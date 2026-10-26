Les agences peuvent commencer par formaliser leurs vérifications, former leurs équipes et développer un réseau de spécialistes.



Annette Masson encourage les professionnels à se rapprocher de l’association Tourisme et Handicaps pour mieux comprendre les critères d’accessibilité. Elle insiste sur les conséquences d’une information erronée : « Rien n’est pire que de donner une information erronée et de laisser une personne se retrouver bloquée sur place. »



Jennifer Weber recommande de désigner un référent au sein de l’agence et de construire les offres avec les personnes concernées. « À mes yeux, on ne travaille pas pour les personnes en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques en matière d’accessibilité, mais avec elles. »



Savoir passer le relais fait aussi partie du métier. « Dans certains cas, il vaut mieux refuser un dossier et réorienter la personne vers un spécialiste plutôt que d’accepter un voyage que l’on ne saura pas encadrer correctement », souligne Malik Badsi. Les opérateurs spécialisés peuvent accompagner les agences qui manquent de temps ou d’expérience.



Yoola propose notamment une solution d’hébergement avec Handi Oasis, un concept de maisons de vacances entièrement adaptées aux personnes en situation de handicap. L’entreprise dispose de trois établissements : à Marrakech, en Corse et au Portugal. Chaque maison compte entre huit et dix chambres équipées. Selon les besoins, les clients peuvent disposer d’un lit médicalisé, d’un lève-personne ou d’un fauteuil roulant. Des soins à la demande, des véhicules adaptés et des excursions accessibles complètent l’offre.



Le projet est né en 2020, lorsque Malik Badsi a racheté une maison d’hôtes adaptée à Marrakech. Face à une demande supérieure aux capacités de l’établissement, il a décidé de reproduire le modèle, avec une ouverture en Corse en 2022, puis au Portugal en 2025.



Ces établissements peuvent constituer une première étape pour les agences souhaitant commercialiser des séjours accessibles. Yoola travaille déjà avec plusieurs agences partenaires, dont Comptoir des Voyages et des agences indépendantes.



« Nous conseillons de commencer par l’un de nos établissements, en Corse, au Portugal ou au Maroc », explique Malik Badsi. Ces maisons peuvent notamment convenir aux personnes qui reprennent les voyages après un accident ou une période de rééducation. « Le premier séjour est souvent important pour retrouver confiance. »



Tharith Tep invite enfin les professionnels à informer les voyageurs sur les aides financières auxquelles ils pourraient prétendre. Les démarches peuvent être longues et les conditions varient selon les situations : il est donc utile de les explorer suffisamment tôt.



Créer un séjour accessible ne consiste pas à assembler des prestations portant un pictogramme. Il faut comprendre les besoins individuels, vérifier chaque étape et coordonner les intervenants. Cette préparation permet de limiter les mauvaises surprises et de proposer un voyage réellement adapté au client.

