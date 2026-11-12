Air Transat met le paquet à Toronto

Pour autant, à l’instar des compagnies américaines, Air Transat était peu couverte sur le risque carburant. Cette surcharge n’a pas permis de compenser intégralement la flambée du prix du kérosène

C’est un marché que l’on développe avec succès depuis deux ans. 20% des ventes de l’hiver en BtoB depuis la France se font désormais vers les Caraïbes

» précise Cyril Cousin.Leet la compagnie, qui avait renoué avec les bénéfices en 2025 après plusieurs années de pertes, pourrait replonger dans le rouge en 2026.Cyril Cousin se félicite également de ladeux destinations proposées depuis Montréal ou Québec avec des correspondances optimisées.».