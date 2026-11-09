Avant de construire son offre, il faut savoir à qui l’on souhaite vendre. Même si ces deux activités peuvent avoir des objectifs communs, comme apprendre une langue ou découvrir un pays, elles ne fonctionnent pas de la même façon.
« Dans le voyage scolaire, le donneur d’ordre est l’établissement. C’est lui qui signe le contrat avec l’agence. Les parents participent au financement, mais ils ne sont pas les clients directs », explique Sabine Bonnaud, déléguée générale de l’UNOSEL. Le projet est généralement préparé par un enseignant et s’inscrit dans un programme pédagogique.
Le séjour linguistique répond davantage à une demande des familles. Les parents, parfois par l’intermédiaire d’un comité social et économique (CSE), choisissent une formule pour leur enfant, en dehors du temps scolaire. Il peut s’agir d’un court séjour avec des cours et des activités, d’une immersion en famille ou d’une scolarité à l’étranger.
« L’organisation, la logistique, les attentes et les consignes ne sont pas les mêmes », souligne Anne-Geneviève Richard, directrice de Civi-Ling, qui propose les deux types de séjours. L’agence doit donc choisir son public. « Il faut d’abord déterminer sa cible : les établissements scolaires, les familles ou les CSE », conseille Laurie Larchez, déléguée générale de L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs (L’Office).
« Dans le voyage scolaire, le donneur d’ordre est l’établissement. C’est lui qui signe le contrat avec l’agence. Les parents participent au financement, mais ils ne sont pas les clients directs », explique Sabine Bonnaud, déléguée générale de l’UNOSEL. Le projet est généralement préparé par un enseignant et s’inscrit dans un programme pédagogique.
Le séjour linguistique répond davantage à une demande des familles. Les parents, parfois par l’intermédiaire d’un comité social et économique (CSE), choisissent une formule pour leur enfant, en dehors du temps scolaire. Il peut s’agir d’un court séjour avec des cours et des activités, d’une immersion en famille ou d’une scolarité à l’étranger.
« L’organisation, la logistique, les attentes et les consignes ne sont pas les mêmes », souligne Anne-Geneviève Richard, directrice de Civi-Ling, qui propose les deux types de séjours. L’agence doit donc choisir son public. « Il faut d’abord déterminer sa cible : les établissements scolaires, les familles ou les CSE », conseille Laurie Larchez, déléguée générale de L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs (L’Office).
Construire un séjour adapté aux participants
Pour un voyage scolaire, tout part du projet de l’enseignant. « Il faut définir ce que le séjour doit apporter aux élèves. C’est cet objectif pédagogique qui va guider le choix des activités et de l’hébergement », rappelle Isabelle Jaecques, directrice commerciale d’Eden Tour, qui commercialise les voyages scolaires sous la marque Eden School Voyages.
L’agence apporte ensuite ses conseils sur l’organisation du séjour. Elle propose des prestations adaptées et construit un programme qui alterne visites, activités et temps de transport. Trois critères sont essentiels : « la sécurité, le budget et le contenu pédagogique », résume Isabelle Jaecques.
Il faut aussi tenir compte des envies des élèves. « Les élèves deviennent de plus en plus prescripteurs. Il faut intégrer leurs envies, avec des loisirs et des aspects ludiques », observe Anne-Geneviève Richard. Un programme uniquement consacré à l’histoire ou aux visites culturelles peut ainsi être moins attractif qu'un séjour qui prévoit aussi des activités de loisirs.
Pour les séjours linguistiques, il faut d’abord prendre en compte le profil du jeune. « Dans 90 % des cas, c’est lui qui est prescripteur », estime la directrice de Civi-Ling. Apprendre une langue n'est pas toujours sa première motivation. Une activité sportive ou culturelle peut le convaincre de partir : tennis en Angleterre, surf en Irlande, par exemple.
La formule doit aussi être adaptée à son âge et à son autonomie. Une immersion complète en famille, sans autre francophone, peut convenir à un adolescent habitué à voyager. Elle peut en revanche être difficile pour un jeune qui part à l'étranger pour la première fois. Un séjour en groupe peut alors être une bonne première expérience.
