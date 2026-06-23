Roussel Voyages racheté par Havas Voyages : quelles ambitions pour le réseau ? [ABO]

Havas possède 180 agences de voyages et 260 franchises, ainsi que quelques mandataires. Une couverture maximale qui rend les opportunités de rachat plus rares.



Alors, pourquoi cette acquisition ? " Nos agences sont principalement situées dans des villes comptant entre 40 000 et 200 000 habitants.



Nous consolidons notre présence à Troyes, c’est une bonne opportunité. Ce n’est pas tout, car Martine Roussel est une excellente commerciale, une très bonne directrice d’agence et possède une jolie clientèle.



Elle fait partie de ces personnes connues dans l’industrie parce qu’elles dirigent des agences performantes, mais pas seulement. C’est une femme de chiffres et une grande travailleuse. Elle est dans son agence à 6h du matin ", détaille le dirigeant.



Âgée de 68 ans, la patronne souhaite poursuivre son activité pendant encore quelques années.



Elle est animée par l’envie de travailler et de développer son affaire. D’autant qu’elle devra également absorber l’activité de l’ancienne agence de voyages, désormais fermée.



" C’est aussi un message que nous envoyons à nos franchisés avec ce rachat.



Lors des derniers congrès de la profession, le sujet est revenu régulièrement : la pyramide des âges de la profession compte de nombreux patrons proches de la retraite.



Ainsi, à ceux qui souhaitent vendre leur franchise, nous disons que nous sommes en mesure de la racheter, d’autant que personne ne les connaît mieux que nous ", poursuit Arnaud Abitbol.