Cyrille Pelegrin a rejoint Havas Voyages au poste de Directeur commercial et marketing pour le business travel en septembre 2025. @havas voyages
TourMaG - Quel bilan tirez-vous de l'année 2026 pour l'activité Business Travel d'Havas Voyages ?
Cyrille Pelegrin : 2026 a été une belle année, malgré le contexte géopolitique et économique. L'activité loisirs a un peu souffert, mais le Business Travel a significativement résisté.
Nous avons enregistré une très forte dynamique commerciale, avec de belles victoires, notamment sur les grands comptes. Nous avons réalisé un peu plus de 70 millions d'euros de ventes nouvelles, principalement sur ce segment.
Nous avions également un objectif ambitieux pour 2026 que nous allons dépasser. C'est donc une année de performance.
Il faut néanmoins nuancer ce constat. Sur notre portefeuille existant, nous enregistrons une baisse de consommation d'environ 3 % sur l'année. Cela s'explique par le contexte économique, les restrictions budgétaires et, dans certains cas, des logiques de travel freeze.
TourMaG - Quelle place occupe le Business Travel dans l'activité globale d'Havas Voyages ?
Cyrille Pelegrin : Au 31 décembre 2025, le volume d'affaires d'Havas Voyages était de 1,2 milliard d'euros. Environ 65 % de ce volume est réalisé par l'activité Business Travel.
TourMaG - Qu’avez-vous mis en place depuis votre arrivée il y a 18 mois pour accélérer le développement commercial ?
Cyrille Pelegrin : Le travel est un secteur nouveau pour moi, mais j'ai travaillé pendant plus de 25 ans auprès de grands comptes, dans des grands groupes et des start-up, dans des contextes d'hypercroissance ou de transformation.
Je pense avoir apporté un peu de méthode : structurer davantage le dispositif de vente, mieux adresser nos clients, améliorer nos interactions avec eux et revoir le format de nos business reviews.
Nous avons également travaillé sur notre stratégie relationnelle, avec une double ambition : être dans une logique de conquête, mais aussi de fidélisation et de création de valeur pour chacun de nos clients.
Havas Voyages était déjà une entreprise performante avant mon arrivée. Ces évolutions ont contribué aux succès commerciaux enregistrés en 2026.
Lire aussi : Havas Voyages : Cyrille PELEGRIN, nouveau Directeur commercial Business Travel
Cyrille Pelegrin : 2026 a été une belle année, malgré le contexte géopolitique et économique. L'activité loisirs a un peu souffert, mais le Business Travel a significativement résisté.
Nous avons enregistré une très forte dynamique commerciale, avec de belles victoires, notamment sur les grands comptes. Nous avons réalisé un peu plus de 70 millions d'euros de ventes nouvelles, principalement sur ce segment.
Nous avions également un objectif ambitieux pour 2026 que nous allons dépasser. C'est donc une année de performance.
Il faut néanmoins nuancer ce constat. Sur notre portefeuille existant, nous enregistrons une baisse de consommation d'environ 3 % sur l'année. Cela s'explique par le contexte économique, les restrictions budgétaires et, dans certains cas, des logiques de travel freeze.
TourMaG - Quelle place occupe le Business Travel dans l'activité globale d'Havas Voyages ?
Cyrille Pelegrin : Au 31 décembre 2025, le volume d'affaires d'Havas Voyages était de 1,2 milliard d'euros. Environ 65 % de ce volume est réalisé par l'activité Business Travel.
TourMaG - Qu’avez-vous mis en place depuis votre arrivée il y a 18 mois pour accélérer le développement commercial ?
Cyrille Pelegrin : Le travel est un secteur nouveau pour moi, mais j'ai travaillé pendant plus de 25 ans auprès de grands comptes, dans des grands groupes et des start-up, dans des contextes d'hypercroissance ou de transformation.
Je pense avoir apporté un peu de méthode : structurer davantage le dispositif de vente, mieux adresser nos clients, améliorer nos interactions avec eux et revoir le format de nos business reviews.
Nous avons également travaillé sur notre stratégie relationnelle, avec une double ambition : être dans une logique de conquête, mais aussi de fidélisation et de création de valeur pour chacun de nos clients.
Havas Voyages était déjà une entreprise performante avant mon arrivée. Ces évolutions ont contribué aux succès commerciaux enregistrés en 2026.
