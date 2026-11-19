« C'est le rendez-vous incontournable de l'année » comme le résume Géraldine Couvreur, directrice régionale du réseau pour l'Auvergne-Rhône-Alpes
Pour sa quinzième édition, Prêt-à-Partir, le réseau dirigé par François Piot organise depuis le 16 novembre et jusqu'au 20 novembre, les Universités PAP.
Près de 1000 personnes sont attendues sur la semaine au village de vacances Azureva à Bussang.
Malgré le contexte social, économique et géopolitique, Prêt-à-Partir n'a pas eu froid aux yeux en organisant ces universités sur le thème de l'humour en entreprise, et en les délocalisant hors des murs du siège, sous l'air vivifiant des Vosges.
« C'est un thème original, mais qui a toute sa place. Malgré l'ambiance morose, les manifestations, les surcharges carburant qui tombent et les élections à venir, cette thématique nous redonne une énergie extraordinaire.
Nous allons repartir avec la patate pour affronter ce qui va arriver, » assure Fatima Faivre, directrice du réseau Prêt-à-Partir.
Pour sa quinzième édition, Prêt-à-Partir, le réseau dirigé par François Piot organise depuis le 16 novembre et jusqu'au 20 novembre, les Universités PAP.
Près de 1000 personnes sont attendues sur la semaine au village de vacances Azureva à Bussang.
Malgré le contexte social, économique et géopolitique, Prêt-à-Partir n'a pas eu froid aux yeux en organisant ces universités sur le thème de l'humour en entreprise, et en les délocalisant hors des murs du siège, sous l'air vivifiant des Vosges.
« C'est un thème original, mais qui a toute sa place. Malgré l'ambiance morose, les manifestations, les surcharges carburant qui tombent et les élections à venir, cette thématique nous redonne une énergie extraordinaire.
Nous allons repartir avec la patate pour affronter ce qui va arriver, » assure Fatima Faivre, directrice du réseau Prêt-à-Partir.
Préparer l'année à venir et renforcer la cohésion des équipes
Organisées sur la semaine, les Universités combinent chaque jour séances plénières et workshop des partenaires. Si François Piot a ouvert la première journée, plusieurs intervenants extérieurs sont également venus rythmer ce rendez-vous annuel.
Parmi eux, l'humoriste Mademoiselle Serge, mais aussi Laurent Singer, directeur du parc animalier de Sainte-Croix, venu présenter sa démarche en matière de protection de la biodiversité et de bien-être animal, des sujets auxquels l'entreprise est particulièrement sensible.
Une table ronde était également organisée autour de la question : « En quoi le théâtre et le rire peuvent-ils être des leviers pour devenir de meilleurs commerçants ? »
Un roulement des équipes permet chaque jour à 200 personnes de participer sans pour autant fermer les agences.
L'objectif est double : préparer l'année à venir et renforcer la cohésion des équipes.
« C'est un moment privilégié pour échanger avec les autres collègues, prendre de leurs nouvelles et savoir ce qu'ils ont vécu au cours de l'année. C'est un moment qui fait du bien sur le plan humain : on a plaisir à se retrouver autrement qu'en visioconférence, à échanger et à se voir en face à face. » explique Emilie Pereira, agent de voyages à l'agence Prêt-à-Partir de Houdemont (54).
« C'est un super beau moment de cohésion et d'échange, aussi bien avec mes équipes qu'avec les collaborateurs du siège présents. C'est également l'occasion de rencontrer d'autres personnes au sein de l'entreprise et de partager un moment ensemble.
Se retrouver avec l'ensemble des directrices régionales et des responsables permet aussi d'échanger des idées, de mettre à plat différents sujets et de partager les projets » ajoute Géraldine Couvreur.
Parmi eux, l'humoriste Mademoiselle Serge, mais aussi Laurent Singer, directeur du parc animalier de Sainte-Croix, venu présenter sa démarche en matière de protection de la biodiversité et de bien-être animal, des sujets auxquels l'entreprise est particulièrement sensible.
Une table ronde était également organisée autour de la question : « En quoi le théâtre et le rire peuvent-ils être des leviers pour devenir de meilleurs commerçants ? »
Un roulement des équipes permet chaque jour à 200 personnes de participer sans pour autant fermer les agences.
L'objectif est double : préparer l'année à venir et renforcer la cohésion des équipes.
