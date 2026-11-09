La qualité du séjour dépend aussi des prestataires : écoles de langues, familles d’accueil, auberges de jeunesse, réceptifs spécialisés dans les groupes de mineurs ou transporteurs. Leur sélection demande une attention particulière.



Sabine Bonnaud conseille de rencontrer les fournisseurs, de visiter les écoles et les hébergements et de vérifier les qualifications des enseignants, le nombre d’élèves par classe et les conditions d’accueil. Les salons professionnels, les réseaux du secteur et les visites sur place permettent de trouver les bons partenaires.



Pour les familles d’accueil, les vérifications sont encore plus importantes. « Il faut s'appuyer sur des coordinateurs locaux qui connaissent les familles, les visitent et vérifient les conditions d'accueil » , souligne Anne-Geneviève Richard. Les avis des jeunes et des parents doivent aussi être pris en compte. En cas de problème, il ne faut pas hésiter à arrêter une collaboration.



Laurie Larchez recommande également de vérifier la santé financière des partenaires et leur capacité à assurer les prestations jusqu'au bout. La fermeture d'une école de langues pendant un séjour peut, par exemple, obliger l'organisateur à trouver rapidement une autre solution pour les jeunes sur place.



Les labels professionnels peuvent aider les agences à choisir leurs partenaires. L’UNOSEL et L’Office ont chacun mis en place des contrôles pour leurs membres. « Les labels garantissent des exigences de qualité et des audits » , rappelle Laurie Larchez. Les agences peuvent aussi s’en servir pour rassurer les familles et les établissements scolaires.