Assur-Travel dévoile son top 5 des destinations les plus souscrites pour Noël

En deuxième position : l'Espagne



L'Espagne conserve une place de choix parmi les destinations préférées des voyageurs. Facilement accessible depuis la France, elle séduit par sa diversité, son climat ensoleillé et ses nombreuses possibilités de séjour.



Des plages de la Costa Brava aux îles Baléares, en passant par l'Andalousie et ses villes emblématiques comme Séville, Grenade ou Cordoue, le pays offre une multitude d'expériences.



Les amateurs de culture pourront découvrir un patrimoine architectural exceptionnel, tandis que les voyageurs en quête de détente profiteront des stations balnéaires, de la gastronomie locale et de l'ambiance chaleureuse des villes espagnoles.



Le Royaume-Uni arrive en troisième position



Le Royaume-Uni séduit toujours les voyageurs grâce à son patrimoine historique, ses paysages verdoyants et ses villes emblématiques.



Londres reste une étape incontournable avec ses monuments célèbres, ses musées et ses quartiers animés. Mais le pays ne se limite pas à sa capitale : les amateurs de nature pourront découvrir les Highlands écossaises, les paysages du Lake District ou encore les villages pittoresques des Cotswolds.



Entre châteaux, traditions britanniques, randonnées et découvertes culturelles, le Royaume-Uni offre une grande diversité de séjours, adaptés aussi bien aux escapades urbaines qu'aux vacances itinérantes.



Le Maroc se positionne en quatrième place



Le Maroc continue d'attirer les voyageurs en quête de soleil, de dépaysement et de découvertes culturelles. À quelques heures seulement de la France, cette destination offre un véritable changement d'ambiance.



Marrakech, avec ses souks colorés, ses palais et ses jardins, fait partie des destinations les plus appréciées. Fès, Rabat et Chefchaouen permettent également de découvrir toute la richesse du patrimoine marocain.



Les voyageurs pourront aussi s'aventurer dans les montagnes de l'Atlas, explorer les dunes du Sahara ou profiter des plages de l'Atlantique.



Entre traditions, gastronomie, artisanat et hospitalité, le Maroc offre une expérience de voyage particulièrement riche.



Les États-Unis, une destination toujours aussi attractive



Les États-Unis figurent également parmi les destinations plébiscitées par les voyageurs pour les fêtes de fin d'année. Avec leur grande diversité de paysages et d'expériences, ils répondent à des envies de voyage variées. New York et son ambiance festive à l'approche de Noël, les plages de Floride, les grands parcs nationaux de l'Ouest américain ou encore les itinéraires mythiques à travers le pays constituent autant d'arguments pour séduire les voyageurs. City-trips, autotours, circuits accompagnés ou séjours sur mesure : les États-Unis offrent de nombreuses possibilités.



Des destinations qui reflètent la diversité des envies de voyage

Les autres pays qui tirent également leur épingle du jeu sont les suivants : la Thaïlande et du Mexique. L'Italie arrive ensuite juste devant Madagascar.

Ces résultats témoignent une nouvelle fois de la diversité des envies d'évasion des voyageurs, entre destinations lointaines, découvertes culturelles et escapades ensoleillées.

Du séjour balnéaire à Maurice aux escapades culturelles en Espagne, en passant par les découvertes dépaysantes en Arabie saoudite ou les grands espaces américains, ce classement illustre la diversité des envies des voyageurs.