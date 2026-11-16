Les Ambassadeurs Brand USA : 10 rencontres qui racontent l'Amérique

En France, dix ambassadeurs ont été sélectionnés pour leur expertise de la destination et leur capacité à inspirer voyageurs et professionnels du secteur.
À travers cette série, TourMaG leur donne la parole. Dix ambassadeurs, dix regards d'experts et dix destinations américaines à découvrir autrement.
Compagnie aérienne partenaire officielle du programme, American Airlines relie la France aux États-Unis et offre de nombreuses correspondances à travers son vaste réseau nord-américain.
À travers cette série, TourMaG leur donne la parole. Dix ambassadeurs, dix regards d'experts et dix destinations américaines à découvrir autrement.
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La Floride, une expérience fondatrice - Céline Bensoussan, Faure Tourisme / Havas Voyages
Pour Céline Bensoussan, la Floride est intimement liée à l'une des expériences les plus marquantes de sa jeunesse. À 20 ans, après un DUT puis un Bachelor en management du tourisme, elle intègre un programme d'études aux États-Unis. Après un mois à la Delaware State University, elle rejoint Orlando pour effectuer un stage chez Disney.
Cette immersion de sept mois constitue son premier long séjour à l'étranger et un véritable tournant personnel. Confrontée à une nouvelle culture, à un environnement universitaire différent et à une première expérience professionnelle aux États-Unis, elle gagne progressivement en autonomie et en confiance.
Parmi les souvenirs qui l'ont le plus marquée figure sa rencontre avec Gary, le manager chargé de sa formation chez Disney. « À mon arrivée, je manquais de confiance et mon anglais n'était pas encore fluide. Deux mois plus tard, je m'étais totalement intégrée, je dirigeais une équipe et j'avais gagné en assurance. »
Lorsqu'il constate son évolution, l'émotion de son manager la touche profondément. « Il était sincèrement heureux de voir mon évolution. Il en avait les larmes aux yeux. Cette réaction m'a profondément marquée. » Pour Céline, cette expérience illustre parfaitement l'esprit d'ouverture et d'encouragement qu'elle a découvert aux États-Unis.
Aujourd'hui encore, cette immersion en Floride nourrit son expertise de la destination. Son expérience au sein de l'univers Disney lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des parcs d'attractions d'Orlando, qu'elle met au service de ses clients. « Il est parfois difficile pour une famille française de s'y retrouver parmi toutes les possibilités. Les recommandations ne seront pas les mêmes selon l'âge des enfants, les centres d'intérêt ou les attentes du voyage. »
Parce que ces séjours représentent souvent un investissement important, elle accorde une attention particulière à la personnalisation de ses conseils. « Ce sont des budgets importants qui sont engagés pour ce type de voyage, donc il faut absolument que le client soit satisfait. Nous avons à cœur de conseiller de manière très personnalisée, en fonction des besoins et des envies. »
Plusieurs années après son premier contact avec l'Amérique, la Floride demeure pour Céline une destination à part : celle qui lui a permis de découvrir les États-Unis de l'intérieur et qui continue aujourd'hui d'inspirer sa façon d'accompagner les voyageurs.
Cette immersion de sept mois constitue son premier long séjour à l'étranger et un véritable tournant personnel. Confrontée à une nouvelle culture, à un environnement universitaire différent et à une première expérience professionnelle aux États-Unis, elle gagne progressivement en autonomie et en confiance.
Parmi les souvenirs qui l'ont le plus marquée figure sa rencontre avec Gary, le manager chargé de sa formation chez Disney. « À mon arrivée, je manquais de confiance et mon anglais n'était pas encore fluide. Deux mois plus tard, je m'étais totalement intégrée, je dirigeais une équipe et j'avais gagné en assurance. »
Lorsqu'il constate son évolution, l'émotion de son manager la touche profondément. « Il était sincèrement heureux de voir mon évolution. Il en avait les larmes aux yeux. Cette réaction m'a profondément marquée. » Pour Céline, cette expérience illustre parfaitement l'esprit d'ouverture et d'encouragement qu'elle a découvert aux États-Unis.
