Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public

Hurtigruten capitalise sur ce phénomène avec une garantie unique : si aucun passager n’aperçoit d’aurore lors d’un voyage de 11 jours ou plus entre septembre et mars, une croisière Express Côtier est offerte l’année suivante.



La compagnie mise sur les réseaux pour nourrir cette croissance. Un challenge de vente a été lancé : cinq cabines vendues donnent droit à une croisière offerte.



Dans le même temps, un nouveau portail BtoB simplifie les réservations ; les agences ont jusqu’au 31 octobre pour basculer vers cet outil.