Fin septembre dernier, Corsair a refermé définitivement son lourd et tortueux plan de restructuration.
Ce plan avait été ouvert durant le Covid, puis rouvert à sa sortie en raison d'un grand besoin de soutien financier pour éponger les lourdes pertes causées par la crise sanitaire. La compagnie de Pascal de Izaguirre pensait avoir laissé derrière elle ses ennuis et pouvoir naviguer dans un ciel dégagé.
Sauf que les turbulences ont vite secoué à nouveau ses A330neo.
Fin février, les USA et Israël attaquent l'Iran. Le cours du kérosène s'envole, sans jamais vraiment retomber depuis.
Pendant ce temps, Corsair voit sa facture atteindre des sommets et s'alourdir de quelques dizaines de millions d'euros.
Et alors qu'une nouvelle escalade serait attendue dans les prochains jours, à en croire de nombreux analystes politiques, Pascal de Izaguirre doit surtout faire face à des vents contraires qui viennent... de son conseil d'administration.
Depuis le mois de juin et son OPA sur la gouvernance du transporteur, Abbas Jaber a créé une ambiance "rock 'n' roll", où tout le monde "s'écharpe".
À tel point que dirigeants, salariés et même le censeur de l'État sont déconcertés par cette guéguerre. Retour sur les derniers mois crispants au sein d'une compagnie qui voit au loin les nuages s'amonceler.
Ce plan avait été ouvert durant le Covid, puis rouvert à sa sortie en raison d'un grand besoin de soutien financier pour éponger les lourdes pertes causées par la crise sanitaire. La compagnie de Pascal de Izaguirre pensait avoir laissé derrière elle ses ennuis et pouvoir naviguer dans un ciel dégagé.
Sauf que les turbulences ont vite secoué à nouveau ses A330neo.
Fin février, les USA et Israël attaquent l'Iran. Le cours du kérosène s'envole, sans jamais vraiment retomber depuis.
Pendant ce temps, Corsair voit sa facture atteindre des sommets et s'alourdir de quelques dizaines de millions d'euros.
Et alors qu'une nouvelle escalade serait attendue dans les prochains jours, à en croire de nombreux analystes politiques, Pascal de Izaguirre doit surtout faire face à des vents contraires qui viennent... de son conseil d'administration.
Depuis le mois de juin et son OPA sur la gouvernance du transporteur, Abbas Jaber a créé une ambiance "rock 'n' roll", où tout le monde "s'écharpe".
À tel point que dirigeants, salariés et même le censeur de l'État sont déconcertés par cette guéguerre. Retour sur les derniers mois crispants au sein d'une compagnie qui voit au loin les nuages s'amonceler.
Corsair : Pascal de Izaguirre dans le viseur d'Abbas Jaber...
Tout a commencé le 12 juin dernier. Alors que Corsair avait réuni quelques happy few pour célébrer ses 45 ans deux jours plus tôt, les bouteilles de champagne ont vite été remisées et remplacées par de longs couteaux, dans les coulisses de la compagnie.
Abbas Jaber, déjà nouvel homme fort de l'actionnariat du transporteur, réalise un véritable tour de force, c'est ce que rapporte un article du journal Marianne.
Alors qu'il ne possède que 40 % du capital et que le censeur souhaite ajourner le premier conseil d'administration afin d'étudier les candidatures, le Franco-Sénégalais force le passage et obtient la présidence du tout nouvel organe.
"Il a réussi à être en majorité au conseil d'administration, grâce à deux administrateurs indépendants qui ne l'étaient pas vraiment et qui suivaient plutôt sa ligne.
Avec seulement 40 % du capital, il a réussi à mettre la main sur les 167,8 millions versés par l'État, pour en faire ce qu'il voulait et lancer une ligne vers le Cameroun", nous explique un fin observateur du secteur.
Le montant s’élève plutôt à 141,1 millions d’euros qu’à 167 millions. Il comprend 80 millions d’euros de créances et 23 millions d’euros de dettes sociales et fiscales abandonnées par l’État, ainsi que 38,1 millions d’euros de défiscalisation.
Revenons à la prise de pouvoir d'Abbas Jaber. Pascal Duval et Aldo Cardoso sont les deux administrateurs à faire pencher la balance en faveur de l'homme d'affaires. Vont alors s'ensuivre des réunions sous très haute tension.
