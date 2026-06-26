Les réceptifs, le nouveau terrain de chasse de Marietton Développement ?

" À l’origine, Japan Experience était une agence de voyages à Paris, avec une activité de groupiste et de réceptif au Japon.



Elle n’a donc pas l’ADN d’un tour-opérateur BtoB.



Avec Hélion de Villeneuve, Aurélien Aufort et Nicolas Ivaldi, nous allons aider Thierry Maincent (le patron de Japan Experience ndlr) à devenir, dans les dix-huit prochains mois, un TO BtoB à part entière, en complément de son activité BtoC, de son OTA ferroviaire au Japon et de son activité de réceptif.



J’ai suivi de très près les premiers dossiers afin d’identifier ce qui fonctionnait et les éventuels défauts, puis d’affiner le travail. Je ne suis toutefois pas inquiet, car ce que propose Japan Experience est unique sur le marché ", s’enthousiasme Arnaud Abitbol.



Au total, le spécialiste du pays du Soleil-Levant compte 50 salariés à destination et autant en France.



Avec une force de frappe constituée de 659 agences, un bon produit peut rapidement faire des miracles. C’est donc tout naturellement que les réceptifs constituent une cible de choix pour Marietton Développement.



" La première opération a été Akilanga, qui était à l’époque un réceptif important pour Voyamar. Puis nous avons réalisé celle de Japan Experience. Pour nous, ce n’était pas un réceptif, mais plutôt le spécialiste d’une destination.



Les réceptifs constituent une brique complémentaire dans la chaîne de valeur. Il existe toutefois des contraintes, car il est assez compliqué de gérer des équipes à distance. Il faut s’appuyer sur la bonne personne.



Nous étudions plusieurs dossiers, notamment en Amérique du Nord et sur d’autres destinations ", nous dévoile, sans trop en dire, le vice-président.