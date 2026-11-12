Air Transat met le paquet à Toronto

Dans le prolongement de l’été, Air Transat vole désormais tout l’hiver entre Paris/Roissy et Toronto. Ce vol est assuré en Airbus A321LR de 199 sièges : 12 en classe Club et 187 en classe Economie.
La compagnie canadienne avait dans un premier temps annoncé quatre vols par semaine, avant de revoir ses ambitions à la baisse avec d’abord un vol par semaine pour le début de l’hiver.
Dès le mois de février, les rotations devraient progressivement augmenter, avec jusqu’à six A/R par semaine programmés pour l’été prochain.
La compagnie canadienne avait dans un premier temps annoncé quatre vols par semaine, avant de revoir ses ambitions à la baisse avec d’abord un vol par semaine pour le début de l’hiver.
Dès le mois de février, les rotations devraient progressivement augmenter, avec jusqu’à six A/R par semaine programmés pour l’été prochain.
Air Transat : une joint-venture avec Porter Airlines
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« Cet ajustement du programme est lié à des problèmes sur les moteurs Pratt & Whitney qui équipent nos Airbus A321 » explique Cyril Cousin, directeur général d’Air Transat pour la France et, depuis le 1er novembre, pour l’Afrique, suite à l’ouverture de vols entre Montréal et Marrakech, Agadir et Dakar en 2025 et 2026.
Depuis déjà deux ans, les difficultés de motorisation obligent en effet à immobiliser des A321LR sur les 19 qui composent la flotte (auxquels il faut ajouter 20 Airbus A3330 et une poignée d’A321-200), le temps de réaliser des travaux qui devraient s’achever l’été prochain.
En attendant la montée en charge, les passagers pour Toronto peuvent également utiliser les vols en correspondance depuis et vers Montréal et Québec, assurés par la compagnie régionale Porter Airlines, dans le cadre de la joint-venture créée avec Air Transat en 2023.
Porter Airlines assure les vols intérieurs et transfrontaliers courts et moyens courriers, quand Air Transat se concentre sur les vols internationaux moyens et longs courriers.
Depuis déjà deux ans, les difficultés de motorisation obligent en effet à immobiliser des A321LR sur les 19 qui composent la flotte (auxquels il faut ajouter 20 Airbus A3330 et une poignée d’A321-200), le temps de réaliser des travaux qui devraient s’achever l’été prochain.
En attendant la montée en charge, les passagers pour Toronto peuvent également utiliser les vols en correspondance depuis et vers Montréal et Québec, assurés par la compagnie régionale Porter Airlines, dans le cadre de la joint-venture créée avec Air Transat en 2023.
Porter Airlines assure les vols intérieurs et transfrontaliers courts et moyens courriers, quand Air Transat se concentre sur les vols internationaux moyens et longs courriers.
Toronto, troisième porte d’entrée au Canada
Avec l’annualisation du Paris/Toronto, Air Transat fait de la capitale de l’Ontario sa troisième porte d'entrée sur le territoire canadien.
Outre Montréal accessible depuis Paris et sept villes de province (vols annuels ou saisonniers), Air Transat se développe également à Québec reliée à Paris toute l’année et à trois villes régionales en saison estivale (Marseille, Nantes qui bénéficie de quelques rotations cet hiver et Lyon en nouveauté dès l’été 2027, du 8 juin au 26 octobre).
Lire aussi : Air Transat : deux nouvelles liaisons directes Québec-Lyon et Québec-Barcelone à l’été 2027
Cette offre améliorée vers Toronto doit notamment séduire les voyageurs et tour-opérateurs (Fram est devenu le premier client d’Air Transat, devant TUI et Voyamar) qui combinent le Québec et l’Ontario, en permettant des entrées et sorties améliorées depuis les deux provinces.
Elle vise également les touristes qui souhaitent séjourner en Ontario et les voyageurs d’affaires à la recherche de prix plus attractifs (repas chaud et bagage cabine inclus), face à Air France et Air Canada.
L’enjeu est important, alors que Toronto s’impose comme la capitale économique du Canada. A l’avenir, Cyril Cousin aimerait également relier la ville canadienne à Lyon.
Outre Montréal accessible depuis Paris et sept villes de province (vols annuels ou saisonniers), Air Transat se développe également à Québec reliée à Paris toute l’année et à trois villes régionales en saison estivale (Marseille, Nantes qui bénéficie de quelques rotations cet hiver et Lyon en nouveauté dès l’été 2027, du 8 juin au 26 octobre).
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Elle vise également les touristes qui souhaitent séjourner en Ontario et les voyageurs d’affaires à la recherche de prix plus attractifs (repas chaud et bagage cabine inclus), face à Air France et Air Canada.
