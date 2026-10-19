MyHolidayApp : la solution digitale qui simplifie les vacances de vos clients

Retrouver son transfert

Les informations de transfert sont consultables en quelques clics. Les voyageurs peuvent connaître leur point de prise en charge, vérifier les horaires et même opter pour des services complémentaires afin de gagner en confort.

L'application permet également de suivre en temps réel le statut des transferts et les éventuelles mises à jour.



Simplifier son arrivée à l'hôtel

Les voyageurs peuvent accéder à leurs informations de réservation, effectuer leur pré-enregistrement en ligne ou encore demander des services additionnels tels qu'un early check-in ou un late check-out.



Réserver des activités et services complémentaires

Excursions, activités culturelles, expériences locales ou produits additionnels : MyHolidayApp permet de personnaliser l'expérience client tout en générant des opportunités de ventes additionnelles.



Une assistance toujours disponible

Grâce aux fonctionnalités d'assistance intégrées et au support par chat, les voyageurs peuvent obtenir de l'aide rapidement, où qu'ils se trouvent pendant leur séjour.