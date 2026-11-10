Le camping pourrait devenir bien davantage qu’un lieu de vacances : un micro-territoire où s’expérimentent de nouvelles formes de sociabilité, de découverte, d’apprentissage et de relation au vivant. Ici, animation médiévale au Domaine de Lanniron - Photo : Sunêlia
À l’heure où l’intelligence artificielle bouleverse les organisations, Marc Canavaggia rappelle une conviction : le tourisme reste fondamentalement une affaire de relations humaines.
« Dans l’immobilier, on dit que les trois critères essentiels sont l’emplacement, l’emplacement et l’emplacement. Dans le tourisme, et singulièrement dans l’hôtellerie de plein air, c’est humain, humain, humain. »
Une analyse des retours de satisfaction des vacanciers le montre chaque année. Un client peut relativiser certaines insuffisances matérielles si la qualité de l’accueil est au rendez-vous. À l’inverse, les équipements les plus sophistiqués ne compensent pas une réception impersonnelle ou l’absence d’attention.
Les vacances répondent en effet à une attente qui dépasse l’hébergement : celle de rencontrer, partager, découvrir, ressentir.
Fort d’une longue expérience professionnelle en Espagne, Marc Canavaggia souligne également les différences culturelles dans la reconnaissance des métiers du service. « En Espagne ou en Italie », estime-t-il, « les professions de l’hospitalité bénéficient souvent d’une considération sociale plus affirmée qu’en France. Cette question d’image est essentielle. »
« Dans l’immobilier, on dit que les trois critères essentiels sont l’emplacement, l’emplacement et l’emplacement. Dans le tourisme, et singulièrement dans l’hôtellerie de plein air, c’est humain, humain, humain. »
Une analyse des retours de satisfaction des vacanciers le montre chaque année. Un client peut relativiser certaines insuffisances matérielles si la qualité de l’accueil est au rendez-vous. À l’inverse, les équipements les plus sophistiqués ne compensent pas une réception impersonnelle ou l’absence d’attention.
Les vacances répondent en effet à une attente qui dépasse l’hébergement : celle de rencontrer, partager, découvrir, ressentir.
Fort d’une longue expérience professionnelle en Espagne, Marc Canavaggia souligne également les différences culturelles dans la reconnaissance des métiers du service. « En Espagne ou en Italie », estime-t-il, « les professions de l’hospitalité bénéficient souvent d’une considération sociale plus affirmée qu’en France. Cette question d’image est essentielle. »
Le camping, une « petite ville touristique » qui requiert de nombreux talents
Comment attirer durablement des talents vers des métiers encore trop souvent considérés comme des emplois exercés par défaut ?
Depuis son arrivée à la tête de Sunêlia en 2014, Marc Canavaggia accompagne la transformation d’un secteur longtemps associé à des métiers essentiellement opérationnels.
Aujourd’hui, un camping ressemble à une « petite ville touristique ». On y trouve des professionnels de l’accueil, de la restauration, de l’animation, du commerce, de la maintenance, des espaces verts et du management.
À ces fonctions s’ajoutent de nouvelles expertises : analyse de données, CRM, revenue management, channel management, systèmes d’information et machine learning.
L’évolution du site Internet de Sunêlia illustre cette complexification. Selon son président, il est passé d’une cinquantaine de pages à plus de 26 000, nécessitant une coordination permanente avec les systèmes de réservation des établissements. Le camping rattrape ainsi son retard technologique sur l’hôtellerie traditionnelle.
Mais cette sophistication ne concerne pas seulement les fonctions commerciales. Les métiers techniques deviennent également stratégiques. Un camping possède des réseaux électriques, des canalisations, des voiries, des équipements collectifs et des espaces paysagers dont la gestion nécessite de véritables savoir-faire.
La compétence professionnelle devient un facteur déterminant de qualité et de performance économique.
Depuis son arrivée à la tête de Sunêlia en 2014, Marc Canavaggia accompagne la transformation d’un secteur longtemps associé à des métiers essentiellement opérationnels.
