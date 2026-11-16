Cap-Vert : Ôvoyages relance l’emblématique hôtel club Vila do Farol 4* Sup en exclusivité sur le marché français

À l’approche des fêtes de fin d’année, Ôvoyages souhaitent remercier les agents de voyages pour leur confiance avec Miles Attack !



Du 2 au 30 novembre 2026, pour toute réservation d’un séjour au Cap-Vert avec Ôvoyages, les agents de voyages bénéficient de Miles multipliés par 4, sur tous les produits et toutes les dates de départ.



« Le Vila do Farol est une adresse que nous connaissons bien et qui avait rencontré un véritable succès auprès de nos clients lors de la saison 2023-2024. Son retour après une rénovation complète s’inscrit naturellement dans la relation de confiance que nous avons construite avec VOIhotels au fil des années. Cette réouverture, associée à notre exclusivité sur le marché français et à nos engagements aériens depuis Paris et la province, illustre également notre volonté de poursuivre le développement du long-courrier chez Ôvoyages, qui continue d’afficher une belle dynamique de croissance. »



Nicolas Chevalier

Sales & Contracting Manager – Africa, Indian Ocean & Americas

Ôvoyages