Aujourd'hui encore, cette immersion en Floride nourrit son expertise de la destination. Son expérience au sein de l'univers Disney lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des parcs d'attractions d'Orlando, qu'elle met au service de ses clients. « Il est parfois difficile pour une famille française de s'y retrouver parmi toutes les possibilités. Les recommandations ne seront pas les mêmes selon l'âge des enfants, les centres d'intérêt ou les attentes du voyage. »
Parce que ces séjours représentent souvent un investissement important, elle accorde une attention particulière à la personnalisation de ses conseils. « Ce sont des budgets importants qui sont engagés pour ce type de voyage, donc il faut absolument que le client soit satisfait. Nous avons à cœur de conseiller de manière très personnalisée, en fonction des besoins et des envies. »
Plusieurs années après son premier contact avec l'Amérique, la Floride demeure pour Céline une destination à part : celle qui lui a permis de découvrir les États-Unis de l'intérieur et qui continue aujourd'hui d'inspirer sa façon d'accompagner les voyageurs.
Le Texas, toute l’Amérique dans une seule destination - Coralie Boutiflat, conseillère voyages chez Expert Travel US
Pour Coralie Boutiflat, spécialiste des voyages sur mesure en Amérique du Nord, le Texas a été une véritable révélation. Si elle l’avait déjà traversé lors d’un road trip entre New York et Los Angeles, c’est en l’explorant plus en profondeur qu’elle en a découvert toute la richesse.
« L’image du Texas reste souvent associée aux westerns et aux clichés véhiculés par les films et séries des années 1970-80. La réalité est tout autre. J’y ai découvert un État cosmopolite, multiculturel et contrasté, où chaque ville raconte une facette différente de l’Amérique. »
À Fort Worth, elle retrouve l’héritage western qui fait partie de l’ADN texan. San Antonio la séduit par son atmosphère chaleureuse et ses influences hispaniques, tandis qu’Austin incarne un subtil équilibre entre créativité, innovation et traditions.
Ce qui la marque le plus reste la diversité de l’État. « Entre les grandes métropoles, les espaces naturels et les influences mexicaines, européennes ou sudistes, le Texas offre une concentration d’expériences unique. À lui seul, il résume la diversité des États-Unis. »
Cette authenticité répond à une attente croissante des voyageurs français, à la recherche de destinations moins connues et plus dépaysantes. « Nous recevons de plus en plus de demandes pour un premier voyage aux États-Unis centré sur le Texas, y compris pour des voyages de noces. Son caractère encore relativement confidentiel sur le marché français est un véritable atout. »
Parmi ses incontournables figure le parc national de Big Bend, à la frontière mexicaine. Ses paysages spectaculaires et son ciel étoilé comptent parmi les plus beaux du pays. « Passer une nuit sous un dôme pour observer les étoiles est une expérience unique ! »
Autre coup de cœur : le littoral du golfe du Mexique. Entre les villes historiques de Galveston et Corpus Christi, les longues plages de sable et les sites d’observation des oiseaux, le dépaysement surprend souvent les visiteurs.
Pour découvrir l’État dans les meilleures conditions, Coralie recommande le printemps et l’automne. Les distances entre les grandes villes se prêtent parfaitement à un road trip, mais elle suggère aussi le train. « À bord du Texas Eagle, on relie facilement Dallas, Fort Worth, Austin et San Antonio, tout en profitant des paysages. Une façon plus douce et immersive de découvrir le Texas à son rythme. »
« L’image du Texas reste souvent associée aux westerns et aux clichés véhiculés par les films et séries des années 1970-80. La réalité est tout autre. J’y ai découvert un État cosmopolite, multiculturel et contrasté, où chaque ville raconte une facette différente de l’Amérique. »
À Fort Worth, elle retrouve l’héritage western qui fait partie de l’ADN texan. San Antonio la séduit par son atmosphère chaleureuse et ses influences hispaniques, tandis qu’Austin incarne un subtil équilibre entre créativité, innovation et traditions.
Ce qui la marque le plus reste la diversité de l’État. « Entre les grandes métropoles, les espaces naturels et les influences mexicaines, européennes ou sudistes, le Texas offre une concentration d’expériences unique. À lui seul, il résume la diversité des États-Unis. »
Cette authenticité répond à une attente croissante des voyageurs français, à la recherche de destinations moins connues et plus dépaysantes. « Nous recevons de plus en plus de demandes pour un premier voyage aux États-Unis centré sur le Texas, y compris pour des voyages de noces. Son caractère encore relativement confidentiel sur le marché français est un véritable atout. »
Parmi ses incontournables figure le parc national de Big Bend, à la frontière mexicaine. Ses paysages spectaculaires et son ciel étoilé comptent parmi les plus beaux du pays. « Passer une nuit sous un dôme pour observer les étoiles est une expérience unique ! »
Autre coup de cœur : le littoral du golfe du Mexique. Entre les villes historiques de Galveston et Corpus Christi, les longues plages de sable et les sites d’observation des oiseaux, le dépaysement surprend souvent les visiteurs.
