Hurtigruten ouvre les réservations de sa saison 2028-2029

« Notre saison 2028-2029 offre aux voyageurs et à nos partenaires davantage de possibilités de faire découvrir le meilleur de la Norvège. Nous sommes particulièrement heureux de pérenniser trois itinéraires Signature qui ont rencontré un très beau succès dès leur mise en vente. »

En parallèle de cette offre Signature, Hurtigruten proposera toujours ses voyages Original sur l'Express Côtier, entre Bergen et Kirkenes.Cette liaison historique compte 34 escales le long du littoral norvégien. Christine Bois-Beauval , directrice générale de Hurtigruten France, souligne cet élargissement des offres