Les parents, eux, veulent savoir ce que leur enfant va retirer de son séjour : des progrès en langue, davantage d’autonomie, une préparation à un examen ou l’acquisition d’un niveau. L’agence doit donc présenter clairement les objectifs et le contenu de chaque formule.
L’agence apporte ensuite ses conseils sur l’organisation du séjour. Elle propose des prestations adaptées et construit un programme qui alterne visites, activités et temps de transport. Trois critères sont essentiels : « la sécurité, le budget et le contenu pédagogique », résume Isabelle Jaecques.
Il faut aussi tenir compte des envies des élèves. « Les élèves deviennent de plus en plus prescripteurs. Il faut intégrer leurs envies, avec des loisirs et des aspects ludiques », observe Anne-Geneviève Richard. Un programme uniquement consacré à l’histoire ou aux visites culturelles peut ainsi être moins attractif qu'un séjour qui prévoit aussi des activités de loisirs.
Pour les séjours linguistiques, il faut d’abord prendre en compte le profil du jeune. « Dans 90 % des cas, c’est lui qui est prescripteur », estime la directrice de Civi-Ling. Apprendre une langue n'est pas toujours sa première motivation. Une activité sportive ou culturelle peut le convaincre de partir : tennis en Angleterre, surf en Irlande, par exemple.
La formule doit aussi être adaptée à son âge et à son autonomie. Une immersion complète en famille, sans autre francophone, peut convenir à un adolescent habitué à voyager. Elle peut en revanche être difficile pour un jeune qui part à l'étranger pour la première fois. Un séjour en groupe peut alors être une bonne première expérience.
Les parents, eux, veulent savoir ce que leur enfant va retirer de son séjour : des progrès en langue, davantage d’autonomie, une préparation à un examen ou l’acquisition d’un niveau. L’agence doit donc présenter clairement les objectifs et le contenu de chaque formule.
Choisir des partenaires de confiance
La qualité du séjour dépend aussi des prestataires : écoles de langues, familles d’accueil, auberges de jeunesse, réceptifs spécialisés dans les groupes de mineurs ou transporteurs. Leur sélection demande une attention particulière.
Sabine Bonnaud conseille de rencontrer les fournisseurs, de visiter les écoles et les hébergements et de vérifier les qualifications des enseignants, le nombre d’élèves par classe et les conditions d’accueil. Les salons professionnels, les réseaux du secteur et les visites sur place permettent de trouver les bons partenaires.
Pour les familles d’accueil, les vérifications sont encore plus importantes. « Il faut s'appuyer sur des coordinateurs locaux qui connaissent les familles, les visitent et vérifient les conditions d'accueil », souligne Anne-Geneviève Richard. Les avis des jeunes et des parents doivent aussi être pris en compte. En cas de problème, il ne faut pas hésiter à arrêter une collaboration.
Laurie Larchez recommande également de vérifier la santé financière des partenaires et leur capacité à assurer les prestations jusqu'au bout. La fermeture d'une école de langues pendant un séjour peut, par exemple, obliger l'organisateur à trouver rapidement une autre solution pour les jeunes sur place.
Les labels professionnels peuvent aider les agences à choisir leurs partenaires. L’UNOSEL et L’Office ont chacun mis en place des contrôles pour leurs membres. « Les labels garantissent des exigences de qualité et des audits », rappelle Laurie Larchez. Les agences peuvent aussi s’en servir pour rassurer les familles et les établissements scolaires.
Sabine Bonnaud conseille de rencontrer les fournisseurs, de visiter les écoles et les hébergements et de vérifier les qualifications des enseignants, le nombre d’élèves par classe et les conditions d’accueil. Les salons professionnels, les réseaux du secteur et les visites sur place permettent de trouver les bons partenaires.