Pour découvrir l’État dans les meilleures conditions, Coralie recommande le printemps et l’automne. Les distances entre les grandes villes se prêtent parfaitement à un road trip, mais elle suggère aussi le train. « À bord du Texas Eagle, on relie facilement Dallas, Fort Worth, Austin et San Antonio, tout en profitant des paysages. Une façon plus douce et immersive de découvrir le Texas à son rythme. »
La Floride, le début d’une histoire américaine - Laurent Champenoit, Responsable d’agence TUI Store Paris Ordener
Pour Laurent Champenoit, l’aventure américaine a commencé il y a près de trente ans en Floride. Une expérience fondatrice qui a marqué durablement son parcours personnel et professionnel.
Alors qu’il travaille dans l’hôtellerie de luxe, il rejoint un programme de 18 mois à Orlando. « C’était mon tout premier grand voyage et je ne connaissais les États-Unis qu’à travers les films et les séries télévisées. » Plus qu’un simple séjour à l’étranger, cette immersion lui permet de découvrir le pays de l’intérieur, au contact de ses habitants, de leur culture et de leur mode de vie.
« J’ai essayé de vivre à l’américaine, de m’intégrer pleinement. J’ai découvert une culture de la convivialité et du partage, notamment à travers ces barbecues entre collègues et managers que l’on voit souvent dans les séries. » À son retour en France, l’expérience l’a profondément transformé. Retrouver ses repères lui demandera près d’un an.
Après une première carrière dans l’hôtellerie, Laurent se réoriente vers le tourisme. Une évolution qui le ramène naturellement vers les États-Unis, auxquels il consacre son mémoire de fin d’études sur l’Ouest américain. « La boucle était bouclée. »
Depuis, il n’a cessé d’explorer le pays. De la Floride au Colorado, en passant par le Michigan, l’Illinois, la Louisiane, New York, Seattle, Chicago ou Denver, il enrichit constamment sa connaissance de la destination grâce à ses voyages et aux formations professionnelles spécialisées.
Pour lui, cette expertise est au cœur du métier de conseiller en voyages. « Les clients perçoivent immédiatement si leur interlocuteur connaît réellement une destination. L’expérience personnelle, le vécu et la formation font toute la différence dans la qualité du conseil. »
Ce qui continue de le fasciner, c’est l’extraordinaire diversité des États-Unis. « Chaque État, chaque ville possède sa propre identité, son histoire et sa culture. On pourrait consacrer toute une vie à découvrir le pays sans jamais en épuiser la richesse. »
Au-delà des paysages et des sites emblématiques, Laurent retient surtout les rencontres humaines. « Les Américains sont ouverts, accueillants et toujours prêts à aider. » Une conviction qui guide aujourd’hui chacune de ses recommandations : le voyage est avant tout une expérience de découverte et de liberté, capable de transformer le regard que l’on porte sur le monde et sur soi-même.
Alors qu’il travaille dans l’hôtellerie de luxe, il rejoint un programme de 18 mois à Orlando. « C’était mon tout premier grand voyage et je ne connaissais les États-Unis qu’à travers les films et les séries télévisées. » Plus qu’un simple séjour à l’étranger, cette immersion lui permet de découvrir le pays de l’intérieur, au contact de ses habitants, de leur culture et de leur mode de vie.
« J’ai essayé de vivre à l’américaine, de m’intégrer pleinement. J’ai découvert une culture de la convivialité et du partage, notamment à travers ces barbecues entre collègues et managers que l’on voit souvent dans les séries. » À son retour en France, l’expérience l’a profondément transformé. Retrouver ses repères lui demandera près d’un an.
Après une première carrière dans l’hôtellerie, Laurent se réoriente vers le tourisme. Une évolution qui le ramène naturellement vers les États-Unis, auxquels il consacre son mémoire de fin d’études sur l’Ouest américain. « La boucle était bouclée. »
Depuis, il n’a cessé d’explorer le pays. De la Floride au Colorado, en passant par le Michigan, l’Illinois, la Louisiane, New York, Seattle, Chicago ou Denver, il enrichit constamment sa connaissance de la destination grâce à ses voyages et aux formations professionnelles spécialisées.
