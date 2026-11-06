Air Tahiti Nui va équiper toute sa flotte du Wi-Fi Starlink

Les passagers bénéficieront d'uneet à faible latence, annoncée entreLa couverture satellitaire doit également permettre de, y compris au-dessus des océans et des régions polaires.Les voyageurs pourront notamment consulter leur messagerie, échanger avec leurs proches ou regarder des contenus en streaming.Selon, directeur général d'Air Tahiti Nui, cet investissement vise à répondre aux attentes des clients et à renforcer la qualité des services proposés à bord.