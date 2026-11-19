Voyage Mexique : nouvelles règles pour les séjours avec enfants mineurs - Depositphotos.com Auteur Pakhnyushchyy
Le Mexique durcit les règles d’accueil des mineurs dans les établissements touristiques.
Un décret publié au Diario Oficial de la Federación (DOF) le 13 novembre 2026 et entré en vigueur le lendemain impose aux hôtels et aux autres prestataires touristiques de contrôler le lien entre les mineurs et les adultes qui les accompagnent, nous confirme Nicolas Le Page, d’Action Visas et Visas News.
Le texte ajoute deux alinéas à l’article 58 de la loi générale sur le tourisme (Ley General de Turismo). Avant de fournir le service, en personne ou par voie électronique, le prestataire doit demander aux touristes accompagnés de mineurs de justifier leur lien de parenté, l’autorité parentale, la tutelle ou la garde.
Les prestataires doivent également appliquer les protocoles préventifs définis par les autorités compétentes afin de détecter d’éventuels délits contre l’intégrité des mineurs, en donnant la priorité à « l’intérêt supérieur de l’enfance », indique le texte du décret.
Un décret publié au Diario Oficial de la Federación (DOF) le 13 novembre 2026 et entré en vigueur le lendemain impose aux hôtels et aux autres prestataires touristiques de contrôler le lien entre les mineurs et les adultes qui les accompagnent, nous confirme Nicolas Le Page, d’Action Visas et Visas News.
Le texte ajoute deux alinéas à l’article 58 de la loi générale sur le tourisme (Ley General de Turismo). Avant de fournir le service, en personne ou par voie électronique, le prestataire doit demander aux touristes accompagnés de mineurs de justifier leur lien de parenté, l’autorité parentale, la tutelle ou la garde.
Les prestataires doivent également appliquer les protocoles préventifs définis par les autorités compétentes afin de détecter d’éventuels délits contre l’intégrité des mineurs, en donnant la priorité à « l’intérêt supérieur de l’enfance », indique le texte du décret.
Refus de service et signalement aux autorités
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Si ces justificatifs ne sont pas produits, le décret prévoit que le service doit être refusé et que les autorités d’enquête compétentes doivent être informées d’un possible délit.
Le texte ne précise pas quels documents présenter. Cependant, les voyagistes semblent prendre les devants. Dans un post publié sur le HelpDesk Officiel des Pros du Tourisme un tour-opérateur demande les justificatifs suivants en fonction des cas de figure :
Le texte ne précise pas quels documents présenter. Cependant, les voyagistes semblent prendre les devants. Dans un post publié sur le HelpDesk Officiel des Pros du Tourisme un tour-opérateur demande les justificatifs suivants en fonction des cas de figure :
- un mineur voyageant avec ses 2 parents : passeport et acte de naissance.
- Pour un mineur voyageant accompagné d’un seul de ses parents : passeport, lettre de consentement de l’autre
parent, acte de naissance.
- Pour un mineur voyageant accompagné d’un adulte autre que ses deux parents : passeport, lettre de
consentement des parents ou tuteurs légaux, acte de naissance.