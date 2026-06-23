Roussel Voyages racheté par Havas Voyages : quelles ambitions pour le réseau ? [ABO]

Ce n’est pas une page qui se tourne, mais un nouveau chapitre qui s’ouvre.
Après plus de trente ans à diriger seule son agence de voyages, Martine Roussel va devenir... salariée. Celle qui a créé son entreprise en 1998, à une époque où Jet tours était un tour-opérateur disposant d’un réseau de distribution intégré, vient en effet de vendre son point de vente.
Nous avons appris le rachat de Roussel Voyages, à Troyes, par le groupe Havas.
"C’est une agence emblématique de Troyes. Nous avions dans cette ville un point de vente qui était beaucoup moins performant que celui de Martine Roussel, nous explique Arnaud Abitbol, directeur de la franchise Havas Voyages, qui pilote également les acquisitions au sein de Marietton Développement.
Elle est non seulement très connue dans la capitale de l’Aube, mais elle est aussi très bien introduite dans les milieux d’affaires, politiques et sportifs.
De façon amicale, je la taquine en lui disant qu’elle est 'la baronne de Troyes.' Cela vous situe un peu le personnage.
Nous avions entamé les discussions il y a quelque temps. Entre-temps, nous avons fermé l’agence que nous possédions et elle a accepté notre offre", poursuit Arnaud Abitbol.
Roussel Voyages reste ainsi dans le réseau, mais changera par la même occasion d’enseigne. Ce n’est pas la seule nouveauté de cette acquisition.
Après plus de trente ans à diriger seule son agence de voyages, Martine Roussel va devenir... salariée. Celle qui a créé son entreprise en 1998, à une époque où Jet tours était un tour-opérateur disposant d’un réseau de distribution intégré, vient en effet de vendre son point de vente.
Nous avons appris le rachat de Roussel Voyages, à Troyes, par le groupe Havas.
"C’est une agence emblématique de Troyes. Nous avions dans cette ville un point de vente qui était beaucoup moins performant que celui de Martine Roussel, nous explique Arnaud Abitbol, directeur de la franchise Havas Voyages, qui pilote également les acquisitions au sein de Marietton Développement.
Elle est non seulement très connue dans la capitale de l’Aube, mais elle est aussi très bien introduite dans les milieux d’affaires, politiques et sportifs.
De façon amicale, je la taquine en lui disant qu’elle est 'la baronne de Troyes.' Cela vous situe un peu le personnage.
Nous avions entamé les discussions il y a quelque temps. Entre-temps, nous avons fermé l’agence que nous possédions et elle a accepté notre offre", poursuit Arnaud Abitbol.
Roussel Voyages reste ainsi dans le réseau, mais changera par la même occasion d’enseigne. Ce n’est pas la seule nouveauté de cette acquisition.
Roussel Voyages : "Une première pour une agence"
Pour la première fois, la patronne d’une agence rachetée va entrer au capital de la holding.
"Nous lui avons proposé de réinvestir 30% de son cash-out, c’est-à-dire des liquidités obtenues à la suite de la vente, dans la holding de Marietton. Elle devient non seulement salariée, mais aussi associée du groupe.
Généralement, nous procédons ainsi lors de gros rachats, comme ce fut le cas pour Austral Lagons, Supertripper ou Japan Experience. C’est une façon de maintenir les dirigeants à leur poste.
C’est la première fois que nous faisons cela pour une agence", poursuit le vice-président chargé des acquisitions de Marietton Développement.
Après une phase d’acculturation à cette opération capitalistique, la sexagénaire a donné son accord.
A lire : Havas Voyages : moins de franchises, mais toujours plus de croissance en 2025
À l’image d’autres managers ou responsables en poste, Martine Roussel devient donc actionnaire de son nouvel employeur. Cette proposition représente souvent une belle opportunité pour les personnes détenant des parts dans la holding.
"Cela comporte des risques, comme tous les placements en dehors des placements monétaires, mais nous sommes en même temps un groupe solide.
Il y a actuellement une crise, mais nous avons l’habitude de les traverser. Cette opportunité peut permettre de multiplier son investissement par deux à cinq au cours de l’opération capitalistique de Marietton.
