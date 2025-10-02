TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public

L’éclairage de Christine Bois-Beauval, DG France


Avec un été porté par les réservations de dernière minute et une dynamique 2026 déjà enclenchée, Hurtigruten France multiplie les leviers pour séduire agences et voyageurs, en particulier pour les croisières Signature qui enrichissent l'offre "Express Côtier" du voyagiste.


Rédigé par le Vendredi 3 Octobre 2025

Le français est parlé à bord du MS Trollfjord qui assure la ligne du Spitzberg et la ligne du Cap Nord - Photo : Hurtigruten
Un été solide, 2026 déjà sur les rails. Pour Christine Bois-Beauval, directrice générale France de Hurtigruten, présente lors du dernier IFTM, la saison a tenu ses promesses. « Nous avons enregistré un bon été, marqué par d’importantes réservations de dernière minute. »

Signe encourageant, les prises de commandes pour 2026 sont déjà bien engagées, portées notamment par une campagne vitrine en agences qui a trouvé son public.

Avec près d’une centaine de passagers français cet été, les Croisières Signature - à distinguer des « Voyages Original » consacrés à l’Express Côtier - confirment leur attractivité.

À bord du MS Trollfjord, jusqu’à huit membres d’équipage s’expriment en français et assurent un accompagnement adapté.

Ce navire assure les deux grandes lignes Signature de la compagnie : la ligne du Spitzberg (mai-août) et la ligne du Cap Nord (septembre-avril).

Une saison idéale pour les aurores boréales

En 2026, l’arrivée du MS Midnatsol, non francophone, viendra doubler la capacité sur la ligne du Spitzberg.

Pour le marché français, l’accent restera mis sur le Trollfjord. Notons, aussi, qu'à bord du MS Richard With sur l’Express Côtier, un membre de l’équipe d’expédition parle français.

Ces croisières premium offrent des atouts différenciants : longues escales (jusqu’à huit heures), gastronomie « digne d’un étoilé Michelin » , boissons incluses - un vrai plus en Norvège, où l’alcool est particulièrement cher.

Cette année, la période promise d’observation des aurores boréales a été avancée dès le 20 septembre.

Selon le physicien solaire Pål Brekke, de l’Agence spatiale norvégienne, le maximum solaire attendu entre 2024 et 2026 offrira « les apparitions les plus fréquentes et les plus impressionnantes d’aurores boréales ». Il faudra ensuite attendre onze ans pour bénéficier d'aussi bonnes conditions.

Un levier commercial côté agences pour Hurtigruten

Hurtigruten capitalise sur ce phénomène avec une garantie unique : si aucun passager n’aperçoit d’aurore lors d’un voyage de 11 jours ou plus entre septembre et mars, une croisière Express Côtier est offerte l’année suivante.

La compagnie mise sur les réseaux pour nourrir cette croissance. Un challenge de vente a été lancé : cinq cabines vendues donnent droit à une croisière offerte.

Dans le même temps, un nouveau portail BtoB simplifie les réservations ; les agences ont jusqu’au 31 octobre pour basculer vers cet outil.

Une première navigation neutre en carbone sur la côte norvégienne

Le 29 octobre prochain, le MS Richard With effectuera l’itinéraire Bergen-Kirkenes, soit 4 000 km aller-retour le long de la côte norvégienne, en utilisant exclusivement du biocarburant avancé (HVO100). Cette traversée constituera la première navigation totalement neutre en carbone sur le trajet historique de l’Express Côtier.

Depuis 2022, la compagnie a engagé plus de 100 millions d’euros pour moderniser ses navires, réduire leurs émissions de CO₂ et de NOx, et introduire progressivement des biocarburants.

« Pour la première fois, nous assurons la totalité du voyage avec 100% de biocarburant avancé », souligne Hedda Felin, CEO de la compagnie.

Parallèlement, le programme Sea Zero vise la conception d’un navire côtier zéro émission d’ici 2030, combinant batteries, voiles et innovations techniques.