« C'est un moment privilégié pour échanger avec les autres collègues, prendre de leurs nouvelles et savoir ce qu'ils ont vécu au cours de l'année. C'est un moment qui fait du bien sur le plan humain : on a plaisir à se retrouver autrement qu'en visioconférence, à échanger et à se voir en face à face. » explique Emilie Pereira, agent de voyages à l'agence Prêt-à-Partir de Houdemont (54).
« C'est un super beau moment de cohésion et d'échange, aussi bien avec mes équipes qu'avec les collaborateurs du siège présents. C'est également l'occasion de rencontrer d'autres personnes au sein de l'entreprise et de partager un moment ensemble.
Se retrouver avec l'ensemble des directrices régionales et des responsables permet aussi d'échanger des idées, de mettre à plat différents sujets et de partager les projets » ajoute Géraldine Couvreur.
"Identifier de nouvelles possibilités de collaboration et faire émerger des idées"
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Pour les forces de vente, c'est aussi le moment de faire le point sur les productions, les offres et les nouveautés.
« Le fait de retrouver tous ces partenaires, tour-opérateurs, réceptifs, présents autour de l'événement est l'occasion d'échanger avec eux, d'identifier de nouvelles possibilités de collaboration et de faire émerger des idées. Cela nous donne aussi des pistes concrètes pour construire de nouvelles propositions pour l'année à venir et rester les meilleurs. » ajoute la directrice régionale.
« Cela nous permet aussi de découvrir des prestataires auxquels on n'aurait pas forcément pensé et de prendre connaissance des nouveautés, notamment des rénovations réalisées dans les hôtels, » poursuit Emilie Pereira.
Quant aux séances plénières, elles offrent un angle de vue différent : « Elles permettent d'apprendre de nouvelles choses et d'aborder différents sujets en lien avec le tourisme. On ne pense pas toujours que l'humour a sa place au travail, mais nous avons la chance d'avoir beaucoup d'humour et de bonne humeur au sein de notre agence. »
Cerise sur le gâteau cette année, Prêt-à-Partir a été élu meilleur réseau d'agences de voyages 2027 par Capital x Statistica. « C'est une véritable fierté pour les équipes, les managers, et les fournisseurs. C'est une valorisation totale et nous sommes heureux de relayer cette récompense sur nos agences » précise Géraldine Couvreur.
« Nos clients nous félicitent, cela fait vraiment chaud au cœur ! » ajoute à son tour Emilie Pereira.
De quoi repartir rebooster pour l'année qui arrive : « Je n'ai jamais vu les équipes rire autant, dès l'ouverture à 9 h jusqu'à très tard le soir, et cela ne nous empêche pas de travailler très sérieusement ! » conclut Fatima Faivre !
« Le fait de retrouver tous ces partenaires, tour-opérateurs, réceptifs, présents autour de l'événement est l'occasion d'échanger avec eux, d'identifier de nouvelles possibilités de collaboration et de faire émerger des idées. Cela nous donne aussi des pistes concrètes pour construire de nouvelles propositions pour l'année à venir et rester les meilleurs. » ajoute la directrice régionale.
« Cela nous permet aussi de découvrir des prestataires auxquels on n'aurait pas forcément pensé et de prendre connaissance des nouveautés, notamment des rénovations réalisées dans les hôtels, » poursuit Emilie Pereira.
Quant aux séances plénières, elles offrent un angle de vue différent : « Elles permettent d'apprendre de nouvelles choses et d'aborder différents sujets en lien avec le tourisme. On ne pense pas toujours que l'humour a sa place au travail, mais nous avons la chance d'avoir beaucoup d'humour et de bonne humeur au sein de notre agence. »
Cerise sur le gâteau cette année, Prêt-à-Partir a été élu meilleur réseau d'agences de voyages 2027 par Capital x Statistica. « C'est une véritable fierté pour les équipes, les managers, et les fournisseurs. C'est une valorisation totale et nous sommes heureux de relayer cette récompense sur nos agences » précise Géraldine Couvreur.
« Nos clients nous félicitent, cela fait vraiment chaud au cœur ! » ajoute à son tour Emilie Pereira.
De quoi repartir rebooster pour l'année qui arrive : « Je n'ai jamais vu les équipes rire autant, dès l'ouverture à 9 h jusqu'à très tard le soir, et cela ne nous empêche pas de travailler très sérieusement ! » conclut Fatima Faivre !
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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