Assur-Travel dévoile son top 5 des destinations les plus souscrites pour Noël

Maurice, la grande favorite
L'île Maurice arrive en tête de notre classement. Cette destination de l'océan Indien continue de séduire les voyageurs en quête de soleil, de plages paradisiaques et de dépaysement.
Entre ses lagons turquoise, ses plages de sable blanc et ses paysages tropicaux, l'île offre un cadre idéal pour des vacances placées sous le signe de la détente. Les amateurs d'activités nautiques pourront profiter de la plongée, du snorkeling ou encore des excursions en bateau.
Mais Maurice ne se résume pas à ses plages. Son patrimoine culturel, sa gastronomie métissée et ses paysages naturels, notamment autour du Morne Brabant ou du parc national des gorges de Rivière Noire, en font également une destination riche en découvertes.
Les autres destinations plébiscitées par les voyageurs
En deuxième position : l'Espagne
L'Espagne conserve une place de choix parmi les destinations préférées des voyageurs. Facilement accessible depuis la France, elle séduit par sa diversité, son climat ensoleillé et ses nombreuses possibilités de séjour.
Des plages de la Costa Brava aux îles Baléares, en passant par l'Andalousie et ses villes emblématiques comme Séville, Grenade ou Cordoue, le pays offre une multitude d'expériences.
Les amateurs de culture pourront découvrir un patrimoine architectural exceptionnel, tandis que les voyageurs en quête de détente profiteront des stations balnéaires, de la gastronomie locale et de l'ambiance chaleureuse des villes espagnoles.
Le Royaume-Uni arrive en troisième position
Le Royaume-Uni séduit toujours les voyageurs grâce à son patrimoine historique, ses paysages verdoyants et ses villes emblématiques.
Londres reste une étape incontournable avec ses monuments célèbres, ses musées et ses quartiers animés. Mais le pays ne se limite pas à sa capitale : les amateurs de nature pourront découvrir les Highlands écossaises, les paysages du Lake District ou encore les villages pittoresques des Cotswolds.
Entre châteaux, traditions britanniques, randonnées et découvertes culturelles, le Royaume-Uni offre une grande diversité de séjours, adaptés aussi bien aux escapades urbaines qu'aux vacances itinérantes.
Le Maroc se positionne en quatrième place
Le Maroc continue d'attirer les voyageurs en quête de soleil, de dépaysement et de découvertes culturelles. À quelques heures seulement de la France, cette destination offre un véritable changement d'ambiance.
Marrakech, avec ses souks colorés, ses palais et ses jardins, fait partie des destinations les plus appréciées. Fès, Rabat et Chefchaouen permettent également de découvrir toute la richesse du patrimoine marocain.
Les voyageurs pourront aussi s'aventurer dans les montagnes de l'Atlas, explorer les dunes du Sahara ou profiter des plages de l'Atlantique.
Entre traditions, gastronomie, artisanat et hospitalité, le Maroc offre une expérience de voyage particulièrement riche.
Les États-Unis, une destination toujours aussi attractive
Les États-Unis figurent également parmi les destinations plébiscitées par les voyageurs pour les fêtes de fin d'année. Avec leur grande diversité de paysages et d'expériences, ils répondent à des envies de voyage variées. New York et son ambiance festive à l'approche de Noël, les plages de Floride, les grands parcs nationaux de l'Ouest américain ou encore les itinéraires mythiques à travers le pays constituent autant d'arguments pour séduire les voyageurs. City-trips, autotours, circuits accompagnés ou séjours sur mesure : les États-Unis offrent de nombreuses possibilités.
Des destinations qui reflètent la diversité des envies de voyage
Les autres pays qui tirent également leur épingle du jeu sont les suivants : la Thaïlande et du Mexique. L'Italie arrive ensuite juste devant Madagascar.
Ces résultats témoignent une nouvelle fois de la diversité des envies d'évasion des voyageurs, entre destinations lointaines, découvertes culturelles et escapades ensoleillées.
Du séjour balnéaire à Maurice aux escapades culturelles en Espagne, en passant par les découvertes dépaysantes en Arabie saoudite ou les grands espaces américains, ce classement illustre la diversité des envies des voyageurs.
L'Espagne conserve une place de choix parmi les destinations préférées des voyageurs. Facilement accessible depuis la France, elle séduit par sa diversité, son climat ensoleillé et ses nombreuses possibilités de séjour.
