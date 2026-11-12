TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Air Transat met le paquet à Toronto

Les ventes de la compagnie sur le marché français ont progressé de 3% en volume et de 5 à 6% en revenus pour l’exercice 2025/26.


Air Transat propose désormais des vols toute l’année vers la capitale économique du Canada, avec une montée en puissance jusqu’à l’été. La compagnie réfléchit également à améliorer sa classe Club et pourrait changer de terminal à Paris/Roissy.


Rédigé par le Jeudi 12 Novembre 2026 à 07:28

Cyril Cousin, DG France d'Air Transat. Photo: Air Transat
Cyril Cousin, DG France d'Air Transat. Photo: Air Transat
Marriott Mauritius
Dans le prolongement de l’été, Air Transat vole désormais tout l’hiver entre Paris/Roissy et Toronto. Ce vol est assuré en Airbus A321LR de 199 sièges : 12 en classe Club et 187 en classe Economie.

La compagnie canadienne avait dans un premier temps annoncé quatre vols par semaine, avant de revoir ses ambitions à la baisse avec d’abord un vol par semaine pour le début de l’hiver.

Dès le mois de février, les rotations devraient progressivement augmenter, avec jusqu’à six A/R par semaine programmés pour l’été prochain.

Air Transat : une joint-venture avec Porter Airlines

Autres articles
« Cet ajustement du programme est lié à des problèmes sur les moteurs Pratt & Whitney qui équipent nos Airbus A321 » explique Cyril Cousin, directeur général d’Air Transat pour la France et, depuis le 1er novembre, pour l’Afrique, suite à l’ouverture de vols entre Montréal et Marrakech, Agadir et Dakar en 2025 et 2026.

Depuis déjà deux ans, les difficultés de motorisation obligent en effet à immobiliser des A321LR sur les 19 qui composent la flotte (auxquels il faut ajouter 20 Airbus A3330 et une poignée d’A321-200), le temps de réaliser des travaux qui devraient s’achever l’été prochain.

En attendant la montée en charge, les passagers pour Toronto peuvent également utiliser les vols en correspondance depuis et vers Montréal et Québec, assurés par la compagnie régionale Porter Airlines, dans le cadre de la joint-venture créée avec Air Transat en 2023.

Porter Airlines assure les vols intérieurs et transfrontaliers courts et moyens courriers, quand Air Transat se concentre sur les vols internationaux moyens et longs courriers.

Toronto, troisième porte d’entrée au Canada

Toronto, capitale économique du Canada. Photo: TB
Toronto, capitale économique du Canada. Photo: TB
Avec l’annualisation du Paris/Toronto, Air Transat fait de la capitale de l’Ontario sa troisième porte d'entrée sur le territoire canadien.

Outre Montréal accessible depuis Paris et sept villes de province (vols annuels ou saisonniers), Air Transat se développe également à Québec reliée à Paris toute l’année et à trois villes régionales en saison estivale (Marseille, Nantes qui bénéficie de quelques rotations cet hiver et Lyon en nouveauté dès l’été 2027, du 8 juin au 26 octobre).

Lire aussi : Air Transat : deux nouvelles liaisons directes Québec-Lyon et Québec-Barcelone à l’été 2027

Cette offre améliorée vers Toronto doit notamment séduire les voyageurs et tour-opérateurs (Fram est devenu le premier client d’Air Transat, devant TUI et Voyamar) qui combinent le Québec et l’Ontario, en permettant des entrées et sorties améliorées depuis les deux provinces.

Elle vise également les touristes qui souhaitent séjourner en Ontario et les voyageurs d’affaires à la recherche de prix plus attractifs (repas chaud et bagage cabine inclus), face à Air France et Air Canada.

L’enjeu est important, alors que Toronto s’impose comme la capitale économique du Canada. A l’avenir, Cyril Cousin aimerait également relier la ville canadienne à Lyon.

Des ventes en progression sur le marché français

Cette nouveauté s’inscrit dans un contexte économique difficile pour les compagnies aériennes, malmenées par la hausse du prix du kérosène, et dans un contexte géopolitique anxiogène.

« Au final, l’année n’a pas été « si pire » pour Air Transat sur le marché français, son premier marché international » précise Cyril Cousin, en québécois dans le texte !

Pour l’exercice 2025/26 achevé le 31 octobre, la compagnie proposait une capacité en augmentation de 2% sur le marché français. Les ventes ont progressé de 3% en volume et de 5 à 6% en revenus, dopés notamment par une surcharge-carburant.

Une demande croissante pour les Caraïbes

« Pour autant, à l’instar des compagnies américaines, Air Transat était peu couverte sur le risque carburant. Cette surcharge n’a pas permis de compenser intégralement la flambée du prix du kérosène » précise Cyril Cousin.

Le surcoût carburant est estimé à 250 à 300 millions de dollars canadiens et la compagnie, qui avait renoué avec les bénéfices en 2025 après plusieurs années de pertes, pourrait replonger dans le rouge en 2026.