Lire aussi : Havas Voyages : Cyrille PELEGRIN, nouveau Directeur commercial Business Travel
Souveraineté, service, techno...
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TourMaG - Havas Voyages était historiquement davantage positionné sur les PME et les ETI. Assiste-t-on à un changement de dimension ?
Cyrille Pelegrin : Depuis quelques années, nous avions déjà enregistré quelques succès sur les grands comptes. Mais 2026 se caractérise clairement par une forte dynamique d'acquisition sur ce marché.
Lors de l' IFTM en septembre, nous avons été surpris de constater que beaucoup de prospects venus nous rencontrer étaient des grands comptes. Cela montre que la marque, le savoir-faire et la signature Havas Voyages Business Travel sont devenus beaucoup plus attractifs sur ce segment.
Le sujet de la souveraineté prend notamment de plus en plus d'importance. Les grands comptes souhaitent travailler avec des entreprises françaises, qui sécurisent leurs données et disposent de plateaux d'affaires en France. Cette préoccupation est encore plus forte chez les acheteurs publics, avec des exigences en matière d'achat responsable et de souveraineté numérique.
TourMaG - Comment vous différenciez-vous des grandes TMC internationales pour remporter ces appels d'offres ?
Cyrille Pelegrin : Le deuxième élément, et sans doute celui pour lequel nous sommes aujourd'hui reconnus sur le marché, c'est le service.
Quand beaucoup de TMC internationales sont entrées dans des modèles hyperindustriels, globaux et très processés, nos clients et nos prospects nous sollicitent parce qu'ils savent que nous proposons un accompagnement ultra-personnalisé, des équipes à taille humaine et une véritable proximité.
Dans un monde du travel en pleine mutation, marqué par la globalisation, l'intelligence artificielle et l'uniformisation, ce qui plaît beaucoup à nos interlocuteurs, c'est cette notion d'art du service à la française.
Notre proposition de valeur consiste à conjuguer l'excellence du service et le meilleur de la technologie. Beaucoup de nouveaux entrants sont allés dans l'excès de la technologie, parfois au détriment de l'humain.
TourMaG - La consolidation du marché des TMC peut-elle jouer en votre faveur ?
Cyrille Pelegrin : Le marché évolue et il y a une place à prendre sur les grands comptes, compte tenu des mouvements de fusion et d'acquisition en cours.
Les grands comptes sont très attachés au niveau de personnalisation délivré par leur TMC. Or, certains acteurs internationaux sont aujourd'hui absorbés par des processus de rachat ou d'intégration. D'autres sont engagés dans des logiques d'industrialisation et de rationalisation des processus.
Les grands comptes que nous rencontrons recherchent du service, de la personnalisation et de la proximité. Je pense donc que 2027 sera encore une belle année pour nous sur ce segment, après une année 2026 exceptionnelle.
Les deux derniers grands comptes que nous avons remportés avaient explicitement inscrit le critère de l'entreprise française dans leur appel d'offres. Lors de la réunion de lancement, le directeur des achats nous a d'ailleurs félicités, en soulignant qu'ils avaient particulièrement envie de travailler avec une entreprise française.
Des investissements technologiques et des recrutements
TourMaG - Quels investissements technologiques préparez-vous pour 2027 ?
Cyrille Pelegrin : Nous avons beaucoup investi cette année sur la partie front office de nos outils. En 2027, nous voulons travailler sur le back office, c'est-à-dire la partie administrateur.
L'objectif est notamment de donner davantage d'autonomie aux travel managers et aux acheteurs. Ils souhaitent pouvoir communiquer directement avec leurs voyageurs, modifier certains paramètres de leur politique voyage ou encore gérer les profils sans nécessairement solliciter notre accompagnement.
Nous investissons également dans notre outil de pilotage et de reporting. L'un des constats que je fais en 2026, c'est que l'obsession de nos clients, qu'ils soient grands comptes ou acteurs du middle market, est la maîtrise, voire l'optimisation de la dépense. Ils ont besoin d'un outil qui leur permette, en trois clics, de suivre leurs dépenses, de répondre à une question de leur directeur général ou de préparer un rendez-vous avec une compagnie aérienne pour négocier un accord spécifique.
TourMaG - Quelle place accordez-vous à l'intelligence artificielle ?
