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Cyril Cousin (Air Transat) : une saison été bien orientée, portée par le Canada (Vidéo)

L'interview de Cyril Cousin, directeur France d'Air Transat et Membership de TourMaG


Malgré un contexte géopolitique tendu, Cyril Cousin, directeur des marchés France, Suisse, Benelux et Allemagne, observe une dynamique positive pour Air Transat, portée par le retour du Canada. Il s’est exprimé sur la saison été à venir dans le studio TV de TourMaG.


Rédigé par le Mardi 31 Mars 2026 à 07:38

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TourMaG - Le contexte géopolitique est tendu, notamment avec le conflit dans le Golfe Persique. Air Transat ne dessert pas directement la destination mais, pourtant, ce contexte particulier a-t-il des répercussions sur votre activité ?

Cyril Cousin : Je serais tenté de dire, et ce n’est pas péremptoire, que pour le moment - je touche du bois - "même pas mal". Nous avons la chance d’être du bon côté du globe.

Et à ma grande surprise, je n’ai pas eu de semaines de commandes en baisse depuis le début du conflit.

L’année dernière, nous avions peut-être surestimé le fait que le Canada serait une destination refuge, avec un report des États-Unis sur le Canada. Ça n’a pas vraiment joué.

Là, cette année, nous sentons dans nos échanges que le Canada reprend pas mal de couleurs.

Il est peut-être encore un peu tôt pour savoir si la tendance va durer, mais aujourd’hui les tendances sont bonnes : nous allons finir l’hiver avec une capacité légèrement réduite, mais une croissance d’environ 3%, et l’été est à date à +9 avec une capacité à +3. Donc pour le moment, ça se passe bien.

"Le Canada est revenu dans le top 10, parfois dans le top 5"

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TourMaG - Le Canada pourrait-il tirer son épingle du jeu réellement alors que, du côté des voyagistes, les réservations globales sont en berne ?

Cyril Cousin : Oui. Sur les quinze derniers jours, mes échanges avec les tour-opérateurs, les acteurs en ligne et les réseaux vont tous dans ce sens. Le Canada est revenu dans le top 10, parfois dans le top 5. Donc pour le moment, ça se passe bien.

TourMaG - La hausse de la surcharge carburant peut-elle freiner la demande ?

Cyril Cousin : Il est encore un peu tôt pour juger la saison, puisqu’à peine 50% de l’été est réservé. Il reste beaucoup de bookings à prendre.

Nous arrivons à des prix d’appel Paris-Montréal à moins de 400€. Même avec 25€ de surcharge carburant appliquée depuis le 12 mars, nous restons sur des tarifs très raisonnables. Il y a une forte concurrence au départ de la France, ce qui maintient les prix.

Je ne pense pas que 25€ changent fondamentalement les tendances structurelles. En revanche, il faut espérer que ça ne flambe pas, parce que le jet fuel augmente plus vite que le Brent.

Des nouveautés vers Québec depuis Marseille et Nantes à partir de juin

TourMaG - Est-ce une inquiétude pour les compagnies ?

Cyril Cousin : Oui, c’est une inquiétude. Nous avons aussi d’autres problèmes. Nous avons arrêté de voler vers Cuba au départ du Canada depuis le 9 février, ce qui représente environ 10% de la capacité de Transat. Cela va impacter le deuxième trimestre.

Nous avons aussi eu des difficultés au Mexique avec le cartel de la drogue, et un ouragan en Jamaïque en début de saison. Tout n'est pas rose non plus.

Sur la Floride, nous arrêtons aussi, mais là c’est un choix stratégique avec notre partenaire, nous leur laissons la main sur ces lignes.

TourMaG - Vous renforcez votre programme été au départ de la France, notamment en région ?

Cyril Cousin : Oui, avec des nouveautés vers Québec depuis Marseille et Nantes à partir de juin, à raison de deux vols par semaine.

Marseille - Montréal est déjà quotidien en été depuis quelques années. Québec est une excellente porte d’entrée, avec un panachage possible avec Montréal sur les circuits : l’expérience client est très fluide, c'est un petit aéroport, on sort de l’aéroport en une demi-heure avec ses bagages, c'est un vrai plaisir.