Pour les familles d’accueil, les vérifications sont encore plus importantes. « Il faut s'appuyer sur des coordinateurs locaux qui connaissent les familles, les visitent et vérifient les conditions d'accueil », souligne Anne-Geneviève Richard. Les avis des jeunes et des parents doivent aussi être pris en compte. En cas de problème, il ne faut pas hésiter à arrêter une collaboration.
Laurie Larchez recommande également de vérifier la santé financière des partenaires et leur capacité à assurer les prestations jusqu'au bout. La fermeture d'une école de langues pendant un séjour peut, par exemple, obliger l'organisateur à trouver rapidement une autre solution pour les jeunes sur place.
Les labels professionnels peuvent aider les agences à choisir leurs partenaires. L’UNOSEL et L’Office ont chacun mis en place des contrôles pour leurs membres. « Les labels garantissent des exigences de qualité et des audits », rappelle Laurie Larchez. Les agences peuvent aussi s’en servir pour rassurer les familles et les établissements scolaires.
Connaître les règles liées aux voyages de mineurs
C’est l’un des principaux points à vérifier avant de se lancer. Les obligations changent selon le type de séjour, l’âge des participants, l’organisation et le pays de destination.
Pour les voyages scolaires, l’établissement et les enseignants accompagnateurs sont responsables de l’organisation du séjour. Les séjours linguistiques en groupe peuvent, selon leur organisation, être soumis aux règles des accueils collectifs de mineurs (ACM) et nécessiter des déclarations particulières. Les séjours individuels ne sont pas forcément soumis aux mêmes obligations.
L’agence doit donc vérifier les règles qui s’appliquent à chaque formule, en France comme à l’étranger. Les hébergements collectifs qui accueillent des mineurs doivent respecter les normes prévues. Les séjours encadrés doivent aussi respecter les règles concernant le nombre d’accompagnateurs et leurs qualifications.
Les documents de voyage sont un autre point important : autorisations de sortie du territoire, pièces d’identité, formalités d’entrée dans le pays et conditions imposées par les compagnies de transport. Anne-Geneviève Richard conseille de vérifier les règles des transporteurs avant de vendre le séjour. Elles peuvent varier selon l’âge du jeune et le fait qu’il voyage seul ou accompagné.
Enfin, l’agence doit pouvoir réagir rapidement en cas de problème. « Il faut pouvoir répondre à un problème médical, une grève ou toute autre difficulté sur place », rappelle Isabelle Jaecques. Eden School Voyages a ainsi mis en place une astreinte 24h/24. La protection des jeunes et la prévention des violences doivent également faire partie des priorités.
Pour les voyages scolaires, l’établissement et les enseignants accompagnateurs sont responsables de l’organisation du séjour. Les séjours linguistiques en groupe peuvent, selon leur organisation, être soumis aux règles des accueils collectifs de mineurs (ACM) et nécessiter des déclarations particulières. Les séjours individuels ne sont pas forcément soumis aux mêmes obligations.
L’agence doit donc vérifier les règles qui s’appliquent à chaque formule, en France comme à l’étranger. Les hébergements collectifs qui accueillent des mineurs doivent respecter les normes prévues. Les séjours encadrés doivent aussi respecter les règles concernant le nombre d’accompagnateurs et leurs qualifications.
Les documents de voyage sont un autre point important : autorisations de sortie du territoire, pièces d’identité, formalités d’entrée dans le pays et conditions imposées par les compagnies de transport. Anne-Geneviève Richard conseille de vérifier les règles des transporteurs avant de vendre le séjour. Elles peuvent varier selon l’âge du jeune et le fait qu’il voyage seul ou accompagné.
Enfin, l’agence doit pouvoir réagir rapidement en cas de problème. « Il faut pouvoir répondre à un problème médical, une grève ou toute autre difficulté sur place », rappelle Isabelle Jaecques. Eden School Voyages a ainsi mis en place une astreinte 24h/24. La protection des jeunes et la prévention des violences doivent également faire partie des priorités.
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Bien calculer le prix du séjour
Les besoins en accompagnateurs et les changements dans le nombre de participants peuvent rapidement peser sur la rentabilité d’un séjour.
