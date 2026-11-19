Voyage Mexique : nouvelles règles pour les séjours avec enfants mineurs

un décret en vigueur depuis le 14 novembre 2026

Depuis le 14 novembre 2026, les hôtels et prestataires touristiques mexicains doivent exiger des adultes accompagnés de mineurs une preuve de parenté, d’autorité parentale, de tutelle ou de garde.



Rédigé par La Rédaction le Jeudi 19 Novembre 2026 à 07:56

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