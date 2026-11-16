Cap-Vert : Ôvoyages relance l’emblématique hôtel club Vila do Farol 4* Sup en exclusivité sur le marché français

Le Cap-Vert poursuit son développement au sein de la programmation long-courrier d’Ôvoyages
Pour la saison hiver 2026-2027, le tour-opérateur renforce son offre sur l’île de Sal avec le retour d’une adresse qu’il connaît particulièrement bien : le Ôclub Experience VOI Vila do Farol Resort 4 Sup*.
Déjà programmé sous les couleurs Ôclub durant la saison 2023-2024, l’établissement avait rencontré un véritable succès auprès de la clientèle française.
Le Vila do Farol s’est depuis mis en pause afin d’engager un important programme de rénovation. Après cette transformation complète, l’hôtel est désormais prêt à entamer un nouveau chapitre et accueillera de nouveau ses clients à compter du 15 décembre 2026.
Déjà programmé sous les couleurs Ôclub durant la saison 2023-2024, l’établissement avait rencontré un véritable succès auprès de la clientèle française.
Le Vila do Farol s’est depuis mis en pause afin d’engager un important programme de rénovation. Après cette transformation complète, l’hôtel est désormais prêt à entamer un nouveau chapitre et accueillera de nouveau ses clients à compter du 15 décembre 2026.
Un resort entièrement rénové aux portes de Santa Maria
Situé au sud de l’île de Sal, à proximité de Santa Maria, le Vila do Farol bénéficie d’un emplacement privilégié en bord de mer et d’un accès direct à une grande plage de sable.
Installé au cœur d’un vaste jardin, le resort a fait l’objet d’une rénovation complète afin de proposer une expérience profondément renouvelée et un positionnement 4 Sup*.
Sa localisation constitue l’un de ses principaux atouts : elle permet aux voyageurs de profiter pleinement d’un séjour balnéaire tout en restant à proximité de Santa Maria, principale station touristique de l’île.
Installé au cœur d’un vaste jardin, le resort a fait l’objet d’une rénovation complète afin de proposer une expérience profondément renouvelée et un positionnement 4 Sup*.
Sa localisation constitue l’un de ses principaux atouts : elle permet aux voyageurs de profiter pleinement d’un séjour balnéaire tout en restant à proximité de Santa Maria, principale station touristique de l’île.
Un retour sous les couleurs Ôclub Experience
Pour sa réouverture, le Vila do Farol retrouvera le concept Ôclub Experience, associant animation francophone, activités, convivialité et découverte de la culture et de la destination capverdiennes.
L’établissement sera proposé en formule tout compris, avec une offre adaptée aussi bien aux couples qu’aux familles.
Surtout, Ôvoyages disposera de l’exclusivité du Vila do Farol sur le marché français, faisant de l’établissement l’un des produits stratégiques de sa programmation Cap-Vert pour la saison 2026-2027.
Ce retour permet également au tour-opérateur de capitaliser sur la notoriété déjà acquise par le produit lors de sa précédente programmation Ôclub, tout en proposant à ses clients et à son réseau de distribution un hôtel entièrement renouvelé.
L’établissement sera proposé en formule tout compris, avec une offre adaptée aussi bien aux couples qu’aux familles.
Surtout, Ôvoyages disposera de l’exclusivité du Vila do Farol sur le marché français, faisant de l’établissement l’un des produits stratégiques de sa programmation Cap-Vert pour la saison 2026-2027.
Ce retour permet également au tour-opérateur de capitaliser sur la notoriété déjà acquise par le produit lors de sa précédente programmation Ôclub, tout en proposant à ses clients et à son réseau de distribution un hôtel entièrement renouvelé.
Des engagements aériens depuis Paris, Nantes et Lyon
La réouverture du Vila do Farol s’accompagnera d’un dispositif aérien permettant à Ôvoyages de soutenir sa programmation sur Sal.
Durant la saison hiver, Ôvoyages disposera chaque semaine d’un volume important de sièges engagés sur les vols Transavia au départ de Paris, Nantes et Lyon à destination de Sal et offrira un large panel d’offre dynamique s’appuyant notamment sur la desserte directe Transavia depuis Bordeaux ou Marseille.
Cette programmation permet au tour-opérateur de proposer une offre régulière depuis Paris mais également de renforcer son accessibilité depuis la province, avec des départs directs depuis deux bassins de clientèle importants.
Ôvoyages entend par ailleurs inscrire le Cap-Vert au-delà de sa traditionnelle saison hivernale.
Le tour-opérateur poursuivra sa programmation durant la saison été, avec des sièges sur des vols directs chaque semaine, permettant ainsi de proposer la destination sur une période de commercialisation élargie.
Durant la saison hiver, Ôvoyages disposera chaque semaine d’un volume important de sièges engagés sur les vols Transavia au départ de Paris, Nantes et Lyon à destination de Sal et offrira un large panel d’offre dynamique s’appuyant notamment sur la desserte directe Transavia depuis Bordeaux ou Marseille.
Cette programmation permet au tour-opérateur de proposer une offre régulière depuis Paris mais également de renforcer son accessibilité depuis la province, avec des départs directs depuis deux bassins de clientèle importants.
