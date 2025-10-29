Universités Prêt-à-Partir : "Dans la guerre TO vs AGV, nous oublions le client !" [ABO]

TourMaG.com - Vous avez choisi cette thématique parce que vous pensez que l’industrie touristique s’est éloignée de l’essentiel ? On entend parler à longueur de congrès d’IA, de solutions technologiques, de mille sujets… mais rarement d’humain.



François Piot : Vous avez raison, nous voulons recentrer le débat.



On parle beaucoup de technologie, d’intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier qu’au centre de tout cela, il y a un client, qui a avant tout envie de se faire plaisir.



Chez Prêt à Partir, quand nous recrutons quelqu’un, je veux avant tout qu’il aime le voyage et qu’il aime les gens. Sans ça, il pourra être un bon vendeur, mais pas un bon agent de voyages.



Nous avons besoin d’une grande dose d’empathie pour créer cette relation de confiance avec le client, c’est essentiel. Aimer le client, c’est aussi ce qui pousse à se lever la nuit pour régler un problème de chambre d’hôtel ou un vol retardé.



Nous voulons des clients qui recherchent du service, pas uniquement un prix.



TourMaG.com – On parle beaucoup des relations entre la distribution et la production. Comment les percevez-vous aujourd’hui ?



François Piot : Chez Prêt à Partir, nous essayons de maintenir des relations apaisées avec nos fournisseurs, et globalement, c’est le cas. On dit que je suis un peu dur, mais en réalité je négocie rarement, et nous trouvons toujours des consensus qui préservent la relation.



Je trouve d’ailleurs que l’image et la relation entre les deux rives de la profession ne reflètent pas la bonne santé actuelle du marché.



Depuis la sortie de la crise sanitaire, nous affichons tous de bons résultats. Sur un marché où tout va bien, tout le monde devrait être heureux. Nous devrions partager les bénéfices, mais ce n’est pas le cas.



Les relations sont plutôt tendues, c’est un constat général.



D’un côté, les distributeurs en demandent toujours plus, et de l’autre, les fournisseurs cherchent à diversifier leur distribution pour rééquilibrer leurs coûts.



Certains tour-opérateurs ouvrent actuellement beaucoup d’agences. C’est un peu "je t’aime, moi non plus", et on a l’impression que quelque chose se prépare.



Dans cette guerre intestine, nous en oublions le client. Alors que nos vrais concurrents et obstacles s’appellent Airbnb, Booking ou la transition énergétique.



Je trouve assez déroutant que, dans notre métier, nous soyons incapables d’établir une feuille de route commune sur la transition énergétique.



En tant qu’agents de voyages, nous ne pouvons pas simplement nous réfugier derrière l’idée qu’on ne peut rien faire. Il y a toujours moyen d’agir.



Aujourd’hui, nous raisonnons trop à court terme, et c’est préoccupant. Les salariés ont besoin de se projeter, de savoir que leur activité est pérenne.