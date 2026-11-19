En quoi le théâtre et le rire peuvent-ils être des leviers pour devenir de meilleurs commerçants ?

C'est un moment privilégié pour échanger avec les autres collègues, prendre de leurs nouvelles et savoir ce qu'ils ont vécu au cours de l'année. C'est un moment qui fait du bien sur le plan humain : on a plaisir à se retrouver autrement qu'en visioconférence, à échanger et à se voir en face à face.

C'est un super beau moment de cohésion et d'échange, aussi bien avec mes équipes qu'avec les collaborateurs du siège présents. C'est également l'occasion de rencontrer d'autres personnes au sein de l'entreprise et de partager un moment ensemble.



Se retrouver avec l'ensemble des directrices régionales et des responsables permet aussi d'échanger des idées, de mettre à plat différents sujets et de partager les projets

Organisées sur la semaine, les Universités combinent chaque jour séances plénières et workshop des partenaires., plusieurs intervenants extérieurs sont également venus rythmer ce rendez-vous annuel.Parmi eux, l'humoriste, mais aussi, directeur du parc animalier de Sainte-Croix, venu présenter sa démarche en matière de protection de la biodiversité et de bien-être animal, des sujets auxquels l'entreprise est particulièrement sensible.Une table ronde était également organisée autour de la question : «Un roulement des équipes permet chaque jour à 200 personnes de participer sans pour autant fermer les agences.L'objectif est double :» explique Emilie Pereira, agent de voyages à l'agence Prêt-à-Partir de Houdemont (54).» ajoute Géraldine Couvreur.