Des plages de la Costa Brava aux îles Baléares, en passant par l'Andalousie et ses villes emblématiques comme Séville, Grenade ou Cordoue, le pays offre une multitude d'expériences.
Les amateurs de culture pourront découvrir un patrimoine architectural exceptionnel, tandis que les voyageurs en quête de détente profiteront des stations balnéaires, de la gastronomie locale et de l'ambiance chaleureuse des villes espagnoles.
Le Royaume-Uni arrive en troisième position
Le Royaume-Uni séduit toujours les voyageurs grâce à son patrimoine historique, ses paysages verdoyants et ses villes emblématiques.
Londres reste une étape incontournable avec ses monuments célèbres, ses musées et ses quartiers animés. Mais le pays ne se limite pas à sa capitale : les amateurs de nature pourront découvrir les Highlands écossaises, les paysages du Lake District ou encore les villages pittoresques des Cotswolds.
Entre châteaux, traditions britanniques, randonnées et découvertes culturelles, le Royaume-Uni offre une grande diversité de séjours, adaptés aussi bien aux escapades urbaines qu'aux vacances itinérantes.
Le Maroc se positionne en quatrième place
Le Maroc continue d'attirer les voyageurs en quête de soleil, de dépaysement et de découvertes culturelles. À quelques heures seulement de la France, cette destination offre un véritable changement d'ambiance.
Marrakech, avec ses souks colorés, ses palais et ses jardins, fait partie des destinations les plus appréciées. Fès, Rabat et Chefchaouen permettent également de découvrir toute la richesse du patrimoine marocain.
Les voyageurs pourront aussi s'aventurer dans les montagnes de l'Atlas, explorer les dunes du Sahara ou profiter des plages de l'Atlantique.
Entre traditions, gastronomie, artisanat et hospitalité, le Maroc offre une expérience de voyage particulièrement riche.
Les États-Unis, une destination toujours aussi attractive
Les États-Unis figurent également parmi les destinations plébiscitées par les voyageurs pour les fêtes de fin d'année. Avec leur grande diversité de paysages et d'expériences, ils répondent à des envies de voyage variées. New York et son ambiance festive à l'approche de Noël, les plages de Floride, les grands parcs nationaux de l'Ouest américain ou encore les itinéraires mythiques à travers le pays constituent autant d'arguments pour séduire les voyageurs. City-trips, autotours, circuits accompagnés ou séjours sur mesure : les États-Unis offrent de nombreuses possibilités.
Des destinations qui reflètent la diversité des envies de voyage
Les autres pays qui tirent également leur épingle du jeu sont les suivants : la Thaïlande et du Mexique. L'Italie arrive ensuite juste devant Madagascar.
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Du séjour balnéaire à Maurice aux escapades culturelles en Espagne, en passant par les découvertes dépaysantes en Arabie saoudite ou les grands espaces américains, ce classement illustre la diversité des envies des voyageurs.
Assur-Travel accompagne les professionnels du tourisme
Ces tendances de réservation illustrent la diversité des destinations proposées par les agences de voyages et les tour-opérateurs, mais aussi la nécessité d'accompagner les clients tout au long de leur parcours.
Dans ce contexte, Assur-Travel met à disposition des professionnels du tourisme une gamme de solutions d'assurance voyage adaptées aux différents types de séjours et aux besoins des voyageurs. Assurance annulation, assistance, frais médicaux à l'étranger ou garanties complémentaires : nos offres permettent aux agences et aux tour-opérateurs d'intégrer une protection adaptée à leurs propositions de voyage et d'apporter davantage de sérénité à leurs clients.
Pour faciliter l'accès à nos offres et mieux accompagner nos partenaires au quotidien, Assur-Travel dévoile également son nouveau site internet. Repensé pour offrir une navigation plus fluide et intuitive, il permet de découvrir plus facilement nos solutions, nos garanties et nos services dédiés aux professionnels du tourisme.
Notre ambition : être aux côtés des agences de voyages et des tour-opérateurs pour les accompagner dans le développement de leur activité et proposer à leurs clients une expérience de voyage toujours plus sereine.
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Pour toutes vos demandes liées à votre activité commerciale (propositions / devis, émission de contrat et paramétrage, avenant, émission ou modification de notice, de changement de tarif...), n'hésitez pas à contacter nos équipes à l'adresse suivante :
service.commercial@assur-travel.fr
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