Hurtigruten, retour d’expérience sur les nouvelles croisières Signature

Julie, conseillère Service Réservation



« Les paysages sont somptueux et très dramatiques. On ne s’en lasse pas ! Le fait de pouvoir coupler les paysages arctiques du Spitzberg et la côte verdoyante Norvégienne et un réel avantage. Le soleil de minuit est très impressionnant. L’expérience à bord était tout aussi positive. Les repas sont de très haute qualité et le service très chaleureux. Les escales sont longues et suffisantes pour profiter des excursions ou visiter à son rythme. J’ai particulièrement apprécié l’aventure en mer en bateau semi-rigide, le guide est un fermier local qui connaît très bien la région, ses îles et ses histoires.

On a également eu la chance de s’arrêter quelques minutes aux abords de Bessaker, un petit village aux maisons rouges typiques. Tous les habitants sont sortis pour nous saluer depuis le port, avec musique traditionnelle et drapeaux. »