Île Maurice : l'expertise locale signée Hello Islands

Une destination appréciée du marché français
L'île Maurice entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec le marché français. Son accessibilité, sa qualité hôtelière, la diversité de ses expériences et son hospitalité en font une valeur sûre de l'océan Indien. À ces atouts s'ajoute une réelle proximité culturelle, facilitée notamment par l'usage du français au quotidien, qui contribue à rendre l'expérience particulièrement fluide pour les voyageurs.
Chez Hello Islands, cette proximité se retrouve également dans l'accompagnement proposé aux partenaires. L'équipe locale, dont plusieurs collaborateurs sont francophones, dispose d'une excellente connaissance des attentes du marché français et assure un suivi personnalisé à chaque étape du séjour.
Plus de 80 hôtels disponibles en B2B et via XML
Le portefeuille de Hello Islands réunit plus de 80 établissements, allant des hôtels de charme aux resorts haut de gamme, sans oublier les villas privatives.
Disponibles sur la plateforme B2B du réceptif ainsi qu'en connectivité XML, ces produits peuvent être intégrés directement dans les systèmes de réservation des tour-opérateurs. Accès aux disponibilités en temps réel, tarifs actualisés et confirmations instantanées permettent de simplifier la commercialisation de la destination.
Une équipe dédiée au contracting travaille quotidiennement avec les hôteliers afin de négocier des conditions adaptées aux différents marchés et de proposer des offres attractives tout au long de l'année.
Disponibles sur la plateforme B2B du réceptif ainsi qu'en connectivité XML, ces produits peuvent être intégrés directement dans les systèmes de réservation des tour-opérateurs. Accès aux disponibilités en temps réel, tarifs actualisés et confirmations instantanées permettent de simplifier la commercialisation de la destination.
Une équipe dédiée au contracting travaille quotidiennement avec les hôteliers afin de négocier des conditions adaptées aux différents marchés et de proposer des offres attractives tout au long de l'année.
Une prise en charge complète à destination
Dès leur arrivée à l'aéroport, les voyageurs sont accueillis au comptoir Hello Islands avant leur transfert privé ou collectif vers leur hébergement.
Les équipes assurent ensuite le suivi des prestations et l'assistance sur place pendant toute la durée du séjour. Le réceptif conçoit également un large choix d'excursions et d'expériences (disponibles en français) permettant de découvrir toutes les facettes de l'île.
Croisières en catamaran, activités nautiques, découvertes gastronomiques ou randonnées viennent compléter les séjours balnéaires traditionnels. Pour une immersion plus authentique, Hello Islands propose notamment la visite de l'Ebony Forest ou encore des déjeuners chez l'habitant, favorisant les rencontres et la découverte des traditions mauriciennes.
Les équipes assurent ensuite le suivi des prestations et l'assistance sur place pendant toute la durée du séjour. Le réceptif conçoit également un large choix d'excursions et d'expériences (disponibles en français) permettant de découvrir toutes les facettes de l'île.
Croisières en catamaran, activités nautiques, découvertes gastronomiques ou randonnées viennent compléter les séjours balnéaires traditionnels. Pour une immersion plus authentique, Hello Islands propose notamment la visite de l'Ebony Forest ou encore des déjeuners chez l'habitant, favorisant les rencontres et la découverte des traditions mauriciennes.
Le produit adapté à chaque client
Voyages de noces, séjours golf, familles, groupes, FIT ou événements MICE : Hello Islands construit des programmes personnalisés en s'appuyant sur un solide réseau de partenaires locaux.
Pour les professionnels du voyage, cela se traduit par un interlocuteur unique capable de conseiller sur le choix des établissements, d'adapter les itinéraires et de coordonner l'ensemble des prestations sur place.
Pour les professionnels du voyage, cela se traduit par un interlocuteur unique capable de conseiller sur le choix des établissements, d'adapter les itinéraires et de coordonner l'ensemble des prestations sur place.
Un engagement durable
Hello Islands poursuit également une démarche de tourisme responsable à travers son engagement dans le programme de certification Travelife. Le réceptif soutient par ailleurs l'association mauricienne Les Enfants d'un Rêve dans le cadre de ses actions de responsabilité sociétale.
En associant expertise locale, équipe francophone, offre hôtelière diversifiée et outils de distribution connectés, Hello Islands met à disposition des partenaires de MTS Globe tous les leviers nécessaires pour développer leurs ventes vers l'île Maurice.
En associant expertise locale, équipe francophone, offre hôtelière diversifiée et outils de distribution connectés, Hello Islands met à disposition des partenaires de MTS Globe tous les leviers nécessaires pour développer leurs ventes vers l'île Maurice.
CONTACT HELLO ISLANDS / MTS GLOBE ILE MAURICE
| Emilie Moser
Key Account Manager Marché Français
emilie.moser@mtsglobe.com
MTS OTS | MTS Globe