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Hurtigruten ouvre les réservations de sa saison 2028-2029

Hurtigruten enrichit son offre de croisières Signature


Hurtigruten a ouvert les réservations de sa saison 2028-2029, qui se déroulera du 1er avril 2028 au 31 mars 2029. La compagnie norvégienne prévoit d'élargir son offre de croisières Signature.


Rédigé par le Mardi 10 Novembre 2026 à 15:40

Le MS Trollfjord de Hurtigruten dans les fjords norvégiens – Photo : Kristian Dale
Le MS Trollfjord de Hurtigruten dans les fjords norvégiens – Photo : Kristian Dale
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Lancée initialement en édition limitée, la collection Signature d’Hurtigruten évolue pour la saison 2028-2029.

Trois itinéraires initialement lancés en édition limitée deviennent permanents :
- La Ligne de l'Arctique,
- L'Odyssée au cœur des fjords
- L’Odyssée boréale.

Les Odyssées Signature privilégient l'exploration d'une région et seront proposés à davantage de dates de départ.

L’offre Signature

Autres articles
Les croisières Signature, déjà présentes dans l'offre de Hurtigruten, regroupent La Ligne du Spitzberg, La Ligne du Cap Nord et La Ligne de l'Arctique.

Cette gamme d'Hurtigruten repose sur une approche axée sur la découverte des territoires. Elles prévoient des escales prolongées, ainsi que des conférences animées par des experts

L'Express Côtier maintenu

En parallèle de cette offre Signature, Hurtigruten proposera toujours ses voyages Original sur l'Express Côtier, entre Bergen et Kirkenes.

Cette liaison historique compte 34 escales le long du littoral norvégien.

Christine Bois-Beauval, directrice générale de Hurtigruten France, souligne cet élargissement des offres « Notre saison 2028-2029 offre aux voyageurs et à nos partenaires davantage de possibilités de faire découvrir le meilleur de la Norvège. Nous sommes particulièrement heureux de pérenniser trois itinéraires Signature qui ont rencontré un très beau succès dès leur mise en vente. »

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Tags : croisière, hurtigruten, norvege
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