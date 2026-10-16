PVT en Australie : le projet de tirage au sort inquiète le tourisme régional

Pour Peter Shelley, directeur général de l’Australian Tourism Export Council (ATEC), les inquiétudes concernent particulièrement les périodes de forte activité. « Nous sommes très préoccupés par ce que ces changements pourraient signifier pour les entreprises touristiques régionales, dont beaucoup dépendent fortement des Working Holiday Makers pour traverser leurs saisons les plus chargées », explique-t-il dans une réponse écrite à TourMaG.



Les deuxième et troisième années ont, selon lui, une valeur particulière : ces visiteurs apportent l’expérience acquise pendant leurs précédents séjours, tout en continuant à voyager et à dépenser dans les communautés régionales. Une diminution de leur nombre pourrait donc affecter les équipes, comme la clientèle.



L'ATEC demande une modélisation des conséquences et une concertation avec le secteur.



L’Australian Hotels Association (AHA) soulève une autre difficulté. Son directeur général national, Stephen Ferguson, estime que certains jeunes pourraient renoncer à plusieurs mois de travail en région si leur prolongation dépend ensuite du hasard. Harry Barry partage cette inquiétude : « Pourquoi remplacer cela par une loterie ? »



L’hôtelier réclame aussi l’élargissement des zones éligibles aux prolongations, pour inclure les emplois du tourisme et de l’hôtellerie-restauration à Coffs Harbour et Grafton. Cette demande concerne le zonage existant, indépendamment du futur tirage au sort.