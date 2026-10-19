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MyHolidayApp : la solution digitale qui simplifie les vacances de vos clients


Offrir une expérience de voyage fluide et sans stress est devenu un enjeu majeur pour les professionnels du tourisme. Avec MyHolidayApp, proposée gratuitement à l'ensemble des partenaires de MTS Globe, les voyageurs disposent de toutes les informations et services utiles directement sur leur smartphone.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 00:05

© Shutterstock
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CroisiEurope
Aujourd'hui, les voyageurs attendent une expérience de voyage fluide depuis la réservation jusqu’au séjour. Accès à l'information, services digitaux et assistance en temps réel sont devenus des éléments clés de la satisfaction client.

Pour les agences de voyages et les tour-opérateurs, répondre à ces attentes signifie accompagner le client bien au-delà de la réservation, jusque sur sa destination de vacances.

Avec MyHolidayApp, MTS Globe réunit en une seule plateforme l'information pratique, l'expertise destination, les services complémentaires et l'assistance locale. Une solution conçue pour offrir aux voyageurs une expérience plus fluide, plus autonome et plus connectée.

Un compagnon de voyage accessible à tout moment

MyHolidayApp © MTS Globe
MyHolidayApp © MTS Globe
Disponible en 11 langues, MyHolidayApp accompagne les voyageurs à chaque étape de leur séjour grâce à une interface simple et intuitive.

L'application centralise l'ensemble des informations essentielles :

Consulter son voyage
Les clients accèdent facilement à leurs informations de vols à l'arrivée comme au départ, leur permettant de voyager en toute sérénité.

Découvrir sa destination
Conseils pratiques, recommandations locales, informations utiles, numéros d'urgence : les voyageurs peuvent préparer leur séjour avant même leur arrivée et profiter pleinement de leur destination.

Retrouver son transfert
Les informations de transfert sont consultables en quelques clics. Les voyageurs peuvent connaître leur point de prise en charge, vérifier les horaires et même opter pour des services complémentaires afin de gagner en confort.
L'application permet également de suivre en temps réel le statut des transferts et les éventuelles mises à jour.

Simplifier son arrivée à l'hôtel
Les voyageurs peuvent accéder à leurs informations de réservation, effectuer leur pré-enregistrement en ligne ou encore demander des services additionnels tels qu'un early check-in ou un late check-out.

Réserver des activités et services complémentaires
Excursions, activités culturelles, expériences locales ou produits additionnels : MyHolidayApp permet de personnaliser l'expérience client tout en générant des opportunités de ventes additionnelles.

Une assistance toujours disponible
Grâce aux fonctionnalités d'assistance intégrées et au support par chat, les voyageurs peuvent obtenir de l'aide rapidement, où qu'ils se trouvent pendant leur séjour.
De gauche à droite : Transferts / Réservation d'hôtel / Excursions © MTS Globe
De gauche à droite : Transferts / Réservation d'hôtel / Excursions © MTS Globe

Les atouts de MyHolidayApp pour les voyageurs

Assistance client © MTS Globe
Assistance client © MTS Globe
• Web app gratuite et facile d'utilisation

• Simplement accessible via un lien, rien à télécharger

• Disponible en 11 langues

• Toutes les informations du séjour centralisées au même endroit

• Plus d'autonomie tout au long du voyage

• Accès simplifié aux transferts, services hôteliers et excursions

• Assistance disponible à tout moment

• Une expérience de voyage plus fluide et plus confortable

Un outil au service de la satisfaction client


Pour les professionnels français du tourisme, la qualité de l'expérience client ne se limite plus à l'acte de vente.

Les voyageurs attendent désormais un accompagnement digital avant, pendant et après leur séjour. En rapprochant l'information, les services et l'assistance des clients, MyHolidayApp améliore chaque étape du parcours voyageur.

Une solution qui contribue à renforcer la satisfaction client, à favoriser l'autonomie des voyageurs et à créer de nouvelles opportunités de revenus complémentaires pour les distributeurs comme pour les tour-opérateurs.

Avec MyHolidayApp, MTS Globe propose une nouvelle façon de voyager : plus simple, plus pratique et plus connectée.


MyHolidayApp : la solution digitale qui simplifie les vacances de vos clients
Avec plus d’un demi-siècle d’expérience, MTS Globe Group s’est imposé comme un acteur majeur des services touristiques à l’échelle internationale. Né en Espagne en 1967 en tant qu’agence réceptive, le groupe s’est progressivement structuré autour de trois entités complémentaires : OTS Globe, dédiée au contracting hôtelier ; MTS Globe, le DMC du groupe ; et Axis Data, la société technologique interne.

Cette organisation permet d’offrir une chaîne de valeur intégrée, parfaitement adaptée aux besoins des distributeurs, tour-opérateurs et OTA. MTS Globe est aujourd’hui le plus grand DMC indépendant en Europe, avec un réseau de 66 bureaux répartis dans 23 pays.

Présent sur les principales destinations balnéaires du bassin méditerranéen, d’Afrique du Nord, de la mer Noire, du Golfe Arabique, de l’océan Indien et des Caraïbes, le groupe combine expertise locale, maîtrise opérationnelle et accompagnement de proximité pour ses partenaires B2B.

Les standards de qualité élevés et la compétitivité tarifaire de MTS Globe reposent sur un réseau d’experts locaux et sur des volumes d’achat importants. Plus de 250 clients ont déjà choisi MTS Globe comme partenaire privilégié, appréciant sa fiabilité, la qualité de ses services, ses solutions personnalisées, ses intégrations technologiques et la valeur ajoutée d’une organisation internationale solide.

La vision de MTS Globe est claire : poursuivre l’expansion de son réseau et créer de nouvelles opportunités dans un environnement de distribution en constante évolution, en s’appuyant sur des clients satisfaits, des partenariats solides et des solutions technologiques innovantes.


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Tags : MTS Globe
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