Aujourd’hui, un camping ressemble à une « petite ville touristique ». On y trouve des professionnels de l’accueil, de la restauration, de l’animation, du commerce, de la maintenance, des espaces verts et du management.
À ces fonctions s’ajoutent de nouvelles expertises : analyse de données, CRM, revenue management, channel management, systèmes d’information et machine learning.
L’évolution du site Internet de Sunêlia illustre cette complexification. Selon son président, il est passé d’une cinquantaine de pages à plus de 26 000, nécessitant une coordination permanente avec les systèmes de réservation des établissements. Le camping rattrape ainsi son retard technologique sur l’hôtellerie traditionnelle.
Mais cette sophistication ne concerne pas seulement les fonctions commerciales. Les métiers techniques deviennent également stratégiques. Un camping possède des réseaux électriques, des canalisations, des voiries, des équipements collectifs et des espaces paysagers dont la gestion nécessite de véritables savoir-faire.
La compétence professionnelle devient un facteur déterminant de qualité et de performance économique.
Saisonnalité, recrutement, formation : les défis RH
L’hôtellerie de plein air conserve cependant une particularité majeure : la saisonnalité.
Dans un camping « type » du réseau Sunêlia, Marc Canavaggia évoque une dizaine de salariés permanents, contre 40 à 50 personnes en pleine saison. Les plus grands établissements peuvent mobiliser plus de 200 collaborateurs au pic d’activité.
Cette variation complique le recrutement, l’intégration et la fidélisation des équipes. À cela s’ajoutent des conditions de travail exigeantes, des amplitudes horaires importantes et des difficultés d’accès au logement dans certaines destinations touristiques.
Pour Marc Canavaggia, l’hébergement des saisonniers doit devenir une véritable composante de la politique RH.
La formation constitue un autre chantier prioritaire. Sunêlia a développé des programmes destinés notamment aux managers, aux équipes d’accueil, de restauration et d’hébergement.
Mais les besoins restent importants dans les métiers techniques et de maintenance. La structure du réseau, composé de campings indépendants, rend également difficile la mutualisation des politiques de recrutement et de formation.
L’enjeu est donc double : professionnaliser les métiers tout en renforçant leur attractivité. Cela suppose de mieux reconnaître les compétences, d’améliorer les perspectives de carrière et de présenter le tourisme comme une véritable industrie capable d’attirer des profils qualifiés, y compris des ingénieurs et des spécialistes des technologies.
Dans un camping « type » du réseau Sunêlia, Marc Canavaggia évoque une dizaine de salariés permanents, contre 40 à 50 personnes en pleine saison. Les plus grands établissements peuvent mobiliser plus de 200 collaborateurs au pic d’activité.
Cette variation complique le recrutement, l’intégration et la fidélisation des équipes. À cela s’ajoutent des conditions de travail exigeantes, des amplitudes horaires importantes et des difficultés d’accès au logement dans certaines destinations touristiques.
Pour Marc Canavaggia, l’hébergement des saisonniers doit devenir une véritable composante de la politique RH.
La formation constitue un autre chantier prioritaire. Sunêlia a développé des programmes destinés notamment aux managers, aux équipes d’accueil, de restauration et d’hébergement.
Mais les besoins restent importants dans les métiers techniques et de maintenance. La structure du réseau, composé de campings indépendants, rend également difficile la mutualisation des politiques de recrutement et de formation.
L’enjeu est donc double : professionnaliser les métiers tout en renforçant leur attractivité. Cela suppose de mieux reconnaître les compétences, d’améliorer les perspectives de carrière et de présenter le tourisme comme une véritable industrie capable d’attirer des profils qualifiés, y compris des ingénieurs et des spécialistes des technologies.
L'IA ouvre de nouvelles possibilités
Chez Sunêlia, l’IA n’est plus seulement une perspective. Des compétences en machine learning sont déjà présentes à la tête du réseau, et le développement d’agents intelligents ouvre de nouvelles possibilités.
Les fonctions d’analyse, de commercialisation, de traitement de l’information ou de gestion administrative sont particulièrement concernées. L’IA pourrait permettre d’exécuter certaines tâches plus rapidement, avec une meilleure exploitation des données et des gains de productivité.
Mais Marc Canavaggia distingue ces activités des métiers directement liés à l’expérience vécue par les vacanciers. « S’il y a un métier qui va résister à l’IA, ce sera celui d’animateur. »
Pour lui, l’animation concentre précisément ce que la technologie ne peut pas reproduire intégralement : la présence physique, le contact sensoriel, l’émotion collective, la rencontre et l’inattendu.
Dans cette perspective, l’animation pourrait devenir une fonction stratégique de médiation, de transmission et de valorisation des territoires. Plus les outils numériques se développeront, plus l’authenticité des expériences pourrait constituer un facteur de différenciation.
Lire aussi : L. Bertounèche (Genial) : « L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'expérience du territoire »
Les fonctions d’analyse, de commercialisation, de traitement de l’information ou de gestion administrative sont particulièrement concernées. L’IA pourrait permettre d’exécuter certaines tâches plus rapidement, avec une meilleure exploitation des données et des gains de productivité.
Mais Marc Canavaggia distingue ces activités des métiers directement liés à l’expérience vécue par les vacanciers. « S’il y a un métier qui va résister à l’IA, ce sera celui d’animateur. »
Pour lui, l’animation concentre précisément ce que la technologie ne peut pas reproduire intégralement : la présence physique, le contact sensoriel, l’émotion collective, la rencontre et l’inattendu.
Dans cette perspective, l’animation pourrait devenir une fonction stratégique de médiation, de transmission et de valorisation des territoires. Plus les outils numériques se développeront, plus l’authenticité des expériences pourrait constituer un facteur de différenciation.
Lire aussi : L. Bertounèche (Genial) : « L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'expérience du territoire »
Le camping de 2050 : un laboratoire de société ?
Cette réflexion sur l’avenir des métiers rejoint une ambition plus large, explorée lors d’un séminaire du réseau organisé fin septembre en Occitanie : imaginer le camping comme un modèle de société à l’horizon 2050.
L’idée consiste à dépasser sa fonction traditionnelle d’hébergement pour en faire un espace d’expérimentation sociale à taille humaine.
Le camping possède déjà plusieurs caractéristiques d’un village temporaire ouvert sur son territoire : des lieux de vie, des services, des activités, des règles communes et des espaces de rencontre. Pourquoi ne deviendrait-il pas un lieu où expérimenter de nouvelles manières d’habiter, d’apprendre, de travailler, de prendre soin de soi et de vivre ensemble ?
Quatre valeurs structurent cette vision : la proximité, la nature, l’altérité et l’éducation. La « place du village » pourrait ainsi retrouver une fonction centrale, avec ses commerces, ses espaces de convivialité et ses services de proximité.
Le camping deviendrait également une « école grandeur nature », où les vacanciers découvriraient concrètement le fonctionnement des écosystèmes, les cycles de l’eau, la végétalisation, l’énergie ou les techniques de construction. Des programmes de vacances apprenantes permettraient de valoriser les métiers manuels, les savoir-faire locaux et la transmission entre générations.
La réflexion va plus loin, en envisageant des espaces de mixité intergénérationnelle, de prévention, de bien-être et d'activités physiques adaptées.
Certaines propositions évoquent même des formes d'hébergement associant autonomie, accompagnement et soins, qui nécessiteraient naturellement des études réglementaires et sanitaires spécifiques. Ces idées constituent des pistes prospectives issues du séminaire, et non des projets déjà engagés par le réseau.
L’idée consiste à dépasser sa fonction traditionnelle d’hébergement pour en faire un espace d’expérimentation sociale à taille humaine.
Le camping possède déjà plusieurs caractéristiques d’un village temporaire ouvert sur son territoire : des lieux de vie, des services, des activités, des règles communes et des espaces de rencontre. Pourquoi ne deviendrait-il pas un lieu où expérimenter de nouvelles manières d’habiter, d’apprendre, de travailler, de prendre soin de soi et de vivre ensemble ?
