Havas Voyages : le loisir en retrait, le business travel résiste [ABO]

TourMaG - Vous n’allez pas le renvoyer directement vers les équipes d’Austral Lagons, tour-opérateur maison du groupe Marietton ?



Grégory Baumann : Non, nous le renverrons vers un Travel Planner Havas Voyages.



Mais, en parlant de synergies, nous profitons tout de même de l'expertise de nos tour-opérateurs pour former nos équipes de spécialistes. Dans l'autre sens, nos TO adaptent leurs produits en fonction des demandes des clients, via les remontées de nos Travel Planners.



J’aimerais également souligner, au sujet de notre programme « Spécialiste », qu’il n'a pas connu de baisse d'activité. Au contraire, nous allons multiplier nos ventes par deux cette année. C'est vraiment un programme qui fonctionne, qui est extrêmement dynamique.



Nous sommes encore loin d’avoir exploité tout le potentiel, mais nous sentons que c'est un besoin du marché et nous voulons pouvoir y répondre avec notre marque.



TourMaG - Quel est le panier moyen chez Havas Voyages ?



Grégory Baumann : Pour la partie loisir, il est à plus de 4 000 euros. Et à plus de 8 000 euros dans le cadre de notre programme « Spécialiste ». Même si nous vendons de tout - du package, du circuit, du court séjour, de la croisière, etc. - et que nous sommes présents sur tous les segments de marché, le positionnement de la marque est plutôt premium.



TourMaG - Fabrice, vous découvrez le secteur du voyage depuis quelques mois…



Fabrice Allion : J'apprends encore plein de choses : les noms, les termes techniques, entre l'aérien et le terrestre.



Je trouve mon énergie auprès des équipes. Nos 400 collaborateurs sont tous animés par la passion du voyage. J'ai animé des réseaux différents, j'ai travaillé pour Decathlon France, Zadig & Voltaire, Lacoste, j'ai ouvert le premier Apple Store en France.



Ici, la différence, c'est qu'au lieu de vendre des produits qui vont générer un plaisir instantané, on vend des émotions, du bonheur, des moments. C’est une philosophie totalement différente et ça prend beaucoup de temps. Acheter une veste, ça prend dix minutes. Acheter un voyage, ça demande de la réflexion, de la confiance, il faut créer un lien. Et avoir dans ses équipes des gens passionnés, c'est extraordinaire.



TourMaG - Quelles méthodes avez-vous mis en place depuis votre arrivée ?



Fabrice Allion : Mon métier, c'est d'aider nos agences à mieux faire voyager nos clients : plus longtemps, plus souvent, plus loin dans l'esprit, avec des expériences différentes, des détails dans le voyage, du lifestyle, des découvertes hors des sentiers battus.



C'est vraiment d'aider les agences à mieux servir nos clients, car quand le voyage est réussi, le client, dans son esprit, revient.



Je vous citerai en exemple Nathalie, responsable de l'agence de Laval. Elle est chez nous depuis 40 ans, dans la même agence. Quand j'y suis allé pour la rencontrer, j'ai rencontré aussi un client. Je lui ai demandé pourquoi il venait dans cette agence-là. Il m'a répondu : « Je ne vais pas dans cette agence. Je viens voir Nathalie » . C'est extrêmement important. Une fois que vous avez fait voyager un client qui est content, il revient voir la personne parce qu'il a confiance.



Grégory Baumann : Je rebondis sur ton exemple pour vous raconter une autre anecdote. En septembre, j'étais à Versailles. Une dame est entrée dans l'agence avec un bouquet de fleurs et l’a offert à Christine, qui était étonnée et lui a dit : « Ce n'est pas mon anniversaire » . La cliente a dit : « Non, mais le voyage que j'ai vécu était magique ».



Nos clients nous confient ce qu'ils ont le plus précieux : leur temps - ils n'en ont pas beaucoup - et leur argent, pour être avec leur famille et leurs amis. Quand un Travel Planner est capable de bien les comprendre et, à chaque fois, leur fait vivre de belles expériences, la relation est forte.