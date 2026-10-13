Lorsqu’Anne-Catherine Ostertag commence sa carrière dans les années 1980, le modèle dominant de l’office de tourisme est encore celui de l’accueil physique : renseigner, remettre une documentation, connaître les horaires et les hébergements, parler la langue du visiteur. Quarante ans plus tard, cette hiérarchie des compétences a été bouleversée et la figure traditionnelle de « l’hôtesse d’accueil » a largement disparu.



Mais l’accueil ne s’est pas volatilisé avec le temps : il s’est transformé. L’office de tourisme doit aujourd’hui informer, mais aussi analyser des données, conduire des projets, accompagner les entreprises, dialoguer avec les collectivités, penser les mobilités, construire des offres et comprendre les transformations sociales et environnementales du territoire.



En quelques décennies, « nous sommes passés de l’information touristique à l’ingénierie territoriale » analyse Anne-Catherine Ostertag.



Son parcours l’illustre. Issue de l’économie sociale et familiale, elle entre dans le tourisme par un stage aux Gîtes de France, crée un premier office dans l’Outre-Forêt puis rejoint la vallée de la Bruche en 1988. Cette formation initiale centrée sur le social restera déterminante : écouter, observer, comprendre et faire preuve d’empathie constituent pour elle le socle du métier.



Plus les outils deviennent sophistiqués, plus certaines qualités humaines prennent de la valeur. La curiosité en fait partie. Anne-Catherine Ostertag en a fait un critère essentiel de recrutement, y compris en privilégiant des parcours atypiques : une traductrice professionnelle, mais aussi un ingénieur chimiste.



Ce dernier apportait à la fois une sensibilité au service et la rigueur scientifique utile au traitement des données et à l’observation. Car la valeur ne réside plus dans la quantité d’informations détenues. Tout savoir devient impossible.



Le métier consiste davantage à qualifier l’information : savoir non seulement qu’un site existe, mais quand le visiter, pour quel public, dans quelles conditions et pourquoi. Transformer, en somme, une donnée en conseil. Cela suppose une connaissance intime du territoire. Visites, éductours et expérimentation directe de l’offre doivent rester des éléments essentiels de la formation continue.



Culture générale, curiosité et connaissance du terrain deviennent alors aussi importantes que les compétences techniques. Et c’est tout le paradoxe de l’IA : plus l’accès à l’information devient facile, plus la capacité à lui donner du sens devient précieuse.



Une autre révolution s’est opérée depuis le milieu des années 2010 : l’office de tourisme ne travaille plus seulement pour le touriste. Les habitants fréquentent les boutiques de produits locaux, cherchent des informations sur leur propre territoire ; les nouveaux arrivants deviennent eux aussi un public à accueillir.



L’office doit désormais aller vers ses publics, travailler hors les murs et accompagner les professionnels locaux. Il devient un acteur de la relation territoriale.



L’histoire de la vallée de la Bruche en fournit une illustration. Lorsque Anne-Catherine Ostertag y arrive en 1988, le territoire subit le déclin de l’industrie textile. Le tourisme est parfois perçu comme une activité de substitution pour un territoire qui n’aurait plus d’autre avenir économique.



Le premier enjeu consiste alors moins à attirer des touristes qu’à redonner confiance aux habitants : les inviter à raconter leur vallée, leur permettre de prendre conscience, à travers le regard des visiteurs, de la valeur de ce qu’ils considèrent comme ordinaire. C’est déjà une forme d’ingénierie territoriale : construire un récit collectif à partir de ce qui existe réellement plutôt que fabriquer artificiellement une destination.