IFTM : Havas Voyages souhaite recruter de nouveaux franchisés 🔑

L'année se passe plutôt bien. Je pensais que ce serait un peu moins bien, mais finalement l'activité s'est bien maintenue.Sur la période Janvier - juillet 2024 en facturation, nous sommes au même niveau qu'en 2023. C'est quand même très bien puisque 2023 est une année historique.Nous avons un bien meilleur pilotage des ventes. J'ai fait un grand changement de contrat pour tout le monde en début d'année. Je l'ai vraiment simplifié.J'ai amené beaucoup de transparence. C'est un contrat très lisible et plus simple qui propose de belles rémunérations.Sur les TO "maison" du groupe Marietton , les rémunérations sont boostées. Sur les autres voyagistes, elles sont également très intéressantes. Et en même temps, personne n'est contraint. Certaines agences font beaucoup de à la carte, où sont situées dans des zones géographiques où c'est moins évident de proposer certains fournisseurs, et pourtant elles bénéficient quand même des accords aériens, des centrales hôtelières, de la centrale de paiement, et du paiement après départ...Avec ce nouveau contrat, les gérants peuvent savoir au mois par mois, et même vente par vente ce qu'ils vont gagner.