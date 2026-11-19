C'est une destination qui, bien que long-courrier, est en forte hausse sur le marché français.
Alors que les pays lointains ont tendance à être boudés par les voyageurs tricolores, la Malaisie connaît un vrai boom, avec 228 173 visiteurs français en 2025, en hausse de 24 % par rapport à 2024.
Et la destination entend accélérer en 2027.
Tourism Malaysia souhaite faire évoluer son approche partenariale en privilégiant des échanges plus réguliers et des formats de rencontres plus intimistes avec les professionnels du secteur.
Alors que les pays lointains ont tendance à être boudés par les voyageurs tricolores, la Malaisie connaît un vrai boom, avec 228 173 visiteurs français en 2025, en hausse de 24 % par rapport à 2024.
Et la destination entend accélérer en 2027.
Tourism Malaysia souhaite faire évoluer son approche partenariale en privilégiant des échanges plus réguliers et des formats de rencontres plus intimistes avec les professionnels du secteur.
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Le 10 novembre dernier, l’ambassadeur de Malaisie en France a souligné dans son discours, lors du High Tea Networking, l’importance de renforcer les liens entre la Malaisie et ses partenaires français, tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre les efforts de promotion du pays et de développer les échanges avec les acteurs du tourisme en France.
Ainsi, de nouveaux rendez-vous professionnels, des événements de promotion ciblés et des opportunités de coopération commerciale sont prévus, afin de soutenir la distribution de la destination et de multiplier les occasions de la faire découvrir aux voyageurs.
Et l'année 2026 est bien orientée, avec 193 500 arrivées françaises déjà enregistrées entre janvier et septembre, en hausse de 6 %.
Ainsi, de nouveaux rendez-vous professionnels, des événements de promotion ciblés et des opportunités de coopération commerciale sont prévus, afin de soutenir la distribution de la destination et de multiplier les occasions de la faire découvrir aux voyageurs.
Et l'année 2026 est bien orientée, avec 193 500 arrivées françaises déjà enregistrées entre janvier et septembre, en hausse de 6 %.