Elle ne participera ni au board, ni à la gouvernance de la holding, mais elle entre au capital comme actionnaire, à l’image de nombreux collaborateurs", nous confie Arnaud Abitbol.
"Nous lui avons proposé de réinvestir 30% de son cash-out, c’est-à-dire des liquidités obtenues à la suite de la vente, dans la holding de Marietton. Elle devient non seulement salariée, mais aussi associée du groupe.
Généralement, nous procédons ainsi lors de gros rachats, comme ce fut le cas pour Austral Lagons, Supertripper ou Japan Experience. C’est une façon de maintenir les dirigeants à leur poste.
C’est la première fois que nous faisons cela pour une agence", poursuit le vice-président chargé des acquisitions de Marietton Développement.
Après une phase d’acculturation à cette opération capitalistique, la sexagénaire a donné son accord.
A lire : Havas Voyages : moins de franchises, mais toujours plus de croissance en 2025
À l’image d’autres managers ou responsables en poste, Martine Roussel devient donc actionnaire de son nouvel employeur. Cette proposition représente souvent une belle opportunité pour les personnes détenant des parts dans la holding.
"Cela comporte des risques, comme tous les placements en dehors des placements monétaires, mais nous sommes en même temps un groupe solide.
Il y a actuellement une crise, mais nous avons l’habitude de les traverser. Cette opportunité peut permettre de multiplier son investissement par deux à cinq au cours de l’opération capitalistique de Marietton.
Elle ne participera ni au board, ni à la gouvernance de la holding, mais elle entre au capital comme actionnaire, à l’image de nombreux collaborateurs", nous confie Arnaud Abitbol.
Roussel Voyages : "C’est un message que nous envoyons à nos franchisés"
Havas possède 180 agences de voyages et 260 franchises, ainsi que quelques mandataires. Une couverture maximale qui rend les opportunités de rachat plus rares.
Alors, pourquoi cette acquisition ? "Nos agences sont principalement situées dans des villes comptant entre 40 000 et 200 000 habitants.
Nous consolidons notre présence à Troyes, c’est une bonne opportunité. Ce n’est pas tout, car Martine Roussel est une excellente commerciale, une très bonne directrice d’agence et possède une jolie clientèle.
Elle fait partie de ces personnes connues dans l’industrie parce qu’elles dirigent des agences performantes, mais pas seulement. C’est une femme de chiffres et une grande travailleuse. Elle est dans son agence à 6h du matin", détaille le dirigeant.
Âgée de 68 ans, la patronne souhaite poursuivre son activité pendant encore quelques années.
Elle est animée par l’envie de travailler et de développer son affaire. D’autant qu’elle devra également absorber l’activité de l’ancienne agence de voyages, désormais fermée.
"C’est aussi un message que nous envoyons à nos franchisés avec ce rachat.
Lors des derniers congrès de la profession, le sujet est revenu régulièrement : la pyramide des âges de la profession compte de nombreux patrons proches de la retraite.
Ainsi, à ceux qui souhaitent vendre leur franchise, nous disons que nous sommes en mesure de la racheter, d’autant que personne ne les connaît mieux que nous", poursuit Arnaud Abitbol.
Alors, pourquoi cette acquisition ? "Nos agences sont principalement situées dans des villes comptant entre 40 000 et 200 000 habitants.
Nous consolidons notre présence à Troyes, c’est une bonne opportunité. Ce n’est pas tout, car Martine Roussel est une excellente commerciale, une très bonne directrice d’agence et possède une jolie clientèle.
Elle fait partie de ces personnes connues dans l’industrie parce qu’elles dirigent des agences performantes, mais pas seulement. C’est une femme de chiffres et une grande travailleuse. Elle est dans son agence à 6h du matin", détaille le dirigeant.
Âgée de 68 ans, la patronne souhaite poursuivre son activité pendant encore quelques années.
Elle est animée par l’envie de travailler et de développer son affaire. D’autant qu’elle devra également absorber l’activité de l’ancienne agence de voyages, désormais fermée.
"C’est aussi un message que nous envoyons à nos franchisés avec ce rachat.
