L’avenir de l’hôtellerie de plein air pourrait ainsi se construire autour de deux mouvements complémentaires.



D’un côté, une technicisation croissante des fonctions de pilotage, avec le développement de la donnée, des systèmes d’information et de l’intelligence artificielle. De l’autre, une revalorisation des métiers fondés sur la présence humaine, la transmission, la créativité et la relation.



Cette double évolution appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences plus ambitieuse. Il faudra identifier les métiers qui se transforment, accompagner les collaborateurs dans l’appropriation des technologies, développer les compétences techniques et créer de véritables parcours professionnels.



Mais il faudra aussi reconnaître que les compétences relationnelles, pédagogiques et émotionnelles constituent des savoir-faire à part entière.



L’un des enjeux sera d’éviter que les gains de productivité permis par l’IA se traduisent uniquement par une réduction des effectifs, au détriment de l’expérience client. Car la technologie peut également permettre de dégager du temps pour mieux accueillir, mieux accompagner et mieux transmettre.



Le camping pourrait devenir bien davantage qu’un lieu de vacances : un micro-territoire où s’expérimentent de nouvelles formes de sociabilité, de découverte, d’apprentissage et de relation au vivant. Dans cette perspective, les infrastructures ne constitueraient plus une fin en soi, mais les supports d’une expérience humaine et collective.



Cette ambition suppose de faire évoluer les métiers, les formations et les pratiques managériales. Elle invite surtout à reconsidérer ce qui constitue la véritable valeur ajoutée du tourisme. À mesure que les technologies automatisent les tâches et multiplient les expériences numériques, la présence humaine, le contact avec la nature et la capacité à créer du lien pourraient devenir les ressources les plus précieuses de l’hospitalité.



Le camping de demain ne sera donc peut-être pas celui qui proposera le plus d’équipements ou les technologies les plus avancées, mais celui qui saura le mieux conjuguer innovation, transmission et qualité des relations humaines.



Une perspective qui donne une nouvelle portée à la conviction de Marc Canavaggia : « dans le tourisme, le premier investissement reste l’humain. »