Un programme renforcé aux Antilles

TourMaG - Comment se comportent les réservations sur ces nouvelles lignes ?

Cyril Cousin : Elles ne sont pas exceptionnellement fortes, mais elles sont dans une tendance positive. Il y a un léger retard par rapport aux lignes historiques, mais elles ont été lancées plus tard. Je n’ai pas d’inquiétude.

TourMaG - Quelle est, aujourd’hui, votre présence en région ?

Cyril Cousin : Nous desservons huit villes. Et aujourd’hui, nous avons plus de capacités au départ des régions qu’au départ de Paris en été. Paris représente moins de 50% de notre capacité.

Nous opérons notamment depuis Nantes, Bâle-Mulhouse, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse et Bordeaux.

TourMaG - Vous renforcez également votre présence aux Antilles ?

Cyril Cousin : Oui. Nous avons constaté une vraie appétence au départ de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre, avec notamment un trafic étudiant assez important. Nos confrères et compétiteurs d'Air Canada étaient assez implantés.

Nous avons donc décidé de l'annualisation du Fort-de-France - Montréal et le lancement d’un Fort-de-France - Québec tout en maintenant du Pointe-à-Pitre - Montréal.

"Nous visons plus de 50% des réservations B2B via le NDC cette année"

TourMaG - Où en êtes-vous sur le NDC ?

Cyril Cousin : C’est un sujet stratégique important pour Air Transat. Nous avons pris le virage tôt avec Travelfusion, et depuis octobre nous sommes aussi présents sur Farelogix et Accelya, avec un module pour les agences.

Nous visons plus de 50% des réservations B2B via le NDC cette année. Le NDC est un virage important et il convient d'accélérer.

Il permet notamment d’éviter les surcharges GDS, soit environ 20€ de moins sur un aller-retour, et d’accéder à des tarifs promotionnels exclusifs, parfois 5 à 7% en dessous des tarifs publics.

TourMaG - Qu’en est-il de vos discussions avec Amadeus ?

Cyril Cousin : Amadeus est très présent en France et les discussions sont en cours.

À ce jour, en mars 2026, nous ne sommes pas disponibles sur NDCX. Notre contenu NDC est accessible via Farelogix, Accelya et Travelfusion à date.

TourMaG - Comment gérez-vous les crises dans un environnement aussi instable ?

Cyril Cousin : Si je compare avec mon expérience dans le tour-operating, c’est presque plus simple quand on ne vend que des sièges.

Dans le tour-operating, la chaîne de responsabilités est plus complexe, notamment en cas de crise avec des clients bloqués à destination. Il faut affréter des avions, prendre en charge des nuitées pour les clients...

Mais dans l’aérien, la réactivité reste essentielle. Par exemple, quand on arrête Cuba, il faut repositionner 200 000 sièges ailleurs. On les redéploie vers Puerto Plata, Punta Cana ou Cancún, mais cela pose ensuite des problèmes de capacité hôtelière.

C’est un équilibre permanent entre risque, opportunité et réactivité. C’est aussi une force d’Air Transat, cette agilité, liée à son ADN de tour-opérateur. Opérationnellement, nous sommes reconnus comme fiables : quelles que soient les conditions, ça vole.

TourMaG - Le Canada reste-t-il une destination attractive ?

Cyril Cousin : J’ai un point d’inquiétude. Le Canada n’est plus un long-courrier bon marché comme il y a dix ans. Le coût des prestations terrestres a fortement augmenté.

Les circuits à bas prix d’il y a 10 ou 20 ans n’existent plus. La destination est devenue plus chère, ce qui peut la rendre moins attractive, notamment pour les groupes. Il y a un challenge sur le rapport prix-prestations, qui peut être un peu moins favorable pour le consommateur qu'il ne l'était il y a une dizaine d'années.

TourMaG - Quelles sont vos perspectives pour 2026 ?

Cyril Cousin : Comme je vous le disais en préambule, nous allons clôturer l’hiver à +3% et l’été est actuellement à +9. Au vu de ce qu’on entend sur le marché, je ne crains pas que ça s’arrête, et cela pourrait même s’améliorer.


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Tags : air transat
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