Ôvoyages entend par ailleurs inscrire le Cap-Vert au-delà de sa traditionnelle saison hivernale.
Le tour-opérateur poursuivra sa programmation durant la saison été, avec des sièges sur des vols directs chaque semaine, permettant ainsi de proposer la destination sur une période de commercialisation élargie.
Un produit qui accompagne la croissance du long-courrier d’Ôvoyages
Avec le retour du Vila do Farol, Ôvoyages entend capitaliser sur une adresse ayant déjà fait ses preuves auprès de sa clientèle et de son réseau de distribution, tout en bénéficiant désormais d’un produit entièrement rénové.
Rénovation complète, accès direct à la plage, proximité de Santa Maria, formule tout compris, concept Ôclub Experience, exclusivité sur le marché français et engagements aériens depuis Paris et la province constituent les principaux arguments de cette nouvelle programmation.
Le retour du Vila do Farol s’inscrit également dans une stratégie plus large de développement du long-courrier chez Ôvoyages et dans la volonté du tour-opérateur de consolider ses partenariats hôteliers sur ses destinations stratégiques.
Rénovation complète, accès direct à la plage, proximité de Santa Maria, formule tout compris, concept Ôclub Experience, exclusivité sur le marché français et engagements aériens depuis Paris et la province constituent les principaux arguments de cette nouvelle programmation.
Le retour du Vila do Farol s’inscrit également dans une stratégie plus large de développement du long-courrier chez Ôvoyages et dans la volonté du tour-opérateur de consolider ses partenariats hôteliers sur ses destinations stratégiques.
Ôvoyages donne un coup de boost aux ventes des agents de voyages : 4 fois plus de Miles avant Noël !
À l’approche des fêtes de fin d’année, Ôvoyages souhaitent remercier les agents de voyages pour leur confiance avec Miles Attack !
Du 2 au 30 novembre 2026, pour toute réservation d’un séjour au Cap-Vert avec Ôvoyages, les agents de voyages bénéficient de Miles multipliés par 4, sur tous les produits et toutes les dates de départ.
« Le Vila do Farol est une adresse que nous connaissons bien et qui avait rencontré un véritable succès auprès de nos clients lors de la saison 2023-2024. Son retour après une rénovation complète s’inscrit naturellement dans la relation de confiance que nous avons construite avec VOIhotels au fil des années. Cette réouverture, associée à notre exclusivité sur le marché français et à nos engagements aériens depuis Paris et la province, illustre également notre volonté de poursuivre le développement du long-courrier chez Ôvoyages, qui continue d’afficher une belle dynamique de croissance. »
Nicolas Chevalier
Sales & Contracting Manager – Africa, Indian Ocean & Americas
Ôvoyages
Du 2 au 30 novembre 2026, pour toute réservation d’un séjour au Cap-Vert avec Ôvoyages, les agents de voyages bénéficient de Miles multipliés par 4, sur tous les produits et toutes les dates de départ.
« Le Vila do Farol est une adresse que nous connaissons bien et qui avait rencontré un véritable succès auprès de nos clients lors de la saison 2023-2024. Son retour après une rénovation complète s’inscrit naturellement dans la relation de confiance que nous avons construite avec VOIhotels au fil des années. Cette réouverture, associée à notre exclusivité sur le marché français et à nos engagements aériens depuis Paris et la province, illustre également notre volonté de poursuivre le développement du long-courrier chez Ôvoyages, qui continue d’afficher une belle dynamique de croissance. »
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Ôvoyages
Contacts Ôvoyages pour les professionnels du tourisme
Réservation B2B :
→ www.thalasso-to.com
Suivez notre actualité pro :
Tour-opérateur généraliste français fort de plus de 23 ans d’expertise.
Avec sa marque emblématique Ôclub, qui compte plus de 100 clubs moyen et long-courriers, et son concept Smartclub, Ôvoyages propose des expériences de vacances adaptées à toutes les envies.
Acteur majeur des vols charters sur ses destinations engagées, Ôvoyages bénéficie d'une programmation aérienne étendue au départ de Paris, Lyon, Nantes, Lille et des principales villes françaises, notamment vers les Canaries, la Grèce, le Maroc, l'Albanie, le Monténégro.
Son offre s'enrichit également d'une vaste collection de voyages à travers le monde : Ôcircuit, AutÔtour, Ôcombiné, safaris et séjours-croisières en Egypte, pour découvrir les destinations autrement et vivre des expériences authentiques.
L'ambition d'Ôvoyages : rendre le monde accessible et faire de chaque voyage une expérience unique, riche en découvertes et en émotions.
→ www.thalasso-to.com
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Acteur majeur des vols charters sur ses destinations engagées, Ôvoyages bénéficie d'une programmation aérienne étendue au départ de Paris, Lyon, Nantes, Lille et des principales villes françaises, notamment vers les Canaries, la Grèce, le Maroc, l'Albanie, le Monténégro.
Son offre s'enrichit également d'une vaste collection de voyages à travers le monde : Ôcircuit, AutÔtour, Ôcombiné, safaris et séjours-croisières en Egypte, pour découvrir les destinations autrement et vivre des expériences authentiques.
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