Pour les voyages scolaires, les groupes comptent souvent entre 40 et 50 élèves. Les budgets des établissements sont limités et les appels d’offres font pression sur les prix. L’agence doit prévoir le nombre d’élèves et d’accompagnateurs, les éventuelles entrées gratuites dans les sites visités et le coût du transport. « Il faut calculer au plus juste en fonction du cahier des charges », explique Isabelle Jaecques.
Pour les séjours linguistiques, le calcul est parfois plus compliqué. Un participant supplémentaire peut nécessiter un accompagnateur de plus. Or, le prix payé par les jeunes ne couvre pas toujours cette dépense supplémentaire. Anne-Geneviève Richard conseille donc de faire plusieurs calculs en fonction du nombre d’inscrits et des besoins en encadrement.
Les transports et les prestations à l’étranger coûtent également plus cher. Sabine Bonnaud constate que les séjours linguistiques sont devenus plus difficiles à rentabiliser, même si leurs prix de vente sont souvent élevés. Ce marché se situe « à la frontière du tourisme, de l’éducation et de l’animation ». La dimension pédagogique doit donc rester au cœur de l’offre.
Pour les voyages scolaires, les groupes comptent souvent entre 40 et 50 élèves. Les budgets des établissements sont limités et les appels d’offres font pression sur les prix. L’agence doit prévoir le nombre d’élèves et d’accompagnateurs, les éventuelles entrées gratuites dans les sites visités et le coût du transport. « Il faut calculer au plus juste en fonction du cahier des charges », explique Isabelle Jaecques.
Pour les séjours linguistiques, le calcul est parfois plus compliqué. Un participant supplémentaire peut nécessiter un accompagnateur de plus. Or, le prix payé par les jeunes ne couvre pas toujours cette dépense supplémentaire. Anne-Geneviève Richard conseille donc de faire plusieurs calculs en fonction du nombre d’inscrits et des besoins en encadrement.
Les transports et les prestations à l’étranger coûtent également plus cher. Sabine Bonnaud constate que les séjours linguistiques sont devenus plus difficiles à rentabiliser, même si leurs prix de vente sont souvent élevés. Ce marché se situe « à la frontière du tourisme, de l’éducation et de l’animation ». La dimension pédagogique doit donc rester au cœur de l’offre.
Faire évoluer son offre et s'entourer
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Une agence généraliste n’est pas obligée de tout organiser elle-même. Elle peut travailler avec un opérateur spécialisé. Par exemple, elle peut s’occuper de la réservation des transports, tandis que son partenaire prépare le programme pédagogique et organise les prestations sur place. Chacun apporte ainsi ses compétences, à condition de bien connaître les règles liées aux voyages de mineurs.
Le marché évolue aussi. Les séjours linguistiques classiques de deux semaines attirent moins facilement les familles. Celles-ci recherchent davantage des formules personnalisées, avec des objectifs clairs. Les séjours longs en immersion, les programmes scolaires à l’étranger ou les séjours qui associent apprentissage d’une langue et activité sportive ou culturelle peuvent offrir de nouvelles possibilités.
Les camps anglophones organisés en France sont également une piste. Ils répondent aux attentes des familles qui souhaitent une formule plus proche de chez elles, tout en maîtrisant leur budget et l’impact environnemental du voyage. Pour Laurie Larchez, il ne faut pas hésiter à faire évoluer les offres.
Pour les quatre professionnelles, ces séjours ne sont pas de simples voyages pour les jeunes. Ils demandent une vraie connaissance des publics, un projet éducatif et un accompagnement adapté.
Le marché évolue aussi. Les séjours linguistiques classiques de deux semaines attirent moins facilement les familles. Celles-ci recherchent davantage des formules personnalisées, avec des objectifs clairs. Les séjours longs en immersion, les programmes scolaires à l’étranger ou les séjours qui associent apprentissage d’une langue et activité sportive ou culturelle peuvent offrir de nouvelles possibilités.
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Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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