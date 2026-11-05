TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Condor et Etihad Airways inaugurent une liaison Francfort–Abu Dhabi–Bangkok

accord de partage de code entre les deux compagnies


Condor a lancé une liaison quotidienne entre Francfort et Bangkok via Abu Dhabi, exploitée en partage de codes avec Etihad Airways. Avec son vol direct existant, la compagnie propose désormais deux vols par jour entre Francfort et Bangkok cet hiver.


Rédigé par le Jeudi 5 Novembre 2026 à 10:29

Condor et Etihad Airways inaugure une liaison Francfort–Abu Dhabi–Bangkok - Depositphotos.com Auteur Boarding2Now
Condor et Etihad Airways inaugure une liaison Francfort–Abu Dhabi–Bangkok - Depositphotos.com Auteur Boarding2Now
Attitude Hotels
Condor renforce son offre vers la Thaïlande. La compagnie a effectué le vol inaugural de sa nouvelle liaison quotidienne Francfort–Abu Dhabi–Bangkok le 4 novembre 2026.

La ligne est exploitée en partage de codes avec Etihad Airways. Elle s’ajoute au vol direct déjà proposé par Condor, ce qui porte à deux vols quotidiens l’offre entre Francfort et Bangkok.

« Nous élargissons notre offre hivernale vers la Thaïlande avec une option de voyage supplémentaire », déclare Peter Gerber, directeur général de Condor, dans le communiqué. Il ajoute que la compagnie renforce « en même temps » son partenariat avec Etihad Airways.

Sur ses vols long-courriers, Condor indique exploiter des Airbus A330neo avec une classe Affaires.

Autres articles
L’accord de partage de codes prévoit des correspondances coordonnées à Abu Dhabi. Le voyage peut être réservé sur un billet unique, avec des bagages enregistrés jusqu’à la destination finale. La liaison donne accès au réseau international d’Etihad Airways vers l’Asie, l’Afrique et l’Australie.

Lu 306 fois

Tags : condor, etihad
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

RESANEO et MILES ATTACK signent un accord de partenariat

RESANEO et MILES ATTACK signent un accord de partenariat
Depuis le 22 octobre, Resaneo devient membre du programme Miles Attack. Une manière de plus pour...
Dernière heure

Intrepid prend le relais d'Atalante et Altaï à Paris et à Lyon

Tourisme : l'Union européenne fixe ses nouvelles priorités

Air France - KLM : bénéfice en hausse, et suppression de postes chez KLM

Hilton Tokyo Odaiba dévoile une suite présidentielle de 200 m²

Emirates : le conflit dans le Golfe et le carburant divisent par trois le bénéfice semestriel

Brand News

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs
Accès prioritaires, embarquement en 15 minutes, débarquement rapide et services premium inclus : La...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages basée dans l'Aveyron (12)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VERDIE VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cahors (46))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VERDIE VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !
Distribution

Distribution

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous
Partez en France

Partez en France

Rendez-vous International du Carnet de voyage 2026 : demandez le programme !

Rendez-vous International du Carnet de voyage 2026 : demandez le programme !
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tourisme : l'Union européenne fixe ses nouvelles priorités

Tourisme : l'Union européenne fixe ses nouvelles priorités
Production

Production

Intrepid prend le relais d'Atalante et Altaï à Paris et à Lyon

Intrepid prend le relais d'Atalante et Altaï à Paris et à Lyon
AirMaG

AirMaG

Air France - KLM : bénéfice en hausse, et suppression de postes chez KLM

Air France - KLM : bénéfice en hausse, et suppression de postes chez KLM
Transport

Transport

Grève 5 novembre : SNCF, aérien, RATP... quelles perturbations dans les transports ?

Grève 5 novembre : SNCF, aérien, RATP... quelles perturbations dans les transports ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia Group : le B2B tire la croissance au troisième trimestre 2026

Expedia Group : le B2B tire la croissance au troisième trimestre 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hilton Tokyo Odaiba dévoile une suite présidentielle de 200 m²

Hilton Tokyo Odaiba dévoile une suite présidentielle de 200 m²
HotelMaG

Hébergement

Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie

Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

République dominicaine : AIDA et Costa s’engagent à long terme avec La Romana

République dominicaine : AIDA et Costa s’engagent à long terme avec La Romana
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias