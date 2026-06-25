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Hurtigruten boucle un refinancement de 430 M€

permettre davantage de marges de manœuvre pour poursuivre les investissements


Le groupe Hurtigruten annonce avoir finalisé un refinancement global de 430 millions d'euros, combinant une nouvelle dette bancaire et une augmentation de capital.


Rédigé par le Jeudi 25 Juin 2026 à 13:46

Hurtigruten boucle un refinancement de 430 M€ - Photo : Max Emanuelson / Hurtigruten
Hurtigruten boucle un refinancement de 430 M€ - Photo : Max Emanuelson / Hurtigruten
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Hurtigruten a annoncé dans un communiqué de presse, avoir finalisé le refinancement de l'ensemble de ses facilités de dette pour un montant total de 430 millions d'euros.

L'opération repose sur un nouveau financement bancaire de 330 millions d'euros, complété par une émission d'actions de 100 millions d'euros, souscrite par les actionnaires du groupe.

Le financement a été conclu avec les principales banques nordiques, sous la conduite de DNB, en collaboration avec Danske Bank, Nordea et SEB. Selon la compagnie, ce nouveau dispositif remplace les financements existants et permettra de réduire sensiblement les coûts de financement annuels, tout en offrant une structure de capital plus robuste.

Cette opération intervient un peu plus d'un an après la reprise de Hurtigruten par un consortium d'investisseurs, à l'occasion de sa séparation d'HX (Hurtigruten Expeditions), qui avait permis au groupe de réduire fortement son endettement et de redevenir une entreprise indépendante.

« Cette opération nous assure une base solide pour l'avenir »

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Le groupe estime que ce refinancement reflète « l'amélioration de ses performances opérationnelles et constitue une nouvelle étape dans sa stratégie financière. »

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu un financement à long terme auprès des quatre principales banques nordiques. Cette opération réduit considérablement nos coûts de financement et nous assure une base solide pour l'avenir », déclare Hedda Felin, PDG du groupe Hurtigruten.

Pour la dirigeante, cette restructuration financière doit également offrir davantage de marges de manœuvre pour poursuivre les investissements. « Ce refinancement représente une étape importante pour Hurtigruten, concrétisant notre plan de réduction de l'endettement et de création de flexibilité pour une croissance future. Grâce à un bilan solide, appuyé par des partenaires compétents, nous sommes bien placés pour mettre en œuvre notre stratégie, investir dans notre offre de produits et continuer à proposer des expériences uniques le long des côtes norvégiennes et au Svalbard », ajoute-t-elle.

Fondée en 1893, Hurtigruten assure des liaisons le long des côtes norvégiennes en desservant 34 ports entre Bergen et Kirkenes. Outre son rôle de transporteur pour les habitants et les marchandises, la compagnie accueille chaque année une clientèle internationale.

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Tags : hurtigruten
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