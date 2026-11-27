Le réseau électrique du port a vu sa puissance de raccordement passer de 13 MW avant le dispositif CENAQ à 108 MW - Depositphotos.com, natatravel
En chantier à la Forme 8 des bassins Est du port de Marseille Fos, l’AIDAmar, paquebot de la compagnie AIDA Cruises, a été raccordé au réseau électrique.
Cette opération, menée avec le Chantier Naval de Marseille et l’armateur, étend le dispositif CENAQ aux activités de réparation navale, après son déploiement pour les ferries en 2017, puis les navires de croisière en 2026.
En grande forme, le navire consomme entre 2,5 et 3 MW en continu, 24 heures sur 24.
Sur cinq semaines, le raccordement représente l’équivalent énergétique de plus de 50 escales commerciales CENAQ.
Cette opération, menée avec le Chantier Naval de Marseille et l’armateur, étend le dispositif CENAQ aux activités de réparation navale, après son déploiement pour les ferries en 2017, puis les navires de croisière en 2026.
En grande forme, le navire consomme entre 2,5 et 3 MW en continu, 24 heures sur 24.
Sur cinq semaines, le raccordement représente l’équivalent énergétique de plus de 50 escales commerciales CENAQ.
Une alimentation continue pendant plusieurs semaines
L’électricité fournie est garantie 100% d’origine renouvelable et permet d’éviter les émissions liées au fonctionnement des groupes électrogènes à bord.
Pour rappel, le réseau électrique du port a vu sa puissance de raccordement passer de 13 MW avant le dispositif CENAQ à 108 MW aujourd’hui.
En 2025, Marseille Fos a accueilli 76 navires en réparation à sec et 53 à flot, pour un total de 1 702 jours d’occupation de ses formes.
A lire aussi : Branchement électrique : avec 4 ans d’avance, Marseille connecte 3 navires de croisière à quai !
Pour rappel, le réseau électrique du port a vu sa puissance de raccordement passer de 13 MW avant le dispositif CENAQ à 108 MW aujourd’hui.
En 2025, Marseille Fos a accueilli 76 navires en réparation à sec et 53 à flot, pour un total de 1 702 jours d’occupation de ses formes.
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