Cyril Cousin se félicite également de la montée en puissance des ventes vers le Mexique et la République dominicaine, deux destinations proposées depuis Montréal ou Québec avec des correspondances optimisées.

« C’est un marché que l’on développe avec succès depuis deux ans. 20% des ventes de l’hiver en BtoB depuis la France se font désormais vers les Caraïbes ».

Lire aussi : Les vols directs qui rendent le Canada si accessible depuis la France

Bientôt un nouveau terminal à Paris ?

Outre la montée en puissance de Toronto, l’année 2027 sera marquée par la livraison du premier des quatre Airbus A321 XLR au plus long rayon d’action, commandés par Air Transat. Les trois autres rejoindront la flotte en 2028.

A plus long terme, à l’horizon 2028, Air Transat pourrait changer de terminal à Roissy et déménager vers le T2 ; « même si, à titre personnel, je reste attaché au T3 pour sa rapidité et facilité ».

A noter que d’ici là, les agences et passagers vont devoir se familiariser avec la nouvelle dénomination qui sera mise en place à Roissy dès mars 2027. Le T3 actuel deviendra le T2 alors que le T2 et ses appellations (2A, 2B…) deviendra T3, T4, T5, T6 et T7.

Une réflexion est également en cours pour agrandir la classe Club, de plus en plus demandée par une clientèle loisirs qui souhaite voyager dans un meilleur confort.

Elle pourrait passer de 12 à 18 voire 21 sièges. En parallèle, Air Transat réfléchit à proposer de nouveaux fauteuils. Pour rappel, ils ne s’inclinent pour l’heure que partiellement, quand les concurrents proposent des fauteuils qui se transforment en lit plat.


Lu 954 fois

Tags : air transat
Notez

Commentaires

1.Posté par DUVAL le 12/11/2026 11:17 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Merci à Thierry Beaurepère pour cet article qui met en lumière le développement de la desserte de Toronto par Air Transat. Une excellente nouvelle pour les voyageurs français et les professionnels du tourisme qui peuvent ainsi découvrir Toronto tout au long de l’année mais aussi profiter de cette porte d’entrée pour explorer les nombreuses richesses de l’Ontario. Une destination qui réserve encore bien des surprises !
Destination Ontario – France
http://www.destinationontario.com/france

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 12 Novembre 2026 - 10:59 easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo

Jeudi 12 Novembre 2026 - 10:29 interCaribbean Airways va relier la Barbade à Fort-de-France

Brand news AirMaG

Derrière chaque vol Corsair, des échanges qui font vivre les territoires

Derrière chaque vol Corsair, des échanges qui font vivre les territoires
Le fret aérien, qui désigne le transport de marchandises par avion, joue un rôle essentiel dans les...
Dernière heure

76 % des Européens envisagent de partir entre octobre 2026 et mars 2027

ChatGPT va-t-il bientôt vendre des voyages ?

MSC Croisières programme quatre navires au départ de Miami cet hiver

easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo

Baie de Somme : une résidence Pierre & Vacances Premium prévue pour 2029

Brand News

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée
Quartier Libre est engagé pendant trois mois avec 3 vols directs/semaine pour Luleå au départ de...
Les annonces

VOYAGES PLUS - Technicien Billetiste Groupes H/F - CDI - (Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Est de la France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AMPLITUDES - Technico-commercial(e) Tourisme Groupes H/F - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme & loisirs !

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme &amp; loisirs !

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor
Distribution

Distribution

Train au Portugal : Rail Europe ajoute Comboios de Portugal à son offre B2B

Train au Portugal : Rail Europe ajoute Comboios de Portugal à son offre B2B
Partez en France

Partez en France

Domaines skiables : 555 M€ investis en 2025

Domaines skiables : 555 M€ investis en 2025
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

76 % des Européens envisagent de partir entre octobre 2026 et mars 2027

76 % des Européens envisagent de partir entre octobre 2026 et mars 2027
Production

Production

Explora Project placée en redressement judiciaire

Explora Project placée en redressement judiciaire
AirMaG

AirMaG

easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo

easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo
Transport

Transport

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025
La Travel Tech

La Travel Tech

ChatGPT va-t-il bientôt vendre des voyages ?

ChatGPT va-t-il bientôt vendre des voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Maroc : le Sofitel Essaouira Beach & Spa rouvre après rénovation

Maroc : le Sofitel Essaouira Beach &amp; Spa rouvre après rénovation
HotelMaG

Hébergement

Baie de Somme : une résidence Pierre & Vacances Premium prévue pour 2029

Baie de Somme : une résidence Pierre &amp; Vacances Premium prévue pour 2029
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières programme quatre navires au départ de Miami cet hiver

MSC Croisières programme quatre navires au départ de Miami cet hiver
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias