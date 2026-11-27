En chantier à la Forme 8 des bassins Est du port de Marseille Fos, l’AIDAmar, paquebot de la compagnie AIDA Cruises, a été raccordé au réseau électrique.



Cette opération, menée avec le Chantier Naval de Marseille et l’armateur, étend le dispositif CENAQ aux activités de réparation navale, après son déploiement pour les ferries en 2017, puis les navires de croisière en 2026.



En grande forme, le navire consomme entre 2,5 et 3 MW en continu, 24 heures sur 24.



Sur cinq semaines, le raccordement représente l’équivalent énergétique de plus de 50 escales commerciales CENAQ.