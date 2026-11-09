Quelqu'un se soucie-t-il encore de l'intérêt supérieur de la France ? [ABO]

Or qu'entend-on à l'Assemblée nationale ? Un assaut de démagogie, qui ne vient pas seulement de députés postés aux extrêmes du spectre politique.



On a, en effet, vu des députés de tous les bords remettre en cause - pour des raisons parfois tout à fait contradictoires -, les propositions budgétaires du gouvernement.



Certes, ces propositions pouvaient être discutables, amendables, mais qui peut encore croire sérieusement que la France puisse continuer à vivre au-dessus de ses moyens, comme elle le fait sans discontinuer depuis 1974 ?



Bien sûr, il est compréhensible que des Français défilent dans les rues dans l'espoir d'un avenir meilleur : le pouvoir d'achat de beaucoup d'entre eux est en berne et des réductions de dépenses publiques mal ciblées auraient des effets mortifères sur les plus fragiles.



Mais, est-ce une raison pour nier les dures réalités du présent ?



A dénoncer, sans nuance, par démagogie, toute remise en cause des dépenses publiques, tout réforme des retraites comme un cadeau fait "aux chiens de garde du néolibéralisme", à répéter à satiété qu'il suffirait de taxer davantage les grandes entreprises et les riches pour tout régler comme enchantement, la France n'avance pas.



Au contraire, elle s'enlise, et ce, d'autant plus qu'elle évolue désormais dans un monde globalisé, interdépendant, et de surcroît bousculé par l'Intelligence artificielle.



Dans le passé, lors de crises majeures, des figures politiques ont su s'imposer, se montrer à la hauteur des défis, mobiliser les Français et les Françaises avec un langage de vérité. Aujourd'hui, on les cherche en vain.



Tous les leaders politiques manquent-ils tous à ce point d'idées claires, d'inspiration, de courage, de capacité à se faire entendre ? Pourtant, à un moment donné, il faudra bien ouvrir les yeux et jouer cartes sur table !