Lors des derniers congrès de la profession, le sujet est revenu régulièrement : la pyramide des âges de la profession compte de nombreux patrons proches de la retraite.
Ainsi, à ceux qui souhaitent vendre leur franchise, nous disons que nous sommes en mesure de la racheter, d’autant que personne ne les connaît mieux que nous", poursuit Arnaud Abitbol.
Havas Voyages : sur la franchise, "la croissance est illimitée, mais..."
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Roussel Voyages est non seulement une agence emblématique, mais aussi une affaire qui fonctionne.
Le point de vente compte quatre salariés. Il est entièrement tourné vers le loisir et affiche un résultat net positif d’environ 100 000 euros depuis 2021.
Le local a été entièrement rénové. L’enseigne Havas sera la seule nouveauté.
"On ne change pas les habitudes de Martine Roussel et de ses équipes. Nous allons plutôt l’alléger de toutes les tâches administratives et financières.
Elle aura simplement un peu plus d’obligations qu’une agence de voyages franchisée concernant la revente des tour-opérateurs maison.
Elle va absorber le volume qui existait dans notre agence historique, puis nous allons lui donner les moyens de développer son affaire. C’est une vraie commerçante et je ne doute pas qu’elle parviendra à mener à bien cette mission", affirme le responsable des franchises.
A lire : Havas Voyages : "Les meilleures commissions de la distribution !"
Cette acquisition pourrait en appeler d’autres, même si, d’une manière générale, Havas Voyages n’affiche pas de velléité particulière sur le sujet.
En revanche, si certains s’interrogent sur l’avenir des points de vente physiques, ce n’est pas le cas de l’enseigne bleue. "Nous fonctionnons à l’opportunité. Nous n’ouvrons jamais d’agence "from scratch", car, généralement, cela ne fonctionne pas.
Nous préférons délocaliser un point de vente pour bénéficier d’un meilleur emplacement.
Lorsque de belles affaires se présentent, nous les étudions dans les endroits où nous ne sommes pas présents ou dans ceux où notre chiffre d’affaires ne correspond pas à nos attentes.
Nous sommes toujours ouverts à l’accueil de nouveaux franchisés. Toutefois, le marché est très étroit et se concentre autour de quelques acteurs historiques.
La croissance y est illimitée, mais nous constatons que rares sont les agences à changer d’enseigne", conclut Arnaud Abitbol.
Le point de vente compte quatre salariés. Il est entièrement tourné vers le loisir et affiche un résultat net positif d’environ 100 000 euros depuis 2021.
Le local a été entièrement rénové. L’enseigne Havas sera la seule nouveauté.
"On ne change pas les habitudes de Martine Roussel et de ses équipes. Nous allons plutôt l’alléger de toutes les tâches administratives et financières.
Elle aura simplement un peu plus d’obligations qu’une agence de voyages franchisée concernant la revente des tour-opérateurs maison.
Elle va absorber le volume qui existait dans notre agence historique, puis nous allons lui donner les moyens de développer son affaire. C’est une vraie commerçante et je ne doute pas qu’elle parviendra à mener à bien cette mission", affirme le responsable des franchises.
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Cette acquisition pourrait en appeler d’autres, même si, d’une manière générale, Havas Voyages n’affiche pas de velléité particulière sur le sujet.
En revanche, si certains s’interrogent sur l’avenir des points de vente physiques, ce n’est pas le cas de l’enseigne bleue. "Nous fonctionnons à l’opportunité. Nous n’ouvrons jamais d’agence "from scratch", car, généralement, cela ne fonctionne pas.
Nous préférons délocaliser un point de vente pour bénéficier d’un meilleur emplacement.
Lorsque de belles affaires se présentent, nous les étudions dans les endroits où nous ne sommes pas présents ou dans ceux où notre chiffre d’affaires ne correspond pas à nos attentes.
Nous sommes toujours ouverts à l’accueil de nouveaux franchisés. Toutefois, le marché est très étroit et se concentre autour de quelques acteurs historiques.
La croissance y est illimitée, mais nous constatons que rares sont les agences à changer d’enseigne", conclut Arnaud Abitbol.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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