Brand USA Travel Week : une édition 2026 dédiée à la reconquête du marché européen

Dans ce contexte, le slogan "Créer la demande de demain" mis en avant par Brand USA à Amsterdam a pris tout son sens.



Cet objectif, Fred Dixon, le PDG de Brand USA, l'a résumé ainsi : "Bâtir la demande de demain commence par renforcer aujourd’hui les partenariats (avec les acheteurs européens, ndlr) qui nous permettront de la développer" .



Pour reconquérir le marché européen et international, Brand USA compte aussi fortement sur son nouvel écosystème digital : "America the Beautiful".



Ce vocable désigne à la fois la plateforme mondiale de marque lancée à l'occasion de la Travel Week de Londres en 2025 (elle inclut notamment un outil de planification de voyage fondé sur l'intelligence artificielle, la série de récits American Originals - 197 millions de vues -, le site d'information Get Facts. Get Going. à destination des voyageurs) et la campagne internationale de promotion déclinée sur les principaux marchés émetteurs.



De fait, les premiers résultats sont prometteurs : la campagne "America the Beautiful" recueille 84% d'opinions favorables sur tous les marchés et 60% des personnes l'ayant vu ont déclaré envisager un voyage aux États-Unis, contre 31% seulement chez celles qui ne l'ont pas vue.