Pour lui, cette expertise est au cœur du métier de conseiller en voyages. « Les clients perçoivent immédiatement si leur interlocuteur connaît réellement une destination. L’expérience personnelle, le vécu et la formation font toute la différence dans la qualité du conseil. »
Ce qui continue de le fasciner, c’est l’extraordinaire diversité des États-Unis. « Chaque État, chaque ville possède sa propre identité, son histoire et sa culture. On pourrait consacrer toute une vie à découvrir le pays sans jamais en épuiser la richesse. »
Au-delà des paysages et des sites emblématiques, Laurent retient surtout les rencontres humaines. « Les Américains sont ouverts, accueillants et toujours prêts à aider. » Une conviction qui guide aujourd’hui chacune de ses recommandations : le voyage est avant tout une expérience de découverte et de liberté, capable de transformer le regard que l’on porte sur le monde et sur soi-même.
Hawaï, une destination qui récompense la connaissance - Thomas Dubost, responsable production chez Nautil
Premier épisode avec Thomas Dubost, responsable production chez Nautil, spécialiste des voyages à forte valeur ajoutée.
Lorsqu'on lui demande de choisir une destination parmi toutes celles qu'il a explorées aux États-Unis, Thomas Dubost n'hésite pas longtemps. Après l'Arizona, sa porte d'entrée vers l'Amérique, c'est Hawaï qui occupe une place particulière dans son parcours.
« Hawaï est arrivé à un moment où j'avais besoin de retrouver l'émerveillement de la découverte après plusieurs mois de voyage aux États-Unis. J'y ai retrouvé tout ce que j'aime dans la destination américaine, mais sans aucune impression de déjà-vu. »
Ce qui l'a immédiatement séduit, c'est ce sentiment paradoxal de retrouver l'Amérique tout en découvrant un univers totalement différent. Les infrastructures, la facilité de déplacement et l'accès à la nature rappellent les États-Unis continentaux, tandis que les influences polynésiennes et japonaises donnent à l'archipel une identité singulière.
Pour cet expert, Hawaï est avant tout une terre d'exploration. Derrière l'image de carte postale se cache une destination d'une incroyable diversité, où chaque île possède sa propre personnalité. Volcans, falaises spectaculaires, forêts tropicales, plages sauvages et routes panoramiques composent une mosaïque de paysages qui se découvre au fil du voyage.
Thomas Dubost recommande de prendre le temps d'explorer l'archipel à travers des expériences emblématiques comme l'observation nocturne des raies mantas, la découverte de la côte de Na Pali en bateau ou en hélicoptère, ou encore en privilégiant des hébergements de charme nichés au cœur d'une nature préservée.
« Hawaï est une destination qui récompense la connaissance. Chaque île possède sa personnalité, ses incontournables et ses pépites confidentielles. C'est là que le rôle du conseiller voyages prend tout son sens. »
Une expertise précieuse pour permettre aux voyageurs de découvrir une autre facette des États-Unis, entre grands espaces, métissages culturels et expériences d'exception.
Lorsqu'on lui demande de choisir une destination parmi toutes celles qu'il a explorées aux États-Unis, Thomas Dubost n'hésite pas longtemps. Après l'Arizona, sa porte d'entrée vers l'Amérique, c'est Hawaï qui occupe une place particulière dans son parcours.
« Hawaï est arrivé à un moment où j'avais besoin de retrouver l'émerveillement de la découverte après plusieurs mois de voyage aux États-Unis. J'y ai retrouvé tout ce que j'aime dans la destination américaine, mais sans aucune impression de déjà-vu. »
Ce qui l'a immédiatement séduit, c'est ce sentiment paradoxal de retrouver l'Amérique tout en découvrant un univers totalement différent. Les infrastructures, la facilité de déplacement et l'accès à la nature rappellent les États-Unis continentaux, tandis que les influences polynésiennes et japonaises donnent à l'archipel une identité singulière.
Pour cet expert, Hawaï est avant tout une terre d'exploration. Derrière l'image de carte postale se cache une destination d'une incroyable diversité, où chaque île possède sa propre personnalité. Volcans, falaises spectaculaires, forêts tropicales, plages sauvages et routes panoramiques composent une mosaïque de paysages qui se découvre au fil du voyage.
Thomas Dubost recommande de prendre le temps d'explorer l'archipel à travers des expériences emblématiques comme l'observation nocturne des raies mantas, la découverte de la côte de Na Pali en bateau ou en hélicoptère, ou encore en privilégiant des hébergements de charme nichés au cœur d'une nature préservée.
