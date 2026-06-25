Hurtigruten boucle un refinancement de 430 M€

l'amélioration de ses performances opérationnelles et constitue une nouvelle étape dans sa stratégie financière.

Nous sommes très heureux d'avoir obtenu un financement à long terme auprès des quatre principales banques nordiques. Cette opération réduit considérablement nos coûts de financement et nous assure une base solide pour l'avenir

Ce refinancement représente une étape importante pour Hurtigruten, concrétisant notre plan de réduction de l'endettement et de création de flexibilité pour une croissance future. Grâce à un bilan solide, appuyé par des partenaires compétents, nous sommes bien placés pour mettre en œuvre notre stratégie, investir dans notre offre de produits et continuer à proposer des expériences uniques le long des côtes norvégiennes et au Svalbard