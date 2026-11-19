Le 10 novembre dernier, l’ambassadeur de Malaisie en France a souligné dans son discours, lors du High Tea Networking, l’importance de renforcer les liens entre la Malaisie et ses partenaires français, tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre les efforts de promotion du pays et de développer les échanges avec les acteurs du tourisme en France.



Ainsi, de nouveaux rendez-vous professionnels, des événements de promotion ciblés et des opportunités de coopération commerciale sont prévus, afin de soutenir la distribution de la destination et de multiplier les occasions de la faire découvrir aux voyageurs.



Et l'année 2026 est bien orientée, avec 193 500 arrivées françaises déjà enregistrées entre janvier et septembre, en hausse de 6 %.