« Hawaï est une destination qui récompense la connaissance. Chaque île possède sa personnalité, ses incontournables et ses pépites confidentielles. C'est là que le rôle du conseiller voyages prend tout son sens. »
Une expertise précieuse pour permettre aux voyageurs de découvrir une autre facette des États-Unis, entre grands espaces, métissages culturels et expériences d'exception.
New York City, une passion devenue une expertise - Jean-Charles Franchomme, Cadre commercial groupes et web chez Steam Evasion
Pour Jean-Charles Franchomme, New York est bien plus qu’une destination : c’est un rêve de longue date devenu le fil conducteur de sa carrière. « New York faisait partie de ces voyages que je voulais absolument réaliser un jour. Lors de mon premier séjour, en plein hiver, j’ai découvert la ville sous la neige. L’émotion a été immense, notamment à Times Square, où les larmes me sont montées aux yeux. »
Cette première expérience a marqué le début d’une véritable passion pour la ville. Au fil des années, New York est devenue l’une des destinations phares de Steam Evasion, qui y organise aujourd’hui plusieurs centaines de voyages par an. L’attrait de Jean-Charles pour la destination s’est également renforcé durant la période de la pandémie. En accompagnant et en conseillant les voyageurs confrontés aux annulations de séjours, il a développé une importante communauté en ligne autour de la destination. Aujourd’hui, il est une référence dans plusieurs groupes Facebook dédiés à New York, où il partage régulièrement conseils, bonnes adresses et recommandations.
Pour lui, la métropole américaine incarne pleinement l’American Dream : « New York est une ville qui vous pousse à croire en vos projets. À chaque voyage, elle me rappelle qu’il faut oser poursuivre ses rêves. »
Parmi ses recommandations, Jean-Charles souligne l’importance d’anticiper son voyage, idéalement six à neuf mois à l’avance pour bénéficier des meilleurs tarifs. Si la période des fêtes de fin d’année reste la plus spectaculaire avec ses célébrations emblématiques, les mois de janvier à mars constituent une excellente alternative pour les voyageurs recherchant des prix plus accessibles. C’est notamment à cette période qu’ont lieu la Broadway Week et la Restaurant Week, deux rendez-vous très appréciés permettant de découvrir la ville autrement.
Son dernier conseil : ne pas chercher à tout voir en une seule fois. « New York se découvre autant dans ses incontournables que dans ses imprévus. Il faut prendre le temps de la vivre, s’éloigner parfois des itinéraires classiques et laisser place à la spontanéité. C’est une ville qui mérite plusieurs voyages. »
Cette première expérience a marqué le début d’une véritable passion pour la ville. Au fil des années, New York est devenue l’une des destinations phares de Steam Evasion, qui y organise aujourd’hui plusieurs centaines de voyages par an. L’attrait de Jean-Charles pour la destination s’est également renforcé durant la période de la pandémie. En accompagnant et en conseillant les voyageurs confrontés aux annulations de séjours, il a développé une importante communauté en ligne autour de la destination. Aujourd’hui, il est une référence dans plusieurs groupes Facebook dédiés à New York, où il partage régulièrement conseils, bonnes adresses et recommandations.
Pour lui, la métropole américaine incarne pleinement l’American Dream : « New York est une ville qui vous pousse à croire en vos projets. À chaque voyage, elle me rappelle qu’il faut oser poursuivre ses rêves. »
Parmi ses recommandations, Jean-Charles souligne l’importance d’anticiper son voyage, idéalement six à neuf mois à l’avance pour bénéficier des meilleurs tarifs. Si la période des fêtes de fin d’année reste la plus spectaculaire avec ses célébrations emblématiques, les mois de janvier à mars constituent une excellente alternative pour les voyageurs recherchant des prix plus accessibles. C’est notamment à cette période qu’ont lieu la Broadway Week et la Restaurant Week, deux rendez-vous très appréciés permettant de découvrir la ville autrement.
Son dernier conseil : ne pas chercher à tout voir en une seule fois. « New York se découvre autant dans ses incontournables que dans ses imprévus. Il faut prendre le temps de la vivre, s’éloigner parfois des itinéraires classiques et laisser place à la spontanéité. C’est une ville qui mérite plusieurs voyages. »
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Jean-Mickael Saugrin
Sr Account Manager French Market
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