Cyrille Pelegrin : Nous avons ouvert trois axes de réflexion : le support et les outils online, l'expérience voyageur et l'accompagnement des travel managers et des acheteurs dans l'optimisation de leurs dépenses.
Nous avons notamment procédé à un recrutement stratégique au sein du groupe Marietton, dédié au déploiement des solutions d'intelligence artificielle.
Nous ne voulons surtout pas aller dans l'excès. Certains acteurs envisagent demain de fonctionner sans travel planners, uniquement avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas notre vision. Nos projets doivent permettre de proposer un travel planner augmenté ou d'optimiser l'expérience voyageur, sans jamais renoncer à ce qui constitue notre ADN : l'expertise et le contact humain.
Il faut également être vigilant sur la sécurisation et l'hébergement des données. Nous voulons avancer progressivement et nous assurer que chaque développement est validé par un client.
TourMaG.com – Quid des recrutements ?
Cyrille Pelegrin : Pour accompagner notre développement, nous allons également renforcer certains effectifs. Nous disposons de 17 plateaux d'affaires répartis sur le territoire français. Si nous n'envisageons pas d'en ouvrir de nouveaux pour le moment, nous allons renforcer certaines équipes, le service H24 et la cellule VIP.
Nous comptons entre 400 et 430 collaborateurs, avec une ancienneté moyenne de 17 ans. Le marché du recrutement est un peu tendu, notamment pour les travel planners. Mais la notoriété de notre marque nous rend attractifs. L'enjeu n'est pas simplement de recruter quelqu'un, mais de recruter une personne de valeur, lorsque l'on est attaché à la qualité du service.
Cyrille Pelegrin : Nous avons beaucoup investi cette année sur la partie front office de nos outils. En 2027, nous voulons travailler sur le back office, c'est-à-dire la partie administrateur.
L'objectif est notamment de donner davantage d'autonomie aux travel managers et aux acheteurs. Ils souhaitent pouvoir communiquer directement avec leurs voyageurs, modifier certains paramètres de leur politique voyage ou encore gérer les profils sans nécessairement solliciter notre accompagnement.
Nous investissons également dans notre outil de pilotage et de reporting. L'un des constats que je fais en 2026, c'est que l'obsession de nos clients, qu'ils soient grands comptes ou acteurs du middle market, est la maîtrise, voire l'optimisation de la dépense. Ils ont besoin d'un outil qui leur permette, en trois clics, de suivre leurs dépenses, de répondre à une question de leur directeur général ou de préparer un rendez-vous avec une compagnie aérienne pour négocier un accord spécifique.
TourMaG - Quelle place accordez-vous à l'intelligence artificielle ?
Cyrille Pelegrin : Nous avons ouvert trois axes de réflexion : le support et les outils online, l'expérience voyageur et l'accompagnement des travel managers et des acheteurs dans l'optimisation de leurs dépenses.
Nous avons notamment procédé à un recrutement stratégique au sein du groupe Marietton, dédié au déploiement des solutions d'intelligence artificielle.
Nous ne voulons surtout pas aller dans l'excès. Certains acteurs envisagent demain de fonctionner sans travel planners, uniquement avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas notre vision. Nos projets doivent permettre de proposer un travel planner augmenté ou d'optimiser l'expérience voyageur, sans jamais renoncer à ce qui constitue notre ADN : l'expertise et le contact humain.
Il faut également être vigilant sur la sécurisation et l'hébergement des données. Nous voulons avancer progressivement et nous assurer que chaque développement est validé par un client.
TourMaG.com – Quid des recrutements ?
Cyrille Pelegrin : Pour accompagner notre développement, nous allons également renforcer certains effectifs. Nous disposons de 17 plateaux d'affaires répartis sur le territoire français. Si nous n'envisageons pas d'en ouvrir de nouveaux pour le moment, nous allons renforcer certaines équipes, le service H24 et la cellule VIP.
Nous comptons entre 400 et 430 collaborateurs, avec une ancienneté moyenne de 17 ans. Le marché du recrutement est un peu tendu, notamment pour les travel planners. Mais la notoriété de notre marque nous rend attractifs. L'enjeu n'est pas simplement de recruter quelqu'un, mais de recruter une personne de valeur, lorsque l'on est attaché à la qualité du service.
La gestion de la dépense, priorité des travel managers
TourMaG - Quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations des travel managers ?
