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Air Tahiti Nui va équiper toute sa flotte du Wi-Fi Starlink

La connexion gratuite déployée à bord dès 2027


Air Tahiti Nui a signé un accord avec SpaceX pour installer le Wi-Fi Starlink sur l'ensemble de sa flotte. Prévu à partir de 2027, ce service permettra aux passagers de bénéficier gratuitement d'une connexion Internet à haut débit, quelle que soit leur classe de voyage.


Rédigé par le Vendredi 6 Novembre 2026 à 09:44

Air Tahiti Nui prévoit d'équiper toute sa flotte du Wi-Fi Starlink à partir de 2027 - DepositPhotos.com, dutourdumonde
Air Tahiti Nui prévoit d'équiper toute sa flotte du Wi-Fi Starlink à partir de 2027 - DepositPhotos.com, dutourdumonde
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Air Tahiti Nui annonce un partenariat avec SpaceX pour équiper l'ensemble de ses avions du système de connexion satellitaire Starlink.

Ce service doit permettre aux passagers de rester connectés pendant toute la durée du vol, du décollage à l'atterrissage.

L'accès à Internet sera gratuit dans toutes les classes de voyage.

La compagnie polynésienne prévoit de commencer le déploiement de cette technologie en 2027, dans le cadre de son plan de développement et de modernisation de l'expérience à bord.

Un Wi-Fi gratuit sur tous les vols

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Les passagers bénéficieront d'une connexion à haut débit et à faible latence, annoncée entre 25 et 30 millisecondes.

La couverture satellitaire doit également permettre de maintenir la connexion sur les vols long-courriers, y compris au-dessus des océans et des régions polaires.

Les voyageurs pourront notamment consulter leur messagerie, échanger avec leurs proches ou regarder des contenus en streaming.

Selon Lionel Guérin, directeur général d'Air Tahiti Nui, cet investissement vise à répondre aux attentes des clients et à renforcer la qualité des services proposés à bord.

A lire aussi : Lionel Guérin (Air Tahiti Nui) espère un retour à l’équilibre en 2028

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Tags : air tahiti nui
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Commentaires

1.Posté par Bertrand BILLEREY le 06/11/2026 09:59 | Alerter
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Une très bonne nouvelle pour les passagers pour ces vols très long courrier.
http://www.fab-travel.com

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