Car si Abbas Jaber est très peu présent dans les médias, il est plutôt un dirigeant dur sur l'homme, d'après les échos que nous avons. Deux personnes vont faire les frais de sa rudesse.
Le premier n'est autre que Pascal de Izaguirre.
Malmené lors des sessions du conseil d'administration et challengé régulièrement par son actionnaire, le directeur général de toujours se voit même particulièrement ciblé lorsque son principal actionnaire privé reprend l'idée d'un autre administrateur qui demandait la réalisation d'un audit sur la gouvernance et la gestion de la compagnie.
Fin juin, l'enquête interne est soumise au vote, sur proposition donc d'Abbas Jaber. Seuls trois administrateurs ne votent pas en sa faveur, dont... Laurent Abitbol.
L’enjeu paraît on ne peut plus clair. Il souhaite tourner la page ou du moins pousser vers la sortie Pascal de Izaguirre, en mettant en avant une présumée mauvaise gestion et des pertes en cascade.
Abbas Jaber, déjà nouvel homme fort de l'actionnariat du transporteur, réalise un véritable tour de force, c'est ce que rapporte un article du journal Marianne.
Alors qu'il ne possède que 40 % du capital et que le censeur souhaite ajourner le premier conseil d'administration afin d'étudier les candidatures, le Franco-Sénégalais force le passage et obtient la présidence du tout nouvel organe.
"Il a réussi à être en majorité au conseil d'administration, grâce à deux administrateurs indépendants qui ne l'étaient pas vraiment et qui suivaient plutôt sa ligne.
Avec seulement 40 % du capital, il a réussi à mettre la main sur les 167,8 millions versés par l'État, pour en faire ce qu'il voulait et lancer une ligne vers le Cameroun", nous explique un fin observateur du secteur.
Le montant s’élève plutôt à 141,1 millions d’euros qu’à 167 millions. Il comprend 80 millions d’euros de créances et 23 millions d’euros de dettes sociales et fiscales abandonnées par l’État, ainsi que 38,1 millions d’euros de défiscalisation.
Revenons à la prise de pouvoir d'Abbas Jaber. Pascal Duval et Aldo Cardoso sont les deux administrateurs à faire pencher la balance en faveur de l'homme d'affaires. Vont alors s'ensuivre des réunions sous très haute tension.
Car si Abbas Jaber est très peu présent dans les médias, il est plutôt un dirigeant dur sur l'homme, d'après les échos que nous avons. Deux personnes vont faire les frais de sa rudesse.
Le premier n'est autre que Pascal de Izaguirre.
Malmené lors des sessions du conseil d'administration et challengé régulièrement par son actionnaire, le directeur général de toujours se voit même particulièrement ciblé lorsque son principal actionnaire privé reprend l'idée d'un autre administrateur qui demandait la réalisation d'un audit sur la gouvernance et la gestion de la compagnie.
Fin juin, l'enquête interne est soumise au vote, sur proposition donc d'Abbas Jaber. Seuls trois administrateurs ne votent pas en sa faveur, dont... Laurent Abitbol.
L’enjeu paraît on ne peut plus clair. Il souhaite tourner la page ou du moins pousser vers la sortie Pascal de Izaguirre, en mettant en avant une présumée mauvaise gestion et des pertes en cascade.
Des questions de transparence ?
Sauf qu'il existe une clause glissée par l'État français dans le plan de restructuration. Elle vise à maintenir en poste Pascal de Izaguirre, au moins, jusqu'au 30 septembre 2027.
Le directeur général paraît donc intouchable, d'autant que la compagnie a retrouvé une paix sociale que chacun souhaite préserver. De plus, son plan de montée en gamme porte ses fruits, avec un chiffre d'affaires qui pulvérise ses records et des résultats de retour dans le vert.
Et selon un proche de l’état-major de la compagnie, ces conflits génèrent une surcharge de travail préjudiciable, alors que l’entreprise doit gérer les secousses liées au carburant, plutôt que de devoir sans cesse s’expliquer ou répondre aux interrogations du conseil d’administration.
L'audit poursuit aussi un autre but, celui de mettre en avant certaines pratiques susceptibles de soulever des questions de transparence. Et ce point de l'enquête cible une personne en particulier, Laurent Abitbol.
Le patron du groupe Marietton est le deuxième investisseur privé de Corsair. En arrivant en force dans l'actionnariat, l'entrepreneur lyonnais a voulu sauver une compagnie, comprendre les rouages de l'aérien, mais aussi faire bénéficier ses agences de voyages de ce lien capitalistique.
"Abbas s’en est pris à Abitbol, qui n’a pourtant jamais participé à aucun conseil et qui y est simplement représenté.
Il l'a attaqué sur les commissions dont bénéficient ses agences de voyages, donnant lieu à un long débat.
Elles sont quand même assez importantes par rapport à celles qui sont versées aux autres acteurs de la distribution, avec un pourcentage deux fois supérieur. Ce sujet a été mis sur la table des discussions. C'est lamentable que les règlements de comptes aient lieu devant les salariés", peste une personne ayant assisté aux débats.
Une rétribution qui a été fixée dans le cadre d'un contrat signé par la direction de la compagnie et qui aurait généré un chiffre d'affaires supplémentaire conséquent.
Un partenariat plutôt salué en interne, mais qui intriguait donc Abbas Jaber. Il souhaitait mettre en avant ces pratique, afin d'affaiblir, au moins au conseil d'administration, le dirigeant du groupe Marietton.
Cet audit, dont les résultats devaient être publiés mi-septembre, puis à la fin de ce même mois... serait tombé aux oubliettes, du moins au moment où nous écrivons ces lignes. Par contre, ces épisodes ont attiré les foudres des administrateurs, bien décidés à précipiter la disgrâce... d'Abbas Jaber.
Le directeur général paraît donc intouchable, d'autant que la compagnie a retrouvé une paix sociale que chacun souhaite préserver. De plus, son plan de montée en gamme porte ses fruits, avec un chiffre d'affaires qui pulvérise ses records et des résultats de retour dans le vert.
Et selon un proche de l’état-major de la compagnie, ces conflits génèrent une surcharge de travail préjudiciable, alors que l’entreprise doit gérer les secousses liées au carburant, plutôt que de devoir sans cesse s’expliquer ou répondre aux interrogations du conseil d’administration.
L'audit poursuit aussi un autre but, celui de mettre en avant certaines pratiques susceptibles de soulever des questions de transparence. Et ce point de l'enquête cible une personne en particulier, Laurent Abitbol.
Le patron du groupe Marietton est le deuxième investisseur privé de Corsair. En arrivant en force dans l'actionnariat, l'entrepreneur lyonnais a voulu sauver une compagnie, comprendre les rouages de l'aérien, mais aussi faire bénéficier ses agences de voyages de ce lien capitalistique.
"Abbas s’en est pris à Abitbol, qui n’a pourtant jamais participé à aucun conseil et qui y est simplement représenté.
Il l'a attaqué sur les commissions dont bénéficient ses agences de voyages, donnant lieu à un long débat.
Elles sont quand même assez importantes par rapport à celles qui sont versées aux autres acteurs de la distribution, avec un pourcentage deux fois supérieur. Ce sujet a été mis sur la table des discussions. C'est lamentable que les règlements de comptes aient lieu devant les salariés", peste une personne ayant assisté aux débats.
Une rétribution qui a été fixée dans le cadre d'un contrat signé par la direction de la compagnie et qui aurait généré un chiffre d'affaires supplémentaire conséquent.
Un partenariat plutôt salué en interne, mais qui intriguait donc Abbas Jaber. Il souhaitait mettre en avant ces pratique, afin d'affaiblir, au moins au conseil d'administration, le dirigeant du groupe Marietton.
Cet audit, dont les résultats devaient être publiés mi-septembre, puis à la fin de ce même mois... serait tombé aux oubliettes, du moins au moment où nous écrivons ces lignes. Par contre, ces épisodes ont attiré les foudres des administrateurs, bien décidés à précipiter la disgrâce... d'Abbas Jaber.
Corsair : Abitbol renverse le conseil d'administration, Jaber l'attaque en référé !
Le 4 septembre 2026, une lettre signée par Laurent Abitbol, Bertrand Robert et Denis Lesueur est adressée à Pascal Averne, un autre administrateur de Corsair.
Ils informent le directeur général de la Sem Patrimoniale Région Guadeloupe de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la société Corsair, quelques jours plus tard.
Une réunion qui a pour ordre du jour la double révocation de "Monsieur Aldo Cardoso en sa qualité d’administrateur indépendant du conseil d’administration" et de "Monsieur Pascal Duval", qui occupe lui aussi cette fonction.
Les deux hommes sont donc éjectés de leur siège, mettant alors en minorité… Abbas Jaber.
Aussitôt, l'ancien homme fort réplique. Il envoie une mise en demeure au clan du Lyonnais, dans laquelle, il ordonne de retirer les projets de révocation d'Aldo Cardoso et Pascal Duval.
Dans son courrier, il conteste formellement la régularité de cette initiative, dénonçant le fait qu'elle méconnaît "les règles statutaires et conventionnelles organisant la gouvernance de Corsair et, plus particulièrement, les conditions de désignation et de révocation des administrateurs indépendants".
Le courrier n'y fait rien, les deux hommes sont chassés, leurs sièges restent vides, mais Abbas Jaber ne s'arrête pas là. Ces derniers jours, il aurait intenté une action en référé pour réintégrer, "mes deux administrateurs indépendants", comme il aime à les nommer toujours selon l'article de Marianne.
Dans le même temps, les salariés appellent, eux, à un climat plus studieux et moins belliqueux autour de Pascal de Izaguirre. Un autre personnage entre en scène : le censeur de l'État.
Alors que le Franco-Sénégalais veut rapidement renommer deux personnes pour reprendre en main la destinée de Corsair, Jérôme Fournel, le censeur de l'État, lui aurait soumis une liste de personnalités dans laquelle il pourrait piocher, calmant immédiatement ses ardeurs.
Des dirigeants sans doute moins malléables.
Ils informent le directeur général de la Sem Patrimoniale Région Guadeloupe de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la société Corsair, quelques jours plus tard.
Une réunion qui a pour ordre du jour la double révocation de "Monsieur Aldo Cardoso en sa qualité d’administrateur indépendant du conseil d’administration" et de "Monsieur Pascal Duval", qui occupe lui aussi cette fonction.
Les deux hommes sont donc éjectés de leur siège, mettant alors en minorité… Abbas Jaber.
Aussitôt, l'ancien homme fort réplique. Il envoie une mise en demeure au clan du Lyonnais, dans laquelle, il ordonne de retirer les projets de révocation d'Aldo Cardoso et Pascal Duval.
Dans son courrier, il conteste formellement la régularité de cette initiative, dénonçant le fait qu'elle méconnaît "les règles statutaires et conventionnelles organisant la gouvernance de Corsair et, plus particulièrement, les conditions de désignation et de révocation des administrateurs indépendants".
Le courrier n'y fait rien, les deux hommes sont chassés, leurs sièges restent vides, mais Abbas Jaber ne s'arrête pas là. Ces derniers jours, il aurait intenté une action en référé pour réintégrer, "mes deux administrateurs indépendants", comme il aime à les nommer toujours selon l'article de Marianne.
Dans le même temps, les salariés appellent, eux, à un climat plus studieux et moins belliqueux autour de Pascal de Izaguirre. Un autre personnage entre en scène : le censeur de l'État.
Alors que le Franco-Sénégalais veut rapidement renommer deux personnes pour reprendre en main la destinée de Corsair, Jérôme Fournel, le censeur de l'État, lui aurait soumis une liste de personnalités dans laquelle il pourrait piocher, calmant immédiatement ses ardeurs.
Des dirigeants sans doute moins malléables.
Corsair : Abbas Jaber en délicatesse financière ?
L'ancien directeur de cabinet du Premier ministre français Michel Barnier a bien tapé du poing sur la table après une succession de réunions cacophoniques.
Il voulait que les membres du CA de Corsair se concentrent exclusivement sur l'état économique d'une compagnie qui a vu sa facture de kérosène doubler en l'espace d'une année et les rêves d'un résultat historiquement bénéficiaire s'éloigner, plutôt que de se livrer à une bataille d'ego dénuée de sens.
Malgré tout, selon notre observateur, "les jours d'Abbas Jaber sont comptés" à la tête de la compagnie.
Ce qui ne l’a pas empêché de remplacer son frère, Talaat Jaber, par Patrick Vial-Collet.
Le fondateur du groupe des Hôtels et des Iles et président de la CCI des Îles de Guadeloupe, ancien actionnaire fort de Corsair, fait donc son retour dans les instances en faveur du Franco-Sénégalais.
