d'une clientèle marginale, ni d'un sujet réservé à quelques spécialistes.
Et pourtant. Pour une personne en fauteuil roulant, malvoyante, malentendante ou présentant un handicap cognitif, organiser un voyage peut rapidement virer au casse-tête.
Trouver un hébergement réellement adapté, vérifier les conditions de transport, s'assurer qu'une excursion sera accessible, anticiper les transferts ou encore disposer d'informations fiables sur les équipements : chaque étape demande du temps et des vérifications supplémentaires.
Un pictogramme PMR sur un site de réservation ne garantit pas qu'une chambre sera adaptée aux besoins du voyageur. Une prestation annoncée comme accessible peut se révéler impraticable une fois sur place. Et lorsqu'un seul maillon de la chaîne fait défaut, c'est parfois tout le séjour qui est compromis.
Déjà pour une personne valide, lorsqu'une prestation dérape, cela peut s'avérer une véritable galère, alors imaginez un peu, s'il s'agit d'une personne atteinte d'un handicap !
7,6 millions de personnes.
Un chiffre qui devrait suffire à convaincre le secteur touristique qu'il ne s'agit ni d'une clientèle marginale, ni d'un sujet réservé à quelques spécialistes.
Et pourtant. Pour une personne en fauteuil roulant, malvoyante, malentendante ou présentant un handicap cognitif, organiser un voyage peut rapidement virer au casse-tête.
Trouver un hébergement réellement adapté, vérifier les conditions de transport, s'assurer qu'une excursion sera accessible, anticiper les transferts ou encore disposer d'informations fiables sur les équipements : chaque étape demande du temps et des vérifications supplémentaires.
Un pictogramme PMR sur un site de réservation ne garantit pas qu'une chambre sera adaptée aux besoins du voyageur. Une prestation annoncée comme accessible peut se révéler impraticable une fois sur place. Et lorsqu'un seul maillon de la chaîne fait défaut, c'est parfois tout le séjour qui est compromis.
Déjà pour une personne valide, lorsqu'une prestation dérape, cela peut s'avérer une véritable galère, alors imaginez un peu, s'il s'agit d'une personne atteinte d'un handicap !
Un métier où le conseil prend tout son sens
Face à ces difficultés, les professionnels du tourisme ont toute leur place.
Car concevoir un séjour adapté ne consiste pas à aligner des prestations sur un devis. Il faut comprendre précisément les besoins du voyageur, vérifier l'accessibilité réelle des hébergements et des activités, contrôler les conditions de transport, identifier les bons interlocuteurs et anticiper les imprévus.
C'est un travail d'expertise, de coordination et d'accompagnement. Et surtout, de réassurance.
Pour un voyageur en situation de handicap, savoir que les prestations ont été vérifiées, que les contraintes ont été anticipées et qu'un professionnel sera présent en cas de difficulté peut faire toute la différence.
C'est précisément là que l'agent de voyages ou le tour-opérateur peut faire valoir sa valeur ajoutée. C'est l'essence même de votre métier !
Lire aussi : Agent de voyages : comment créer des séjours 100 % accessibles
Car concevoir un séjour adapté ne consiste pas à aligner des prestations sur un devis. Il faut comprendre précisément les besoins du voyageur, vérifier l'accessibilité réelle des hébergements et des activités, contrôler les conditions de transport, identifier les bons interlocuteurs et anticiper les imprévus.
C'est un travail d'expertise, de coordination et d'accompagnement. Et surtout, de réassurance.
Pour un voyageur en situation de handicap, savoir que les prestations ont été vérifiées, que les contraintes ont été anticipées et qu'un professionnel sera présent en cas de difficulté peut faire toute la différence.
C'est précisément là que l'agent de voyages ou le tour-opérateur peut faire valoir sa valeur ajoutée. C'est l'essence même de votre métier !
Lire aussi : Agent de voyages : comment créer des séjours 100 % accessibles
À l'heure de l'IA, une occasion de prouver sa valeur ajoutée
A l'heure de l'intelligence artificielle qui facilite la recherche de destinations, la comparaison des offres et la construction d'itinéraires standardisés, le voyage accessible rappelle qu'il faudra plus qu'une IA pour concevoir un séjour adapté.
En effet, comment une machine peut-elle garantir qu'une chambre présentée comme accessible permettra réellement à un voyageur de circuler avec son fauteuil ?
Comment vérifier qu'un transfert sera adapté, qu'une excursion pourra être réalisée ou qu'un prestataire local saura répondre à des besoins spécifiques ? Les informations disponibles en ligne ne suffisent pas toujours. Et une erreur peut avoir des conséquences bien plus importantes qu'une simple déception à l'arrivée. Rien ne peut être laissé au hasard.
Dans ce contexte, le conseil humain apparait comme essentiel Écouter, questionner, vérifier, expliquer les limites d'une offre, trouver des alternatives et rassurer : autant de compétences qui distinguent un professionnel d'un simple outil de réservation.
Encore faut-il que la profession s'empare pleinement du sujet. La formation, la connaissance des handicaps et le développement de partenariats fiables doivent devenir des priorités. Il ne s'agit pas de prétendre que chaque agence peut répondre à toutes les demandes, ni que chaque destination est accessible à tous.
En effet, comment une machine peut-elle garantir qu'une chambre présentée comme accessible permettra réellement à un voyageur de circuler avec son fauteuil ?
Comment vérifier qu'un transfert sera adapté, qu'une excursion pourra être réalisée ou qu'un prestataire local saura répondre à des besoins spécifiques ? Les informations disponibles en ligne ne suffisent pas toujours. Et une erreur peut avoir des conséquences bien plus importantes qu'une simple déception à l'arrivée. Rien ne peut être laissé au hasard.
Dans ce contexte, le conseil humain apparait comme essentiel Écouter, questionner, vérifier, expliquer les limites d'une offre, trouver des alternatives et rassurer : autant de compétences qui distinguent un professionnel d'un simple outil de réservation.
Encore faut-il que la profession s'empare pleinement du sujet. La formation, la connaissance des handicaps et le développement de partenariats fiables doivent devenir des priorités. Il ne s'agit pas de prétendre que chaque agence peut répondre à toutes les demandes, ni que chaque destination est accessible à tous.
Le voyage accessible, un enjeu pour toute la profession
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Le tourisme aime parler d'expérience client, de personnalisation et de voyage sur mesure. Il serait temps que ces notions s'appliquent réellement à tous les voyageurs.
L'accessibilité ne peut pas reposer uniquement sur quelques agences spécialisées ou sur la bonne volonté de professionnels convaincus. Elle doit être intégrée à l'ensemble de la chaîne touristique.
Et elle représente aussi une véritable opportunité commerciale pour les entreprises capables de proposer un accompagnement fiable.
L'accessibilité ne peut pas reposer uniquement sur quelques agences spécialisées ou sur la bonne volonté de professionnels convaincus. Elle doit être intégrée à l'ensemble de la chaîne touristique.
Et elle représente aussi une véritable opportunité commerciale pour les entreprises capables de proposer un accompagnement fiable.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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