TourMaG - Quels investissements technologiques préparez-vous pour 2027 ?



Cyrille Pelegrin : Nous avons beaucoup investi cette année sur la partie front office de nos outils. En 2027, nous voulons travailler sur le back office, c'est-à-dire la partie administrateur.



L'objectif est notamment de donner davantage d'autonomie aux travel managers et aux acheteurs. Ils souhaitent pouvoir communiquer directement avec leurs voyageurs, modifier certains paramètres de leur politique voyage ou encore gérer les profils sans nécessairement solliciter notre accompagnement.



Nous investissons également dans notre outil de pilotage et de reporting. L'un des constats que je fais en 2026, c'est que l'obsession de nos clients, qu'ils soient grands comptes ou acteurs du middle market, est la maîtrise, voire l'optimisation de la dépense. Ils ont besoin d'un outil qui leur permette, en trois clics, de suivre leurs dépenses, de répondre à une question de leur directeur général ou de préparer un rendez-vous avec une compagnie aérienne pour négocier un accord spécifique.



TourMaG - Quelle place accordez-vous à l'intelligence artificielle ?



Cyrille Pelegrin : Nous avons ouvert trois axes de réflexion : le support et les outils online, l'expérience voyageur et l'accompagnement des travel managers et des acheteurs dans l'optimisation de leurs dépenses.



Nous avons notamment procédé à un recrutement stratégique au sein du groupe Marietton, dédié au déploiement des solutions d'intelligence artificielle.



Nous ne voulons surtout pas aller dans l'excès. Certains acteurs envisagent demain de fonctionner sans travel planners, uniquement avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas notre vision. Nos projets doivent permettre de proposer un travel planner augmenté ou d'optimiser l'expérience voyageur, sans jamais renoncer à ce qui constitue notre ADN : l'expertise et le contact humain.



Il faut également être vigilant sur la sécurisation et l'hébergement des données. Nous voulons avancer progressivement et nous assurer que chaque développement est validé par un client.



TourMaG.com – Quid des recrutements ?



Cyrille Pelegrin : Pour accompagner notre développement, nous allons également renforcer certains effectifs. Nous disposons de 17 plateaux d'affaires répartis sur le territoire français. Si nous n'envisageons pas d'en ouvrir de nouveaux pour le moment, nous allons renforcer certaines équipes, le service H24 et la cellule VIP.



Nous comptons entre 400 et 430 collaborateurs, avec une ancienneté moyenne de 17 ans. Le marché du recrutement est un peu tendu, notamment pour les travel planners. Mais la notoriété de notre marque nous rend attractifs. L'enjeu n'est pas simplement de recruter quelqu'un, mais de recruter une personne de valeur, lorsque l'on est attaché à la qualité du service.