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Quelqu'un se soucie-t-il encore de l'intérêt supérieur de la France ? [ABO]

L'édito de Paula Boyer


Bien sûr le gouvernement aurait du essayer de négocier plus tôt ! Cependant, tandis que les manifestations se succèdent, tandis que bruissent - à tort ou à raison - les rumeurs d'une prochaine crise financière, la classe politique - comme les citoyens - n'ont toujours pas pris la mesure de la gravité de la situation du pays. Ne serait-il pourtant pas urgent de regarder les choses en face ?


Rédigé par le Lundi 9 Novembre 2026 à 07:17

Manifestation à Grenoble, le 17 octobre 2026 - DepositPhotos.com, sn0wCaz
Manifestation à Grenoble, le 17 octobre 2026 - DepositPhotos.com, sn0wCaz
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C'est à se demander s'il y a encore, en France, des hommes et des femmes politiques, capables de prendre de la hauteur au nom de l'intérêt supérieur du pays !

Chaque jour qui passe, tandis que se succèdent les manifestations, les blocages de lycées et les polémiques, tombent des nouvelles de plus en plus consternantes.

Prenons le secteur du tourisme : selon le tout dernier Baromètre EDV - Orchestra, les réservations des agences de voyages ont reculé de 9,6% en nombre de dossiers en octobre 2026.

De juin à octobre, les départs ont baissé de 5,8%. Et, à fin octobre 2026, les réservations pour Noël accusent un retard de 4,9% sur 2025.

Un cas à part le tourisme, dira-t-on. Certes, voyager n'est pas une activité de première nécessité. Certes aussi, ce secteur est plombé par les secousses géopolitiques et l'envolée des prix du carburant.

Tout de même, rappelons que le tourisme contribue à hauteur de 7,5% à 8% du PIB de la France, si on comptabilise son impact direct, indirect et induit sur l'économie - à peine moins que l'industrie manufacturière -, et qu'il induit beaucoup d'emplois, y compris dans les territoires ruraux.

Rappelons aussi que, selon les dernières données publiées par l'Insee, c'est le Produit intérieur brut (PIB) de la France qui - dans son ensemble - recule (-0,1% au troisième trimestre, 0% au deuxième trimestre, -0,2% au premier trimestre).

Rien d'étonnant à cela : la confiance des ménages se dégrade sévèrement comme le montre également le dernier indicateur publié par l'Insee.


Un mécontentement compréhensible, mais...

On rétorquera que les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, les hausses des prix du carburant, du gaz et des produits alimentaires n'incitent pas grand monde à consommer. Et encore moins à voyager.

Et que cela explique aussi bien la faiblesse de l'activité, que le mécontentement des Français et son corollaire : les manifestations à répétition. Certes. Certes.

La colère, on peut la comprendre. Elle a des causes bien réelles.

En outre, Emmanuel Macron est discrédité et en fin de parcours. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement aurait mieux fait de dialoguer plus tôt et plus sérieusement. La recherche d'un compromis, aussi difficile soit-elle, est toujours préférable au bras de fer et à la violence.

Cependant, qui peut imaginer sérieusement que les difficultés pourront être réglées d'un coup de baguette magique, tant le pouvoir politique n'a pas la main sur tout. Et les caisses de l'Etat sont vides.

Les marges de manœuvre ne cessent d'ailleurs de rétrécir. La France doit emprunter de plus en plus cher pour boucler ses fins de mois : ses taux d'emprunt dépassent désormais les 5%, contre 3,5% au début de l'année. Des niveaux inédits depuis 2002. Le fardeau de la dette publique s'en trouve alourdi.

Lire aussi : Bruno Le Maire : « Nous sommes en train de foncer dans le mur en klaxonnant »

Voir la réalité en face ?

Or qu'entend-on à l'Assemblée nationale ? Un assaut de démagogie, qui ne vient pas seulement de députés postés aux extrêmes du spectre politique.

On a, en effet, vu des députés de tous les bords remettre en cause - pour des raisons parfois tout à fait contradictoires -, les propositions budgétaires du gouvernement.

Certes, ces propositions pouvaient être discutables, amendables, mais qui peut encore croire sérieusement que la France puisse continuer à vivre au-dessus de ses moyens, comme elle le fait sans discontinuer depuis 1974 ?

Bien sûr, il est compréhensible que des Français défilent dans les rues dans l'espoir d'un avenir meilleur : le pouvoir d'achat de beaucoup d'entre eux est en berne et des réductions de dépenses publiques mal ciblées auraient des effets mortifères sur les plus fragiles.

Mais, est-ce une raison pour nier les dures réalités du présent ?

A dénoncer, sans nuance, par démagogie, toute remise en cause des dépenses publiques, tout réforme des retraites comme un cadeau fait "aux chiens de garde du néolibéralisme", à répéter à satiété qu'il suffirait de taxer davantage les grandes entreprises et les riches pour tout régler comme enchantement, la France n'avance pas.

Au contraire, elle s'enlise, et ce, d'autant plus qu'elle évolue désormais dans un monde globalisé, interdépendant, et de surcroît bousculé par l'Intelligence artificielle.

Dans le passé, lors de crises majeures, des figures politiques ont su s'imposer, se montrer à la hauteur des défis, mobiliser les Français et les Françaises avec un langage de vérité. Aujourd'hui, on les cherche en vain.

Tous les leaders politiques manquent-ils tous à ce point d'idées claires, d'inspiration, de courage, de capacité à se faire entendre ? Pourtant, à un moment donné, il faudra bien ouvrir les yeux et jouer cartes sur table !

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Rédactrice LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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