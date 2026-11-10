Femmes du Tourisme : une première convention signée avec la Région Île-de-France - Photo Femmes du tourisme
Femmes du Tourisme noue son premier partenariat avec une région. Le 5 novembre 2026, au siège de la Région Île-de-France à Saint-Ouen-sur-Seine, Emmanuelle Llop, présidente de l’association, a signé une convention avec Valérie Pécresse, présidente de la Région, indique un communiqué de presse.
Valérie Pécresse a présenté la promotion de l’égalité femmes-hommes dans le tourisme comme le cinquième pilier de l’action régionale en faveur du secteur.
La convention fixe une feuille de route de deux ans. Elle prévoit de soutenir l’entrepreneuriat féminin et l’accès des femmes aux aides régionales, de faire connaître les pratiques favorables à l’égalité et de suivre les avancées lors de temps de pilotage réguliers.
Lors de ce Comité Destination Tourisme, l’association a également reçu une distinction, remise par Hamida Rezeg, déléguée spéciale au tourisme de la Région, pour les travaux de son Observatoire.
Valérie Pécresse a présenté la promotion de l’égalité femmes-hommes dans le tourisme comme le cinquième pilier de l’action régionale en faveur du secteur.
La convention fixe une feuille de route de deux ans. Elle prévoit de soutenir l’entrepreneuriat féminin et l’accès des femmes aux aides régionales, de faire connaître les pratiques favorables à l’égalité et de suivre les avancées lors de temps de pilotage réguliers.
Lors de ce Comité Destination Tourisme, l’association a également reçu une distinction, remise par Hamida Rezeg, déléguée spéciale au tourisme de la Région, pour les travaux de son Observatoire.
Les données de l’Observatoire présentées à EquipHotel
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Du 2 au 5 novembre, Femmes du Tourisme disposait pour la première fois d’un stand à EquipHotel Paris, Porte de Versailles, grâce à un partenariat avec RX France.
Le 3 novembre, Marie Allantaz, secrétaire générale de l’association, y a animé une table ronde sur l’égalité dans l’hôtellerie avec Catherine Quérard, présidente du GHR, Isabelle Falque, Chief Marketing Officer de D-EDGE Hospitality Solutions, et Alice Micolau Mafaity, vice-présidente France de Hyatt.
Selon l’Observatoire de l’association, 48 % des répondants déclarent avoir subi une discrimination liée au genre dans leur cadre professionnel, 62 % estiment que la parentalité freine leur carrière et 42 % indiquent que leur structure ne propose aucun accompagnement en cas de parentalité.
L’association entend désormais promouvoir l’adoption, par les institutions représentatives de l’industrie touristique, d’une charte en faveur de l’égalité femmes-hommes.
Le 3 novembre, Marie Allantaz, secrétaire générale de l’association, y a animé une table ronde sur l’égalité dans l’hôtellerie avec Catherine Quérard, présidente du GHR, Isabelle Falque, Chief Marketing Officer de D-EDGE Hospitality Solutions, et Alice Micolau Mafaity, vice-présidente France de Hyatt.
Selon l’Observatoire de l’association, 48 % des répondants déclarent avoir subi une discrimination liée au genre dans leur cadre professionnel, 62 % estiment que la parentalité freine leur carrière et 42 % indiquent que leur structure ne propose aucun accompagnement en cas de parentalité.
L’association entend désormais promouvoir l’adoption, par les institutions représentatives de l’industrie touristique, d’une charte en faveur de l’égalité femmes-hommes.