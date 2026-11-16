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Île Maurice : l'expertise locale signée Hello Islands


Destination phare de l'océan Indien, l'île Maurice réunit de nombreux atouts pour séduire la clientèle française : Lagons turquoise, paysages luxuriants, gastronomie métissée et art de vivre créole …. Au-delà du séjour balnéaire, elle se prête aussi aux vacances en famille, aux voyages de noces, au golf et à la découverte d’un patrimoine culturel riche.

Filiale mauricienne de MTS Globe, Hello Islands accompagne les tour-opérateurs et agences de voyages grâce à une parfaite connaissance du terrain, une offre hôtelière complète et des solutions de réservation adaptées aux besoins des professionnels


Rédigé par le Lundi 16 Novembre 2026 à 00:05

Mauritius. Source, Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA)
Mauritius. Source, Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA)
Climats du Monde

Une destination appréciée du marché français


L'île Maurice entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec le marché français. Son accessibilité, sa qualité hôtelière, la diversité de ses expériences et son hospitalité en font une valeur sûre de l'océan Indien. À ces atouts s'ajoute une réelle proximité culturelle, facilitée notamment par l'usage du français au quotidien, qui contribue à rendre l'expérience particulièrement fluide pour les voyageurs.

Chez Hello Islands, cette proximité se retrouve également dans l'accompagnement proposé aux partenaires. L'équipe locale, dont plusieurs collaborateurs sont francophones, dispose d'une excellente connaissance des attentes du marché français et assure un suivi personnalisé à chaque étape du séjour.

Plus de 80 hôtels disponibles en B2B et via XML

Le portefeuille de Hello Islands réunit plus de 80 établissements, allant des hôtels de charme aux resorts haut de gamme, sans oublier les villas privatives.

Disponibles sur la plateforme B2B du réceptif ainsi qu'en connectivité XML, ces produits peuvent être intégrés directement dans les systèmes de réservation des tour-opérateurs. Accès aux disponibilités en temps réel, tarifs actualisés et confirmations instantanées permettent de simplifier la commercialisation de la destination.

Une équipe dédiée au contracting travaille quotidiennement avec les hôteliers afin de négocier des conditions adaptées aux différents marchés et de proposer des offres attractives tout au long de l'année.

Une prise en charge complète à destination

Dès leur arrivée à l'aéroport, les voyageurs sont accueillis au comptoir Hello Islands avant leur transfert privé ou collectif vers leur hébergement.

Les équipes assurent ensuite le suivi des prestations et l'assistance sur place pendant toute la durée du séjour. Le réceptif conçoit également un large choix d'excursions et d'expériences (disponibles en français) permettant de découvrir toutes les facettes de l'île.

Croisières en catamaran, activités nautiques, découvertes gastronomiques ou randonnées viennent compléter les séjours balnéaires traditionnels. Pour une immersion plus authentique, Hello Islands propose notamment la visite de l'Ebony Forest ou encore des déjeuners chez l'habitant, favorisant les rencontres et la découverte des traditions mauriciennes.
Snorkling, Padel surf, Nature excursions. Source MTPA
Snorkling, Padel surf, Nature excursions. Source MTPA

Le produit adapté à chaque client

Voyages de noces, séjours golf, familles, groupes, FIT ou événements MICE : Hello Islands construit des programmes personnalisés en s'appuyant sur un solide réseau de partenaires locaux.

Pour les professionnels du voyage, cela se traduit par un interlocuteur unique capable de conseiller sur le choix des établissements, d'adapter les itinéraires et de coordonner l'ensemble des prestations sur place.
Golf, Wellness. Source MTPA
Golf, Wellness. Source MTPA

Un engagement durable

Hello Islands poursuit également une démarche de tourisme responsable à travers son engagement dans le programme de certification Travelife. Le réceptif soutient par ailleurs l'association mauricienne Les Enfants d'un Rêve dans le cadre de ses actions de responsabilité sociétale.

En associant expertise locale, équipe francophone, offre hôtelière diversifiée et outils de distribution connectés, Hello Islands met à disposition des partenaires de MTS Globe tous les leviers nécessaires pour développer leurs ventes vers l'île Maurice.

CONTACT HELLO ISLANDS / MTS GLOBE ILE MAURICE


Île Maurice : l'expertise locale signée Hello Islands
Avec plus d’un demi-siècle d’expérience, MTS Globe Group s’est imposé comme un acteur majeur des services touristiques à l’échelle internationale. Né en Espagne en 1967 en tant qu’agence réceptive, le groupe s’est progressivement structuré autour de trois entités complémentaires : OTS Globe, dédiée au contracting hôtelier ; MTS Globe, le DMC du groupe ; et Axis Data, la société technologique interne.

Cette organisation permet d’offrir une chaîne de valeur intégrée, parfaitement adaptée aux besoins des distributeurs, tour-opérateurs et OTA. MTS Globe est aujourd’hui le plus grand DMC indépendant en Europe, avec un réseau de 66 bureaux répartis dans 23 pays.

Présent sur les principales destinations balnéaires du bassin méditerranéen, d’Afrique du Nord, de la mer Noire, du Golfe Arabique, de l’océan Indien et des Caraïbes, le groupe combine expertise locale, maîtrise opérationnelle et accompagnement de proximité pour ses partenaires B2B.

Les standards de qualité élevés et la compétitivité tarifaire de MTS Globe reposent sur un réseau d’experts locaux et sur des volumes d’achat importants. Plus de 250 clients ont déjà choisi MTS Globe comme partenaire privilégié, appréciant sa fiabilité, la qualité de ses services, ses solutions personnalisées, ses intégrations technologiques et la valeur ajoutée d’une organisation internationale solide.

La vision de MTS Globe est claire : poursuivre l’expansion de son réseau et créer de nouvelles opportunités dans un environnement de distribution en constante évolution, en s’appuyant sur des clients satisfaits, des partenariats solides et des solutions technologiques innovantes.


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Tags : MTS Globe
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