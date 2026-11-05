Maintenant que l’on a dit tout ça, comment on structure sa démarche ?



Comme d’habitude, inutile de tout transformer du jour au lendemain. Vous n’avez pas de baguette magique, alors on y va étape par étape et on fait preuve de transparence avec ses parties prenantes.



1. Faire un état des lieux : quels sont les principaux impacts de votre activité ? Quelles sont les fragilités et les priorités du territoire ?



2. Dialoguer avec les parties prenantes : habitants, salariés, fournisseurs, associations et collectivités peuvent aider à identifier les besoins et les pistes d’action.



3. Choisir une ou deux priorités : mieux vaut un projet pertinent, coconstruit et suivi qu’une multitude d’initiatives dispersées.



4. Définir des objectifs et de bons indicateurs : le nombre de journées de bénévolat organisées ou le montant versé à une association ne prouvent pas, à eux seuls, qu’un territoire se régénère. Il faut chercher à mesurer les changements réels, en tenant compte du contexte local et, lorsque c’est possible, avec l’appui de spécialistes. Selon le projet, vous pouvez suivre l’évolution de la consommation d’eau, l’état d’un habitat naturel restauré, la part des achats locaux, la rémunération des partenaires ou les retombées économiques pour le territoire.



5. Évaluer et ajuster : les résultats doivent être observés dans le temps. Si les effets attendus ne sont pas au rendez-vous, il faut pouvoir revoir les actions engagées.