Quatre valeurs structurent cette vision : la proximité, la nature, l’altérité et l’éducation. La « place du village » pourrait ainsi retrouver une fonction centrale, avec ses commerces, ses espaces de convivialité et ses services de proximité.
Le camping deviendrait également une « école grandeur nature », où les vacanciers découvriraient concrètement le fonctionnement des écosystèmes, les cycles de l’eau, la végétalisation, l’énergie ou les techniques de construction. Des programmes de vacances apprenantes permettraient de valoriser les métiers manuels, les savoir-faire locaux et la transmission entre générations.
La réflexion va plus loin, en envisageant des espaces de mixité intergénérationnelle, de prévention, de bien-être et d'activités physiques adaptées.
Certaines propositions évoquent même des formes d'hébergement associant autonomie, accompagnement et soins, qui nécessiteraient naturellement des études réglementaires et sanitaires spécifiques. Ces idées constituent des pistes prospectives issues du séminaire, et non des projets déjà engagés par le réseau.
Concevoir et accompagner des expériences collectives
Cette vision du camping en 2050 prend une dimension particulière à l’heure de l’automatisation.
Si l’intelligence artificielle et la robotisation transforment demain la nature ou la quantité du travail humain, une nouvelle question se posera : que ferons-nous du temps éventuellement libéré ?
Le camping pourrait ainsi devenir un laboratoire de ces nouveaux temps sociaux, en proposant autre chose qu’une simple consommation de loisirs. Apprentissage, activité manuelle, sport, engagement collectif, découverte de la nature, repos et rencontres pourraient s’y articuler dans une expérience cohérente.
Cette évolution aurait des conséquences directes sur les métiers. Les animateurs pourraient devenir davantage des médiateurs culturels et environnementaux. Les techniciens pourraient participer à des démarches pédagogiques. Les spécialistes des espaces verts contribueraient à la sensibilisation aux écosystèmes. Les équipes d’accueil joueraient un rôle renforcé dans la création de liens entre vacanciers et territoires.
Il ne s’agirait plus seulement de fournir des prestations touristiques, mais de concevoir et d’accompagner des expériences collectives. Une transformation qui nécessiterait de nouvelles compétences en pédagogie, animation participative, médiation, environnement et accompagnement des publics.
Si l’intelligence artificielle et la robotisation transforment demain la nature ou la quantité du travail humain, une nouvelle question se posera : que ferons-nous du temps éventuellement libéré ?
Le camping pourrait ainsi devenir un laboratoire de ces nouveaux temps sociaux, en proposant autre chose qu’une simple consommation de loisirs. Apprentissage, activité manuelle, sport, engagement collectif, découverte de la nature, repos et rencontres pourraient s’y articuler dans une expérience cohérente.
Cette évolution aurait des conséquences directes sur les métiers. Les animateurs pourraient devenir davantage des médiateurs culturels et environnementaux. Les techniciens pourraient participer à des démarches pédagogiques. Les spécialistes des espaces verts contribueraient à la sensibilisation aux écosystèmes. Les équipes d’accueil joueraient un rôle renforcé dans la création de liens entre vacanciers et territoires.
Il ne s’agirait plus seulement de fournir des prestations touristiques, mais de concevoir et d’accompagner des expériences collectives. Une transformation qui nécessiterait de nouvelles compétences en pédagogie, animation participative, médiation, environnement et accompagnement des publics.
Vers une nouvelle définition de l’hospitalité
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L’avenir de l’hôtellerie de plein air pourrait ainsi se construire autour de deux mouvements complémentaires.
D’un côté, une technicisation croissante des fonctions de pilotage, avec le développement de la donnée, des systèmes d’information et de l’intelligence artificielle. De l’autre, une revalorisation des métiers fondés sur la présence humaine, la transmission, la créativité et la relation.
Cette double évolution appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences plus ambitieuse. Il faudra identifier les métiers qui se transforment, accompagner les collaborateurs dans l’appropriation des technologies, développer les compétences techniques et créer de véritables parcours professionnels.