L’enjeu est important, alors que Toronto s’impose comme la capitale économique du Canada. A l’avenir, Cyril Cousin aimerait également relier la ville canadienne à Lyon.
Des ventes en progression sur le marché français
Cette nouveauté s’inscrit dans un contexte économique difficile pour les compagnies aériennes, malmenées par la hausse du prix du kérosène, et dans un contexte géopolitique anxiogène.
« Au final, l’année n’a pas été « si pire » pour Air Transat sur le marché français, son premier marché international » précise Cyril Cousin, en québécois dans le texte !
Pour l’exercice 2025/26 achevé le 31 octobre, la compagnie proposait une capacité en augmentation de 2% sur le marché français. Les ventes ont progressé de 3% en volume et de 5 à 6% en revenus, dopés notamment par une surcharge-carburant.
« Au final, l’année n’a pas été « si pire » pour Air Transat sur le marché français, son premier marché international » précise Cyril Cousin, en québécois dans le texte !
Pour l’exercice 2025/26 achevé le 31 octobre, la compagnie proposait une capacité en augmentation de 2% sur le marché français. Les ventes ont progressé de 3% en volume et de 5 à 6% en revenus, dopés notamment par une surcharge-carburant.
Une demande croissante pour les Caraïbes
« Pour autant, à l’instar des compagnies américaines, Air Transat était peu couverte sur le risque carburant. Cette surcharge n’a pas permis de compenser intégralement la flambée du prix du kérosène » précise Cyril Cousin.
Le surcoût carburant est estimé à 250 à 300 millions de dollars canadiens et la compagnie, qui avait renoué avec les bénéfices en 2025 après plusieurs années de pertes, pourrait replonger dans le rouge en 2026.
Cyril Cousin se félicite également de la montée en puissance des ventes vers le Mexique et la République dominicaine, deux destinations proposées depuis Montréal ou Québec avec des correspondances optimisées.
« C’est un marché que l’on développe avec succès depuis deux ans. 20% des ventes de l’hiver en BtoB depuis la France se font désormais vers les Caraïbes ».
Lire aussi : Les vols directs qui rendent le Canada si accessible depuis la France
Le surcoût carburant est estimé à 250 à 300 millions de dollars canadiens et la compagnie, qui avait renoué avec les bénéfices en 2025 après plusieurs années de pertes, pourrait replonger dans le rouge en 2026.
Cyril Cousin se félicite également de la montée en puissance des ventes vers le Mexique et la République dominicaine, deux destinations proposées depuis Montréal ou Québec avec des correspondances optimisées.
« C’est un marché que l’on développe avec succès depuis deux ans. 20% des ventes de l’hiver en BtoB depuis la France se font désormais vers les Caraïbes ».
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Bientôt un nouveau terminal à Paris ?
Outre la montée en puissance de Toronto, l’année 2027 sera marquée par la livraison du premier des quatre Airbus A321 XLR au plus long rayon d’action, commandés par Air Transat. Les trois autres rejoindront la flotte en 2028.
A plus long terme, à l’horizon 2028, Air Transat pourrait changer de terminal à Roissy et déménager vers le T2 ; « même si, à titre personnel, je reste attaché au T3 pour sa rapidité et facilité ».
A noter que d’ici là, les agences et passagers vont devoir se familiariser avec la nouvelle dénomination qui sera mise en place à Roissy dès mars 2027. Le T3 actuel deviendra le T2 alors que le T2 et ses appellations (2A, 2B…) deviendra T3, T4, T5, T6 et T7.
Une réflexion est également en cours pour agrandir la classe Club, de plus en plus demandée par une clientèle loisirs qui souhaite voyager dans un meilleur confort.
Elle pourrait passer de 12 à 18 voire 21 sièges. En parallèle, Air Transat réfléchit à proposer de nouveaux fauteuils. Pour rappel, ils ne s’inclinent pour l’heure que partiellement, quand les concurrents proposent des fauteuils qui se transforment en lit plat.
A plus long terme, à l’horizon 2028, Air Transat pourrait changer de terminal à Roissy et déménager vers le T2 ; « même si, à titre personnel, je reste attaché au T3 pour sa rapidité et facilité ».
A noter que d’ici là, les agences et passagers vont devoir se familiariser avec la nouvelle dénomination qui sera mise en place à Roissy dès mars 2027. Le T3 actuel deviendra le T2 alors que le T2 et ses appellations (2A, 2B…) deviendra T3, T4, T5, T6 et T7.
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Elle pourrait passer de 12 à 18 voire 21 sièges. En parallèle, Air Transat réfléchit à proposer de nouveaux fauteuils. Pour rappel, ils ne s’inclinent pour l’heure que partiellement, quand les concurrents proposent des fauteuils qui se transforment en lit plat.
Publié par Thierry Beaurepère Journaliste
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