Et s'il est tombé en disgrâce au sein du conseil d'administration, c'est aussi parce que sa situation financière lui confère légèrement moins de puissance. Il était arrivé avec l'aura que confère la taille de son groupe Advens qui compte 2 700 salariés et sa capacité à mettre près de 15 millions d'euros sur la table.
Et pourtant ses deux principales sociétés affichent sur Pappers des comptes très fortement orientés dans le rouge. Les pertes sont de 22,9 M€ en 2023 pour Advens et de 19,2 M€ pour Geocoton. Des chiffres qui ne sont pas révélateurs de la situation dans laquelle se trouvent réellement les finances d'Abbas Jaber.
Selon nos informations, celles-ci ne seraient pas nécessairement mieux orientées.
Alors que Bercy a demandé aux actionnaires de se tenir prêts à réinjecter de l'argent pour aider la compagnie à passer un trou d'air si jamais le kérosène se maintient à des niveaux stratosphériques, encore en début d'année, il n'est pas sûr que le Franco-Sénégalais puisse participer à l'opération.
Il chercherait même, d'après plusieurs sources, à vendre une maison de famille située du côté de Saint-Tropez, pour financer une partie de ce tour de table.
Le clan adverse tenterait, lui, de répondre à la demande d'argent frais du ministère de l'Économie, sans y associer le trouble-fête, dans l'optique de diluer un peu plus ses actions et ses parts, donc son pouvoir de nuisance.
Il voulait que les membres du CA de Corsair se concentrent exclusivement sur l'état économique d'une compagnie qui a vu sa facture de kérosène doubler en l'espace d'une année et les rêves d'un résultat historiquement bénéficiaire s'éloigner, plutôt que de se livrer à une bataille d'ego dénuée de sens.
Malgré tout, selon notre observateur, "les jours d'Abbas Jaber sont comptés" à la tête de la compagnie.
Ce qui ne l’a pas empêché de remplacer son frère, Talaat Jaber, par Patrick Vial-Collet.
Le fondateur du groupe des Hôtels et des Iles et président de la CCI des Îles de Guadeloupe, ancien actionnaire fort de Corsair, fait donc son retour dans les instances en faveur du Franco-Sénégalais.
Et s'il est tombé en disgrâce au sein du conseil d'administration, c'est aussi parce que sa situation financière lui confère légèrement moins de puissance. Il était arrivé avec l'aura que confère la taille de son groupe Advens qui compte 2 700 salariés et sa capacité à mettre près de 15 millions d'euros sur la table.
Et pourtant ses deux principales sociétés affichent sur Pappers des comptes très fortement orientés dans le rouge. Les pertes sont de 22,9 M€ en 2023 pour Advens et de 19,2 M€ pour Geocoton. Des chiffres qui ne sont pas révélateurs de la situation dans laquelle se trouvent réellement les finances d'Abbas Jaber.
Selon nos informations, celles-ci ne seraient pas nécessairement mieux orientées.
Alors que Bercy a demandé aux actionnaires de se tenir prêts à réinjecter de l'argent pour aider la compagnie à passer un trou d'air si jamais le kérosène se maintient à des niveaux stratosphériques, encore en début d'année, il n'est pas sûr que le Franco-Sénégalais puisse participer à l'opération.
Il chercherait même, d'après plusieurs sources, à vendre une maison de famille située du côté de Saint-Tropez, pour financer une partie de ce tour de table.
Le clan adverse tenterait, lui, de répondre à la demande d'argent frais du ministère de l'Économie, sans y associer le trouble-fête, dans l'optique de diluer un peu plus ses actions et ses parts, donc son pouvoir de nuisance.
Corsair : Abbas Jaber signalé auprès de l'Agence française anticorruption (AFA)
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Un nom que l'État et certains actionnaires aimeraient voir occuper une place moins importante au sein du conseil d'administration et de l'actionnariat de Corsair.
Car si le dirigeant est rude, son obstination pour l'ouverture d'une ligne entre la France et le Cameroun est sans faille. Pourtant, l'étude de la ligne, interne à la compagnie, conclut que la route n'est pas rentable, d'autant plus avec un kérosène à de tels niveaux de prix, et qu'elle pourrait générer des pertes de l'ordre de 20 millions d'euros par an.
Une ouverture qui serait, pour l’heure, abandonnée sur décision de la direction de Corsair et qui placerait alors son principal actionnaire en porte-à-faux.
