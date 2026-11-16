Les Ambassadeurs Brand USA : 10 rencontres qui racontent l'Amérique

« L’image du Texas reste souvent associée aux westerns et aux clichés véhiculés par les films et séries des années 1970-80. La réalité est tout autre. J’y ai découvert un État cosmopolite, multiculturel et contrasté, où chaque ville raconte une facette différente de l’Amérique. »

« Entre les grandes métropoles, les espaces naturels et les influences mexicaines, européennes ou sudistes, le Texas offre une concentration d’expériences unique. À lui seul, il résume la diversité des États-Unis. »

« Nous recevons de plus en plus de demandes pour un premier voyage aux États-Unis centré sur le Texas, y compris pour des voyages de noces. Son caractère encore relativement confidentiel sur le marché français est un véritable atout. »

« Passer une nuit sous un dôme pour observer les étoiles est une expérience unique ! »

« À bord du Texas Eagle, on relie facilement Dallas, Fort Worth, Austin et San Antonio, tout en profitant des paysages. Une façon plus douce et immersive de découvrir le Texas à son rythme. »

Pour Coralie Boutiflat, spécialiste des voyages sur mesure en Amérique du Nord, le Texas a été une véritable révélation. Si elle l’avait déjà traversé lors d’un road trip entre New York et Los Angeles, c’est en l’explorant plus en profondeur qu’elle en a découvert toute la richesse.À Fort Worth, elle retrouve l’héritage western qui fait partie de l’ADN texan. San Antonio la séduit par son atmosphère chaleureuse et ses influences hispaniques, tandis qu’Austin incarne un subtil équilibre entre créativité, innovation et traditions.Ce qui la marque le plus reste la diversité de l’État.Cette authenticité répond à une attente croissante des voyageurs français, à la recherche de destinations moins connues et plus dépaysantes.Parmi ses incontournables figure le parc national de Big Bend, à la frontière mexicaine. Ses paysages spectaculaires et son ciel étoilé comptent parmi les plus beaux du pays.Autre coup de cœur : le littoral du golfe du Mexique. Entre les villes historiques de Galveston et Corpus Christi, les longues plages de sable et les sites d’observation des oiseaux, le dépaysement surprend souvent les visiteurs.Pour découvrir l’État dans les meilleures conditions, Coralie recommande le printemps et l’automne. Les distances entre les grandes villes se prêtent parfaitement à un road trip, mais elle suggère aussi le train.

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