Il faut aussi le dire, sans faire le procès des journalistes : le traitement médiatique participe à cette mécanique de la peur. Non par malveillance, mais par la logique même du format.



Le direct en continu, les alertes push, le décompte des vols visés, la trajectoire d'un avion suivie en temps réel sur les sites de suivi des vols dès qu'il affiche son code d'urgence, l'image d'un chasseur dans le sillage d'un avion de ligne : tout cela donne une présence spectaculaire à une menace qui n'a rien d'explosif. La « vague » se construit aussi dans le récit.



Et l'asymétrie se retrouve ici : l'alerte fait la une, la levée de doute tient en une ligne en fin d'article. Le voyageur retient l'escorte militaire, pas l'avion fouillé puis déclaré sûr.



L'auteur d'une fausse alerte le sait : chaque menace lui garantit une audience. C'est sans doute même une partie de son calcul. La peur ne se propage pas d'elle-même, elle a besoin d'un relais.



Pour les professionnels, la leçon est double. D'abord, ne pas ajouter son propre bruit à celui du direct : vos clients sont déjà exposés à ce flux, ils n'ont pas besoin que vous le répétiez.



Ensuite, être la source fiable que les journalistes peuvent appeler : une compagnie, un TO, une agence qui communique vite, clairement et factuellement contribue à un traitement plus juste. Le silence, lui, laisse le récit à ceux qui l'amplifient.