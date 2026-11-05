Condor et Etihad Airways inaugurent une liaison Francfort–Abu Dhabi–Bangkok

Condor et Etihad Airways inaugure une liaison Francfort–Abu Dhabi–Bangkok - Depositphotos.com Auteur Boarding2Now
Condor renforce son offre vers la Thaïlande. La compagnie a effectué le vol inaugural de sa nouvelle liaison quotidienne Francfort–Abu Dhabi–Bangkok le 4 novembre 2026.
La ligne est exploitée en partage de codes avec Etihad Airways. Elle s’ajoute au vol direct déjà proposé par Condor, ce qui porte à deux vols quotidiens l’offre entre Francfort et Bangkok.
« Nous élargissons notre offre hivernale vers la Thaïlande avec une option de voyage supplémentaire », déclare Peter Gerber, directeur général de Condor, dans le communiqué. Il ajoute que la compagnie renforce « en même temps » son partenariat avec Etihad Airways.
Sur ses vols long-courriers, Condor indique exploiter des Airbus A330neo avec une classe Affaires.
La ligne est exploitée en partage de codes avec Etihad Airways. Elle s’ajoute au vol direct déjà proposé par Condor, ce qui porte à deux vols quotidiens l’offre entre Francfort et Bangkok.
« Nous élargissons notre offre hivernale vers la Thaïlande avec une option de voyage supplémentaire », déclare Peter Gerber, directeur général de Condor, dans le communiqué. Il ajoute que la compagnie renforce « en même temps » son partenariat avec Etihad Airways.
Sur ses vols long-courriers, Condor indique exploiter des Airbus A330neo avec une classe Affaires.
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L’accord de partage de codes prévoit des correspondances coordonnées à Abu Dhabi. Le voyage peut être réservé sur un billet unique, avec des bagages enregistrés jusqu’à la destination finale. La liaison donne accès au réseau international d’Etihad Airways vers l’Asie, l’Afrique et l’Australie.