Cyrille Pelegrin : Je distinguerais quatre grandes tendances.
La première, c'est l'optimisation de la dépense. La deuxième, c'est la mobilité. Nous avons enregistré plus de 30 000 téléchargements de nos applications mobiles depuis le début de l'année.
La troisième tendance concerne le duty of care, qui a pris encore plus d'importance avec le contexte au Moyen-Orient. Les entreprises doivent pouvoir localiser leurs voyageurs et s'appuyer sur un partenaire capable d'organiser leur rapatriement en cas de crise.
Enfin, le quatrième sujet est celui du Made in France et, plus largement, de la souveraineté. Pour moi, celle-ci repose sur quatre marqueurs : disposer de plateaux d'affaires en France, ne pas externaliser ses activités, choisir avec vigilance ses partenaires technologiques et héberger et sécuriser les données en France.
La RSE, qui était un sujet majeur en 2025 et au début de 2026, a en revanche été reléguée au deuxième, voire au troisième plan. La priorité est désormais donnée à l'optimisation de la dépense.
TourMaG - Quelles sont vos ambitions pour 2027, notamment à l'international ?
Cyrille Pelegrin : Notre année 2027 sera articulée autour de trois priorités : la conquête, l'excellence du service et l'international.
Beaucoup de nos grands comptes ont besoin que nous accompagnions leurs filiales en Europe et dans le reste du monde. Nous allons désormais pouvoir répondre à ces besoins grâce à un partenariat exclusif. Nous avons déjà enregistré quelques sollicitations et premiers succès avec des déploiements en Europe.
Notre objectif est de proposer une solution technologique unique sur l'ensemble des périmètres, tout en allant chercher un service local de qualité pour garantir cette proximité.
Pour l'instant, nous privilégions une logique de partenariat. Il existe également quelques réflexions autour d'ouvertures de bureaux Havas Voyages ou au sein du groupe Marietton à l'international.
Notre stratégie est ambitieuse. Nous sommes des conquérants, avec ces deux piliers que sont la conquête et l'excellence du service. Je peux vous dire qu'un chiffre autour de 600 millions d'euros de volume d'affaires à fin 2027 nous ferait plaisir.
Cyrille Pelegrin : Je distinguerais quatre grandes tendances.
La première, c'est l'optimisation de la dépense. La deuxième, c'est la mobilité. Nous avons enregistré plus de 30 000 téléchargements de nos applications mobiles depuis le début de l'année.
La troisième tendance concerne le duty of care, qui a pris encore plus d'importance avec le contexte au Moyen-Orient. Les entreprises doivent pouvoir localiser leurs voyageurs et s'appuyer sur un partenaire capable d'organiser leur rapatriement en cas de crise.
Enfin, le quatrième sujet est celui du Made in France et, plus largement, de la souveraineté. Pour moi, celle-ci repose sur quatre marqueurs : disposer de plateaux d'affaires en France, ne pas externaliser ses activités, choisir avec vigilance ses partenaires technologiques et héberger et sécuriser les données en France.
La RSE, qui était un sujet majeur en 2025 et au début de 2026, a en revanche été reléguée au deuxième, voire au troisième plan. La priorité est désormais donnée à l'optimisation de la dépense.
TourMaG - Quelles sont vos ambitions pour 2027, notamment à l'international ?
Cyrille Pelegrin : Notre année 2027 sera articulée autour de trois priorités : la conquête, l'excellence du service et l'international.
Beaucoup de nos grands comptes ont besoin que nous accompagnions leurs filiales en Europe et dans le reste du monde. Nous allons désormais pouvoir répondre à ces besoins grâce à un partenariat exclusif. Nous avons déjà enregistré quelques sollicitations et premiers succès avec des déploiements en Europe.
Notre objectif est de proposer une solution technologique unique sur l'ensemble des périmètres, tout en allant chercher un service local de qualité pour garantir cette proximité.
Pour l'instant, nous privilégions une logique de partenariat. Il existe également quelques réflexions autour d'ouvertures de bureaux Havas Voyages ou au sein du groupe Marietton à l'international.
Notre stratégie est ambitieuse. Nous sommes des conquérants, avec ces deux piliers que sont la conquête et l'excellence du service. Je peux vous dire qu'un chiffre autour de 600 millions d'euros de volume d'affaires à fin 2027 nous ferait plaisir.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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