Mais il faudra aussi reconnaître que les compétences relationnelles, pédagogiques et émotionnelles constituent des savoir-faire à part entière.
L’un des enjeux sera d’éviter que les gains de productivité permis par l’IA se traduisent uniquement par une réduction des effectifs, au détriment de l’expérience client. Car la technologie peut également permettre de dégager du temps pour mieux accueillir, mieux accompagner et mieux transmettre.
Le camping pourrait devenir bien davantage qu’un lieu de vacances : un micro-territoire où s’expérimentent de nouvelles formes de sociabilité, de découverte, d’apprentissage et de relation au vivant. Dans cette perspective, les infrastructures ne constitueraient plus une fin en soi, mais les supports d’une expérience humaine et collective.
Cette ambition suppose de faire évoluer les métiers, les formations et les pratiques managériales. Elle invite surtout à reconsidérer ce qui constitue la véritable valeur ajoutée du tourisme. À mesure que les technologies automatisent les tâches et multiplient les expériences numériques, la présence humaine, le contact avec la nature et la capacité à créer du lien pourraient devenir les ressources les plus précieuses de l’hospitalité.
Le camping de demain ne sera donc peut-être pas celui qui proposera le plus d’équipements ou les technologies les plus avancées, mais celui qui saura le mieux conjuguer innovation, transmission et qualité des relations humaines.
Une perspective qui donne une nouvelle portée à la conviction de Marc Canavaggia : « dans le tourisme, le premier investissement reste l’humain. »
D’un côté, une technicisation croissante des fonctions de pilotage, avec le développement de la donnée, des systèmes d’information et de l’intelligence artificielle. De l’autre, une revalorisation des métiers fondés sur la présence humaine, la transmission, la créativité et la relation.
Cette double évolution appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences plus ambitieuse. Il faudra identifier les métiers qui se transforment, accompagner les collaborateurs dans l’appropriation des technologies, développer les compétences techniques et créer de véritables parcours professionnels.
Mais il faudra aussi reconnaître que les compétences relationnelles, pédagogiques et émotionnelles constituent des savoir-faire à part entière.
L’un des enjeux sera d’éviter que les gains de productivité permis par l’IA se traduisent uniquement par une réduction des effectifs, au détriment de l’expérience client. Car la technologie peut également permettre de dégager du temps pour mieux accueillir, mieux accompagner et mieux transmettre.
Le camping pourrait devenir bien davantage qu’un lieu de vacances : un micro-territoire où s’expérimentent de nouvelles formes de sociabilité, de découverte, d’apprentissage et de relation au vivant. Dans cette perspective, les infrastructures ne constitueraient plus une fin en soi, mais les supports d’une expérience humaine et collective.
Cette ambition suppose de faire évoluer les métiers, les formations et les pratiques managériales. Elle invite surtout à reconsidérer ce qui constitue la véritable valeur ajoutée du tourisme. À mesure que les technologies automatisent les tâches et multiplient les expériences numériques, la présence humaine, le contact avec la nature et la capacité à créer du lien pourraient devenir les ressources les plus précieuses de l’hospitalité.
Le camping de demain ne sera donc peut-être pas celui qui proposera le plus d’équipements ou les technologies les plus avancées, mais celui qui saura le mieux conjuguer innovation, transmission et qualité des relations humaines.
Une perspective qui donne une nouvelle portée à la conviction de Marc Canavaggia : « dans le tourisme, le premier investissement reste l’humain. »
Brice Duthion est président - fondateur de l'agence "Les nouveaux voyages extraordinaires" (LNVE) spécialisée en conseil, conférences et communication.
Il intervient auprès de nombreux acteurs publics et privés dans ses domaines d'expertise : le tourisme et l'hospitalité, la culture et les patrimoines, les territoires et les politiques publiques.
brice.duthion@gmail.com
Il intervient auprès de nombreux acteurs publics et privés dans ses domaines d'expertise : le tourisme et l'hospitalité, la culture et les patrimoines, les territoires et les politiques publiques.
brice.duthion@gmail.com