Femmes du Tourisme : une première convention signée avec la Région Île-de-France

Femmes du Tourisme noue son premier partenariat avec une région. Le 5 novembre 2026, au siège de la Région Île-de-France à Saint-Ouen-sur-Seine, Emmanuelle Llop, présidente de l’association, a signé une convention avec Valérie Pécresse, présidente de la Région, indique un communiqué de presse.



Valérie Pécresse a présenté la promotion de l’égalité femmes-hommes dans le tourisme comme le cinquième pilier de l’action régionale en faveur du secteur.



La convention fixe une feuille de route de deux ans. Elle prévoit de soutenir l’entrepreneuriat féminin et l’accès des femmes aux aides régionales, de faire connaître les pratiques favorables à l’égalité et de suivre les avancées lors de temps de pilotage réguliers.



Lors de ce Comité Destination Tourisme, l’association a également reçu une distinction, remise par Hamida Rezeg, déléguée spéciale au tourisme de la Région, pour les travaux de son Observatoire.