Et cette obstination pour le Cameroun s'est retrouvée jusque... sur le bureau de l’Agence française anticorruption (AFA).
Un signalement a été effectué auprès de l'AFA pour dénoncer, selon son auteur, un fait de corruption de l'État camerounais en faveur d'Abbas Jaber. Ainsi, Yaoundé aurait validé en juillet 2025 le rachat des 30 % de Sodecoton détenus par Geocoton.
Le montant du virement destiné à l'entrepreneur basé en Afrique aurait été lourdement surévalué, selon le document transmis à l'instance française. Le but est simple, il est de financer la participation du principal intéressé dans Corsair, afin de créer une coentreprise avec Camair-Co, comme l'expliquent les médias Investir au Cameroun et la Tribune.
Dans ce cadre, Corsair se chargerait de desservir la route qui prévoyait un toucher à Yaoundé et un autre à Douala, quand la compagnie aérienne camerounaise toucherait le possible bénéfice commercial.
L'Agence française anticorruption (AFA) a répondu avoir bien pris au sérieux ce signalement.
Sauf que la démarche se heurte, selon la réponse de l'instance, aux obligations de la loi Sapin II et au fait que les faits auraient potentiellement été commis à l’étranger, malgré "la qualité des informations" transmises.
La démarche n'a donc pas pu aller au bout au sein de l'AFA, mais il est possible que celle-ci soit remontée à un niveau supérieur ou que le Parquet national financier ait été saisi.
Ainsi va la vie d'une compagnie aérienne, sortie de l'ornière il y a peu, qui a su aussi retrouver une unité sociale derrière son patron, dont la réussite économique du plan de montée en gamme ne fait plus aucun doute.
La balle est dans le camp des actionnaires et du très conflictuel conseil d'administration. Ils devront prouver qu'ils savent tenir le manche, même lors de turbulences, et laisser leurs ego de côté. Les succès à venir de Corsair s'écrivent maintenant.
Car si le dirigeant est rude, son obstination pour l'ouverture d'une ligne entre la France et le Cameroun est sans faille. Pourtant, l'étude de la ligne, interne à la compagnie, conclut que la route n'est pas rentable, d'autant plus avec un kérosène à de tels niveaux de prix, et qu'elle pourrait générer des pertes de l'ordre de 20 millions d'euros par an.
Une ouverture qui serait, pour l’heure, abandonnée sur décision de la direction de Corsair et qui placerait alors son principal actionnaire en porte-à-faux.
Et cette obstination pour le Cameroun s'est retrouvée jusque... sur le bureau de l’Agence française anticorruption (AFA).
Un signalement a été effectué auprès de l'AFA pour dénoncer, selon son auteur, un fait de corruption de l'État camerounais en faveur d'Abbas Jaber. Ainsi, Yaoundé aurait validé en juillet 2025 le rachat des 30 % de Sodecoton détenus par Geocoton.
Le montant du virement destiné à l'entrepreneur basé en Afrique aurait été lourdement surévalué, selon le document transmis à l'instance française. Le but est simple, il est de financer la participation du principal intéressé dans Corsair, afin de créer une coentreprise avec Camair-Co, comme l'expliquent les médias Investir au Cameroun et la Tribune.
Dans ce cadre, Corsair se chargerait de desservir la route qui prévoyait un toucher à Yaoundé et un autre à Douala, quand la compagnie aérienne camerounaise toucherait le possible bénéfice commercial.
L'Agence française anticorruption (AFA) a répondu avoir bien pris au sérieux ce signalement.
Sauf que la démarche se heurte, selon la réponse de l'instance, aux obligations de la loi Sapin II et au fait que les faits auraient potentiellement été commis à l’étranger, malgré "la qualité des informations" transmises.
La démarche n'a donc pas pu aller au bout au sein de l'AFA, mais il est possible que celle-ci soit remontée à un niveau supérieur ou que le Parquet national financier ait été saisi.
Ainsi va la vie d'une compagnie aérienne, sortie de l'ornière il y a peu, qui a su aussi retrouver une unité sociale derrière son patron, dont la réussite économique du plan de montée en gamme ne fait plus aucun doute.
La balle est dans le camp des actionnaires et du très conflictuel conseil d'administration. Ils devront prouver qu'ils savent tenir le manche, même lors de turbulences, et laisser leurs ego de côté. Les succès à venir de Corsair s'écrivent maintenant.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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