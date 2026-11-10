Sauf qu'il existe une clause glissée par l'État français dans le plan de restructuration. Elle vise à maintenir en poste Pascal de Izaguirre, au moins, jusqu'au 30 septembre 2027.



Le directeur général paraît donc intouchable, d'autant que la compagnie a retrouvé une paix sociale que chacun souhaite préserver. De plus, son plan de montée en gamme porte ses fruits, avec un chiffre d'affaires qui pulvérise ses records et des résultats de retour dans le vert.



Et selon un proche de l’état-major de la compagnie, ces conflits génèrent une surcharge de travail préjudiciable, alors que l’entreprise doit gérer les secousses liées au carburant, plutôt que de devoir sans cesse s’expliquer ou répondre aux interrogations du conseil d’administration.



L'audit poursuit aussi un autre but, celui de mettre en avant certaines pratiques susceptibles de soulever des questions de transparence. Et ce point de l'enquête cible une personne en particulier, Laurent Abitbol.



Le patron du groupe Marietton est le deuxième investisseur privé de Corsair. En arrivant en force dans l'actionnariat, l'entrepreneur lyonnais a voulu sauver une compagnie, comprendre les rouages de l'aérien, mais aussi faire bénéficier ses agences de voyages de ce lien capitalistique.



" Abbas s’en est pris à Abitbol, qui n’a pourtant jamais participé à aucun conseil et qui y est simplement représenté.



Il l'a attaqué sur les commissions dont bénéficient ses agences de voyages, donnant lieu à un long débat.



Elles sont quand même assez importantes par rapport à celles qui sont versées aux autres acteurs de la distribution, avec un pourcentage deux fois supérieur. Ce sujet a été mis sur la table des discussions. C'est lamentable que les règlements de comptes aient lieu devant les salariés ", peste une personne ayant assisté aux débats.



Une rétribution qui a été fixée dans le cadre d'un contrat signé par la direction de la compagnie et qui aurait généré un chiffre d'affaires supplémentaire conséquent.



Un partenariat plutôt salué en interne, mais qui intriguait donc Abbas Jaber. Il souhaitait mettre en avant ces pratique, afin d'affaiblir, au moins au conseil d'administration, le dirigeant du groupe Marietton.



Cet audit, dont les résultats devaient être publiés mi-septembre, puis à la fin de ce même mois... serait tombé aux oubliettes, du moins au moment où nous écrivons ces lignes. Par contre, ces épisodes ont attiré les foudres des administrateurs, bien décidés à précipiter la disgrâce... d'Abbas Jaber.