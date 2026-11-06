Air Tahiti Nui va équiper toute sa flotte du Wi-Fi Starlink

Air Tahiti Nui prévoit d'équiper toute sa flotte du Wi-Fi Starlink à partir de 2027 - DepositPhotos.com, dutourdumonde
Air Tahiti Nui annonce un partenariat avec SpaceX pour équiper l'ensemble de ses avions du système de connexion satellitaire Starlink.
Ce service doit permettre aux passagers de rester connectés pendant toute la durée du vol, du décollage à l'atterrissage.
L'accès à Internet sera gratuit dans toutes les classes de voyage.
La compagnie polynésienne prévoit de commencer le déploiement de cette technologie en 2027, dans le cadre de son plan de développement et de modernisation de l'expérience à bord.
Ce service doit permettre aux passagers de rester connectés pendant toute la durée du vol, du décollage à l'atterrissage.
L'accès à Internet sera gratuit dans toutes les classes de voyage.
La compagnie polynésienne prévoit de commencer le déploiement de cette technologie en 2027, dans le cadre de son plan de développement et de modernisation de l'expérience à bord.
Un Wi-Fi gratuit sur tous les vols
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Lionel Guérin nouveau Directeur Général d’Air Tahiti Nui
Les passagers bénéficieront d'une connexion à haut débit et à faible latence, annoncée entre 25 et 30 millisecondes.
La couverture satellitaire doit également permettre de maintenir la connexion sur les vols long-courriers, y compris au-dessus des océans et des régions polaires.
Les voyageurs pourront notamment consulter leur messagerie, échanger avec leurs proches ou regarder des contenus en streaming.
Selon Lionel Guérin, directeur général d'Air Tahiti Nui, cet investissement vise à répondre aux attentes des clients et à renforcer la qualité des services proposés à bord.
A lire aussi : Lionel Guérin (Air Tahiti Nui) espère un retour à l’équilibre en 2028
La couverture satellitaire doit également permettre de maintenir la connexion sur les vols long-courriers, y compris au-dessus des océans et des régions polaires.
Les voyageurs pourront notamment consulter leur messagerie, échanger avec leurs proches ou regarder des contenus en streaming.
Selon Lionel Guérin, directeur général d'Air Tahiti Nui, cet investissement vise à répondre aux attentes des clients et à renforcer la qualité des services proposés à bord.
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