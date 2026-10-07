La philanthropie désigne les actions par lesquelles une entreprise mobilise volontairement une partie de ses ressources pour soutenir des causes d’intérêt général.



Elle peut prendre différentes formes : dons financiers (1% for the Planet par exemple), mécénat de compétences, mise à disposition de ressources ou de moyens, partenariats avec des associations ou encore mobilisation des salariés et/ou clients.



C’est aussi une manière de contribuer concrètement à la vie et au développement de votre territoire. Une agence de voyages peut, par exemple, soutenir financièrement une association locale, un hôtel peut mettre à disposition des chambres ou des espaces pour une initiative associative, un tour-opérateur peut financer un projet de préservation de la biodiversité dans une destination ou une entreprise peut permettre à ses salariés de consacrer quelques jours par an à une association dans le cadre du mécénat de compétences ou du bénévolat.



D’autres initiatives peuvent également impliquer directement les voyageurs : proposer d’arrondir le montant d’une réservation au profit d’une association, reverser une partie des bénéfices d’une offre à un projet local ou permettre aux clients de choisir la cause qu’ils souhaitent soutenir.



Mais attention à ne pas confondre contribution et réduction des impacts. Soutenir une association ne compense pas automatiquement les impacts négatifs de son activité.



Une entreprise qui finance un projet de protection des océans doit aussi continuer à travailler sur ses propres consommations, ses émissions, ses achats ou ses pratiques.



La philanthropie peut donc compléter une stratégie RSE, mais elle ne doit pas servir à éviter de questionner ses propres impacts. Avant de donner, encore faut-il agir sur ce qui relève directement de sa responsabilité !